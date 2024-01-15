“Якщо чесно”: сегодня на ТЕТ премьера комедийного сериала об отношениях и всем, что к ним прилагается

Уже сегодня, 15 января, в 19.00 на телеканале ТЕТ премьера новой романтической комедии “Якщо чесно”. Сериала о паре влюбленных и десятках советников, сидящих в их головах.

Главные герои сериала “Якщо чесно” – Андрей и Инга, которых сыграли Игорь Ласточкин и Дарья Петрожицкая. Они живут вместе 3 месяца, и, на первый взгляд, их жизнь ничем не отличается от обычной. Они работают, отдыхают, общаются с друзьями, навещают родителей и строят планы на будущее. Кажется, все как у всех, пока без стука не появляется одно из их альтер эго.

"Если честно"

Так, к гендерному поединку Игоря Ласточкина и Дарьи Петрожицкой с переменным успехом подключаются популярные украинские актеры и юмористы – Станислав Боклан с женой Наталией Клениной, Александр Станкевич, Александра Машлятина, Анастасия Оруджева, Алина Блажкевич, Александр Степаненко, Влад другие.

"Если честно"

Дарья Петрожицкая рассказала, что у ее героини не так много советчиц, но все они прекрасны, талантливы, разные и точно отражают свои характеры. В то время как сама Инга часто подвергается эмоциям.

"Если честно"

“Моя Инга, скорее всего, “истеричка и скандалистка”, но я искренне пыталась сделать ее милой девушкой. Увидим, как это будет выглядеть на экране, мне самой интересно, ведь когда сейчас вспоминаю съемочный процесс, кажется, что моя героиня всегда устраивала скандалы”, – поделилась актриса.

"Если честно"

На съемочной площадке масла в огонь подливала еще и лучшая подруга Инги – Вика, которую сыграла Александра Машлятина. Девушка призналась, что эта героиня сериала “Якщо чесно” — полная ее противоположность, так что ей было интересно по-другому посмотреть на мир и на отношения.

"Если честно"

“Моя Вика достаточно цинична и максимально женственна. Ее главная страсть – шопинг. Мне очень интересно ее играть, потому что это моя полная противоположность. Она увлекается тем, что интересует женщин, живущих по сериалу "Секс в большом городе", — рассказала Александра Машлятина.

"Если честно"

Убедиться в этом можно будет уже сегодня, 15 января, в 19.00. Включайте ТЕТ и влюбляйтесь всей семьей в сериал “Якщо чесно” — романтическую комедию об отношениях и всем, что к ним прилагается.