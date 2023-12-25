Добрый фильм на Рождество: 5 рекомендаций для праздничного просмотра

"Все, что я хочу на Рождество", 1991 год

Главные герои фильма - Хэлли и Итан - дети родители котрых уже давно не вместе, но как-то на праздники они загадывают Санте одно общее желание - чтобы папа с мамой снова полюбили друг друга.

"Рождественские каникулы", 1989 год

Главный герой фильма - Кларк Грисволд - семьянин с хорошей работой и большой семьей. Как-то мужчина ностальгируя о Рождестве, которое у него было в детстве, решает устроить такой же праздник и созывает домой всех родственников. Затея получается не очень хорошей, поскольку в доме начинается настоящий хаос.

"Приключения Тедди", 2022 год

Девочка по имени Марианна вдруг обнаруживает на ярмарке, что милый плюшевый медвежонок неожиданно начал активничать. Заинтригованная таким открытием, Марианна решает, что медвежонок по имени Тедди — лучший рождественский подарок.

"Семейный обмен", 2023 год

Веселый семейный фильм рассказывающий о семье Уокеров. Однако после случайной встречи с астрологом, однажды в их жизни состоялся обмен телами. Теперь они должны не только играть роли друг друга, чтобы никто ничего не заподозрил, но и попытаться снять заклинание.

"Клаус", 2019 год

Если вы соскучились по старым добрым рождественским мультикам в формате 2D, то эта история про Санта-Клауса вам понравится. Это первый анимационный фильм Netflix, удостоившийся номинации на "Оскар".

Читайте также: