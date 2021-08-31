"Дюна", "Спенсер" и "Холодный расчет": 7 фильмов Венецианского кинофестиваля, которые все ждут

Все эти картины обязательны к просмотру.

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет в этом году с 1 по 11 сентября и пора дует зрителей огромным количеством новых впечатляющих картин. Мы выбрали семь фильмов, которые все очень ждут в этом году и именно в Венеции в эти дни они будут показаны впервые.

"Дюна"

Научно-фантастический фильм режиссера Дени Вильнева, снятый по одноименному роману Фрэнка Герберта 1965 года. В фильме будет показана история о Поле - сыне из знатного и могущественного семейства, который отправляется с отцом на пустынную планету Арракис, также известную как Дюна.

На планете нет ничего кроме песка и огромных чудовищ и меланжа - самого ценного вещества во вселенной, наркотика, который продлевает человеческую жизнь, обеспечивает невероятный уровень мышления и делает сверхсветовые путешествия реальностью. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия на Дюне.

"Спенсер"

Художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане, главную роль в котором сыграет актриса Кристен Стюарт. Действие в картине будет происходить в течение трех дней - на Рождество в начале 1990-х годов, в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Именно в этот период принцесса Диана решает развестись с мужем, принцем Чарльзом.

"Последняя дуэль"

Исторический триллер режиссера Ридли Скотта расскажет о нормандском рыцаре, который по возвращению с войны узнает, что его жену изнасиловал лучший друг. Король Франции решает, что судьбы всех причастных должны решится в честном смертельном поединке.

"Прошлой ночью в Сохо"

Фильм ужасов режиссера Эдгара Райта, в котором расскачется необычная история - молодого дизайнера одежды Элойс. Героиня неожиданно перемещается в прошлое - в 1960-е годы. Там девушка осознает, что она на самом деле другой человек - ослепительная певица по имени Сэнди. Находясь в теле Сэнди, Элойс начинает роман с милым парнем, но постепенно грани прошлого и будущего рушатся.

"Сила собаки"

Вестерн режиссера Джейн Кэмпион, основанный на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа. Картина расскажет о двух братьях Филе и Джордже Бербэнк, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда Джордж женится на вдове по имени Роуз, Фил чувствует себя преданным и решает этот брак разрушить.

"Холодный расчет"

Триллер Пола Шредера, в котором главный герой - бывший военный, ставший игроком в покер. Он научился в тюрьме считать карты, поэтому не проигрывает. Но, несмотря на успех, герой страдает от своего прошлого.

"Параллельные матери"

Испанский драматический фильм режиссера и сценариста Педро Альмодовара. В главной роли появится актриса Пенелопа Крус.

В картине будет рассказана история о двух женщинах:Джанис и Терезе, ставших матерями в один день. Их жизни будут протекать параллельно, пока они воспитывают детей и меняются под воздействием времени и обстоятельств.

Читайте также: 10 ретро-фото знаменитостей на Венецианском кинофестивале

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку