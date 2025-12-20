Для тех, кто любит романтику: восемь фильмов о любви, поисках себя и мечтах

Фильмы о любви / © Credits

Реклама

«Большое смелое красивое путешествие» (A Big Bold Beautiful Journey)

Главные герои фильма — Сара и Дэвид — знакомятся на свадьбе общего друга, а затем снова случайно встречаются во время путешествия. Затем по сюжету они оказываются в одной машине, оборудованной странным GPS, который ведет их не обычными дорогами, а тропами их собственного прошлого. Дэвид снова переживает воспоминания, связанные с детством, а Сара — вспоминает мать и болезненные решения, которые сформировали ее отношение к любви.

«Список мечтаний» (The Life List)

Мама главной героини заставляет ее выполнить все желания из списка, который девушка составляла еще ребенком. Все эти пункты она откладывала годами, считая их нереалистичными или «не ко времени». Начав выполнять желания, героиня постепенно меняет собственные представления об успехе, отношениях и личном счастье. Каждый пункт из списка имеет конкретные последствия, которые влияют не только на нее, но и на близких.

«Мой год в Оксфорде» (My Year in Oxford)

Американка Элла Дюран приезжает в Оксфорд на учебу, имея четкий план будущей карьеры. Там она знакомится с Джейми Девенпортом — харизматичным и умным преподавателем, который скрывает серьезную тайну из своей жизни. Однако их романтические отношения заставляют Эллу выбирать между амбициями и чувствами.

Реклама

«Материалисты» (The Materialists)

Люси работает профессиональной свахой и строит отношения клиентов, опираясь на четкие критерии — доход, статус и социальное соответствие. Однако однажды в ее собственной жизни появляются двое мужчин: Джон, ее бывший возлюбленный с нестабильной жизнью, и Гарри — состоятельный и уверенный в себе бизнесмен. Оказавшись между этими двумя людьми и обстоятельствами героиня вынуждена выбирать.

«Вечность» (Eternity)

После смерти Джоан оказывается в потустороннем мире, где должна выбрать, с кем провести свою вечность. Перед ней встает выбор между Ларри, ее первой любовью, которую оборвала ранняя смерть, и Люком, мужем, с которым она прожила долгую совместную жизнь. Джоан вспоминает ключевые моменты обоих отношений с этими мужчинами и вынуждена сделать сложный выбор.

«На быстрых лошадях» (On Swift Horses)

Действие фильма разворачивается на фоне азартных игр и романтических переживаний в послевоенный период. Мюриэл живет с мужем Ли, однако появление его брата Джулиуса, втянутого в азарт и риск, разрушает привычный порядок жизни пары и создает любовный треугольник.

«Карта, которая ведет к тебе» (The Map That Leads to You)

Во время путешествия по Европе Гезер знакомится с Джеком, и между ними возникает короткий, но страстный роман. Они движутся по общему маршруту, осознавая, что их время вместе ограничено. Однако по мере того, как связь между ними становится глубже, наружу выходят тайны, непростые выборы и скрытые секреты прошлого.

Реклама

«Дольче Вилла» (La Dolce Villa)

Оливия Филд покупает в Италии в Монтезари за один евро заброшенную виллу, чтобы потом еще вложить средства на ее восстановление. Услышав эту новость, отец девушки Эрик, успешный бизнесмен, едет в Италию, с намерением отговорить дочь от этого рискованного решения. Там он знакомится с Франческой Пуччи, мэром города, с которой в результате сближается.