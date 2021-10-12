К Рождеству: Джоан Роулинг выпустила новую книгу о храбром мальчике

Новое произведение писательница посвятила своему сыну.

Английская писательница и автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу "Рождественский поросенок" (The Christmas Pig). Эта сказка стала лишь второй полноценной книгой писательницы после завершения работы над Гарри Поттером. В 2020 году Роулинг еще издала сказку "Икабог".

В "Рождественском поросенке" же будет идти рассказ о мальчике по имени Джек, который отправляется в загадочную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка по имени Пок. В своей сказке Роулинг поднимает сложные вопросы о жизни в приемной семье, разводах и семейном насилии.

Джоан Роулинг выпустила новую книгу / Getty Images

Новое произведение писательница посвятила своему сыну Дэвиду, ведь у него тоже была любимая игрушка поросенок. В послесловии она написала, что история про отважного мальчика, отправившегося на поиски своего плюшевого друга, пришла ей в голову, когда писательница с детьми отдыхала на песчаном пляже.

Печатная версия "Рождественского поросенка" вышла одновременно на английском и более двадцати языках. Проиллюстрировал ее известный британский художник Джим Филд.

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