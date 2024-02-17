Эффектные платья, объемный цветок и перья: стильные луки инфлюэнсеров на бранче в Киеве

На ивенте поговорили о флирте и обольщении.

В столичном ресторане Biarritz состоялся бранч с сексологом Устиной Диковенко на тему "Флирт и обольщение – отдельные полноценные переживания нашей сексуальности".

Устина Диковенко/Фото Андрей Пиддубняк

Во время лекции сексолог рассказала о стереотипах и шаблонном взгляде на флирт и обольщение, который есть в нашей культуре. Спикер отметила, что флирту нельзя научиться технически. Это то, что есть внутри каждого человека.

Устина Диковенко/Фото Андрей Пиддубняк

Устина Диковенко появилась на мероприятии в кокетливом образе total black. На ней был жакет, кроп-топ и кружевная юбка миди. Сексолог сделала красивую прическу с локонами и надела на шею жемчужное ожерелье.

Устина Диковенко/Фото Андрей Пиддубняк

На ивенте присутствовали инфлюэнсеры: Анжелика Симоненко, Алиса Каленюк, Татьяна Карикова и Юлия Ермолаева, которые продемонстрировали стильные образы.

Анжелика Симоненко, Юлия Ермолаева, Татьяна Карикова, Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика Симоненко подчеркнула стройную фигуру темно-коричневым платьем в рубчик длины миди с пикантным вырезом и разрезом спереди. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми сапогами на шпильках и элегантными золотыми украшениями.

Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Алиса Каленюк выбрала для своего выхода черный брючный костюм, жакет которого украсила объемным красным цветком из шелка от украинского бренда Mint. Лук она дополнила лаконичными серьгами-гвоздями и черными ботильонами с разделенным мысом – таби.

Анжелика Симоненко, Устина Диковенко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Татьяна Карикова красное платье в бельевом стиле сочетала с черным оверсайз-жакетом, черными остроносыми ботильонами и экстравагантной черной сумочкой с шелковыми цветами. Волосы она собрала в низкий хвост и украсила его красным шелковым платком. Аутфит Татьяна завершила массивными серьгами в виде цветов и золотистой цепочкой на шее.

Татьяна Карикова/Фото Андрей Пиддубняк

Юлия Ермолаева появилась на мероприятии в черном оверсайз-жакете с широкой линией плеч и манжетами из белых перьев, белом топе и черных плотных колготах. Свой образ она дополнила красными замшевыми туфлями, черной сумкой Yves Saint Laurent и элегантными золотыми серьгами с камнями.

Юлия Ермолаева/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика Симоненко, Юлия Ермолаева и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

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