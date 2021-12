"Дюна", "Не время умирать" и "Круэлла": 15 лучших фильмов 2021 года

Мы традиционно подводим итоги и рассказываем о лучших фильмах, которые впечатляли зрителей в этом году.

2021 год подходит к концу, а это означает, что нужно подводить итоги, тем более что впечатляющих фильмов за это время вышло очень много. В этой подборке мы постарались собрать картины с высоким рейтингом и положительными отзывами критиков. Поэтому, если какой-то из этих фильмов вы не видели, добавляйте в закладки и обязательно посмотрите.

1. "Дюна"

Сложно найти того, кто бы не слышал в 2021 году об этом фильме, но, если вдруг вы не успели посмотреть эту экранизацию знаменитого романа американского писателя Фрэнка Герберта, мы искренне вам рекомендуем.

В "Дюне" рассказана история о мире, где больше нет компьютеров и роботов, а главную ценность составляет меланж (также известный как спайс, или пряность). Главный герой фильма - наследник дома Атрейдесов Пол - отправляется вместе с отцом и матерью на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис. На планете нет ничего, кроме песка, гигантских червей, того самого ценного меланжа и коренного населения планеты - фременов.

В результате предательства и захвата власти герой вынужден бежать из дворца, скрываться и присоединиться к рядам сопротивления. Цель Пола - принести мир на Арракис.

2. "Финч"

Любой фильм, в котором снимается Том Хэнкс, обречен на успех, поэтому не упустите возможности посмотреть его новую работу - научно-фантастический фильм про постапокалипсис.

Сюжет картины рассказывает о времени, когда после вспышки на Солнце случилась глобальная катастрофа и большинство людей на Земле погибло. Одним из тех, кто выжил, был изобретатель Финч. Герой смертельно болен, и, поскольку у него никого не осталось, он создал робота Джеффа, задача которого - присмотреть за любимым псом изобретателя, когда того не станет.

3. "Не время умирать"

Это последняя работа Дэниела Крейга в роли знаменитого британского шпиона Джеймса Бонда. По сюжету главный герой после неприятного события подает в отставку и отправляется жить на тропический остров. Но спокойная жизнь героя меняется, когда старые друзья просят помочь найти ученого, разработавшего страшное биологическое оружие.

В ходе нового дела Бонд опять встречается с Мадлен Суонн, а также знакомится с новым агентом 007, занявшим его место.

4. "Главный герой"

Это забавный фильм для всей семьи, который рассказывает о необычном человеке, точнее, даже не человеке, а выдуманном персонаже - неигровом герое компьютерной игры по имени Парень, который как-то выходит из-под контроля и начинает кардинально менять свой мир. Особого зрелища фильму добавляют шутки, а также отличная игра Райана Рейнольдса и Джоди Комер.

5. "Круэлла"

Новая версия знаменитой истории от Disney, в которой нам подробно рассказывают, почему знаменитая Круэлла стала той, какой мы ее видели в предыдущих историях о далматинцах.

Главная героиня фильма - юная Эстелла Миллер - творческая девочка с талантом к моде, но склонная к жестокости. Когда ее выгоняют из очередной школы, она с мамой отправляется в Лондон, по дороге случается трагический несчастный случай, который кардинально меняет жизнь Эстеллы.

6. "Гнев человеческий"

Фильм состоит из пролога и четырех глав. Главный герой картины - мистер Эйч - загадочный тихий мужчина, работающий в инкассаторской компании. Но вот внутри Эйч не так прост, ведь в нем бушуют страсти и желание мести - он хочет отомстить банде грабителей, нападавших на инкассаторские машины.

В фильме также некоторые моменты показаны в разном хронологическом порядке и с позиции разных персонажей.

7. "Мавританец"

Захватывающий британо-американский триллер, литературной основой которого стали мемуары Мохаммеда Ульда Слахи под названием "Дневник Гуантанамо". В фильме рассказывается о мавританце, который попал под подозрение американский властей после теракта 11 сентября.

Главному герою не было предъявлено обвинений в организации теракта, но он шесть лет провел за решеткой в тюрьме Гуантанамо и не имел права на защиту адвоката. Представлять мавританца в суде соглашается защитница Нэнси Холандер, она точно не знает, виновен ли он в смерти тысяч людей, но она уверена, что суд над Мохаммедом должен вестись по закону.

8. "Никто"

Американец Хатч Мэнселл - совершенно обычный семьянин, который ведет тихую и довольно скучную жизнь в пригороде и работает на фабрике. После того как дом героя грабят воры, он выходит из себя и делает все, чтобы вернуть украденное имущество, но по странному стечению обстоятельств эта погоня за грабителями приводит его к кровавой войне с российским криминальным авторитетом.

9. "Палмер"

Джастин Тимберлейк исполнил в этом фильме главную роль, сыграв мужчину по имени Эдди Палмер. Когда-то Эдди был звездой школьного футбола, но из-за травмы ноги и ограбления со взломом лишился карьеры и 12 лет жизни, которые провел в тюрьме. После освобождения герой возвращается в родной город, где бабушка знакомит его с маленьким соседским мальчиком по имени Сэм.

Мама Сэма не часто появлялась дома, поэтому присматривала за ним бабушка главного героя, когда же она умирает, Эдди сам присматривает за ребенком и становится его наставником.

10. "Кошачьи миры Луиса Уэйна"

Биографический фильм с Бенедиктом Камбербэтчем, рассказывающий о жизни и творчестве знаменитого британского художника Луиса Уэйна, который в конце 19 века прославился на весь мир своими необычными картинами с изображением антропоморфных котов, кошек и котят. В фильме нам показывают, как сказочные рисунки Уэйна с кошками постепенно все больше заменяли ему реальный мир.

11. "Раскопки"

Фильм основан на одноименном романе писателя Джона Престона. Действие картины происходит в 1939 году и рассказывает об обнаружении и реальных раскопках курганного некрополя Саттон-Ху, который, возможно, стал самой значимой и крупной археологической находкой в истории Великобритании.

История рассказывается с точки зрения вдовы Эдит Претти, которая, подозревая, что на ее земле есть сокровища, организовывает археологические раскопки.

12. "12 могучих сирот"

Действие фильма разворачивается в годы Великой Депрессии - времени, когда в США из-за экономического кризиса также значительно увеличилось и количество бездомных и сирот. Соответственно, общество их воспринимает негативно.

Главный герой - ветеран Первой мировой войны Расти Рассел, а также тренер по футболу, получает назначение в приют Техасе. Здесь он создает из приютских парней футбольную команду, и его цель - привести их к победе на местном чемпионате. Но особенностью его нового места работы является то, что в этом приюте герой сам когда-то вырос.

13. "Последнее письмо от твоего любимого"

В фильме переплетено два периода: 60-е годы и наши дни. Начинается истории со случайного обнаружения журналисткой Элли Хэворт тайных писем, из которых она узнает о романе двух влюбленных, которые из-за разных жизненных обстоятельств и драм не могли быть вместе.

Девушка решает написать статью об их истории любви и отыскать пару, чтобы отдать им письма. В результате Элли не только узнает причину их расставания, но и за период своего расследования находит любовь.

14. "Земля"

Главная героиня фильма Эдди Матис - женщина, которой коснулось страшно горе - она потеряла свою семью. Больше смысла в своей жизни она не видит, а окружающие только напоминают ей о жизни, которая у нее была. Эдди впадает в депрессию и решает уехать в Вайоминг и поселиться в уединенной хижине, расположенной просто посреди гор.

Жизнь на природе оказывается не такой простой, и женщина даже сталкивается с настоящим медведем, но остается живой. Местный охранник решает помочь героине обучится всем навыкам, чтобы иметь возможность позаботиться о себе в суровых условиях дикой природы.

15. "Французский вестник"

Комедийный фильм рассказывает о редакции вымышленного американского еженедельного журнала The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, офис которого расположен во Франции, и об историях, напечатанных в нем.

Фильм создан режиссером и сценаристом Уэсом Андерсоном, который является большим поклонником журнал The New Yorker, поэтому некоторые персонажи и события в его фильме позаимствованы из реальных статей, опубликованных когда-то в этом издании.

