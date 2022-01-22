История любви принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка

Сегодня, 22 января принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отмечают четыре года со дня своей помолвки.

Осенью 2018-го в британской королевской семье состоялась еще одна свадебная церемония. Быть может, она была не такой громкой, как свадьба принца Гарри и Меган Маркл, но к ней тоже было много внимания. Замуж вышла внучка королевы Елизаветы II – 28-летняя принцесса Йоркская Евгения.

Первое знакомство

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

Младшая дочь принца Йоркского Эндрю и герцогини Йоркской Сары Фергюсон Евгения познакомилась с Джеком Бруксбэнком в 2010 году во время отдыха на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. На тот момент Джек работал простым официантом в одном из баров Ливерпуля и вряд ли мечтал, что когда-то сделает предложение девушке из королевской семьи. На момент их знакомства принцессе было 20, а ее будущему избраннику – 24 года. Согласно легенде, встретившись в одном из местных заведений, Евгения и Джек влюбились друг в друга с первого взгляда. Десять лет назад мало кто придавал значения этому роману, поэтому многие годы они просто плыли по течению, наслаждаясь обществом друг друга. Первые слухи о возможной помолвке появились в 2016 году, но как-то быстро сошли на нет, после того как публика переключилась на новый роман принца Гарри, который как раз в тот момент познакомился со своей будущей супругой Меган Маркл.

Почему принцесса влюбилась в официанта

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

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Джек Бруксбэнк родом из достаточно обеспеченной семьи, а среди его дальних предков есть аристократы, так что простолюдином его точно не назовешь, и родители принцессы понимали, что для дочери это более чем выгодная партия. Работу официанта Бруксбэнк выбрал сам, так как всегда стремился работать в ресторанном бизнесе и не придумал ничего лучше, чем начать с самой низкой ступеньки. До этого Джек окончил частную школу, где получил хорошее образование, но в институт сразу решил не поступать. Родители парня поддержали и дали ему полную свободу действий. Результат не заставил себя долго ждать, работа приносила не только удовольствие, но и давала возможность обзаводиться необходимыми связями. Вскоре Джека пригласили на должность управляющего в один из элитных пабов в Челси, а позже он стал управлять ночным клубом Mayfair – любимым местом британских звезд и аристократов. Как видите, парень был достаточно перспективным, и Евгения это понимала, к тому же она преследовала такие же цели – получить образование и состояться в профессии.

Испытание расстоянием

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

Молодые и влюбленные Джек и Евгения не собирались отказываться от своих карьерных амбиций и торопиться со свадьбой. Поэтому, когда принцесса в 2013 году отправилась на стажировку в Нью-Йорк, а ее парню пришлось из-за работы остаться в Лондоне, они поддерживали отношения на расстоянии. Два года они жили в таком бешеном ритме, постоянно летая друг к другу и общаясь через скайп. Благодаря этой работе позже принцесса Евгения получила должность директора в одной из лондонских галерей.

Помолвка и кольцо для принцессы

Помолвка принцессы Евгении с Джеком Бруксбэнком / Getty Images

В январе 2018 года Букингемский дворец официально объявил о помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Были обнародованы официальные фотографии, а позже и дата свадьбы – 12 октября. Свадебная церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где в мае того же года обвенчались принц Гарри и Меган Маркл. Говорят, изначально влюбленные планировали свадьбу в сентябре, но из-за рабочих графиков Гарри и Меган планы пришлось скорректировать. В честь помолвки Джек преподнес принцессе кольцо из желтого золота с редким камнем – сапфиром падпараджа. Название "падпараджа" в переводе с сингальского означает "цвет лотоса", и раньше такие камни причисляли к рубинам, ведь по своему цвету падпараджа больше похожи на рубины, нежели на сапфиры. Кольцо, к слову, очень похоже на кольцо матери принцессы – Сары Фергюсон, чье кольцо было с бирманским рубином и бриллиантовой россыпью. Однако, как известно, в день помолвки (а не в день, когда о ней официально объявили) Джек Евгении кольцо не подарил. Они были на отдыхе в Никарагуа, был вечер, а на небе была красивая луна, когда вдруг Бруксбэнк решил спросить у Евгении, выйдет ли она за него замуж. Кольца в этот момент у Джека не было, но его дизайн он уже придумал, и над кольцом работали ювелиры. Принцесса была впечатлена красивым моментом, хотя после в интервью и говорила, что никогда не сомневалась в том, что они с Джеком однажды примут решение пожениться.

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Титул после свадьбы

После замужества Евгения свой титул принцессы не потеряла, однако приставку "Йоркская" утратила, так происходит со всеми женщинами в королевской семье, которые выходят замуж. После свадьбы ее могут называть Ее Высочество принцесса Евгения миссис Бруксбэнк.

Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / Getty Images

Свадебное платье и церемония

Церемония венчания Евгении и Джека прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, там же, где была и свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Однако она будет менее помпезной, но более светской, ведь сама Евгения и ее будущий муж очень общительные люди, которые любят проводить время в светском обществе, да и профессия их этому весьма способствует. Свадьбу посетили звездные гости. Кстати, первой, кому Евгения и Джек решили объявить о своей помолвке, была королева Елизавета II. Расходы взяли на себя семьи жениха и невесты поровну. Платье Евгении отличалось от свадебного наряда Меган Маркл. На Евгении было белое платье с достаточно глубоким декольте, открытой спиной и длинным шлейфом от бренда Peter Pilotto. Вместо фаты ее голову украшала тиара с изумрудами ее бабушки - королевы Марии Текской.

25 сентября 2020 года королевский дворец официально объявил, что принцесса Евгения и ее муж Джек ждут рождения первенца. Сын Август Филип Хоук Бруксбэнк родился 9 февраля 2021 года. Пара очень счастлива.