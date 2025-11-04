Это будет феерично: цирковое шоу со саундтреком от MONATIK отправляется во всеукраинский тур

Хореографически-цирковое шоу «Поезд в чудеса»

Реклама

Сюжет рассказывает о четырех воспитанницах приюта суровой госпожи Крук, отправляющихся на поиски похищенного Зайчонка. У каждой из них есть игрушка-тотем — единственный лучик надежды и символ тайной мечты. Один гудок — и они оказываются на борту удивительного поезда, мчащегося сквозь сказочные миры. На пути к спасению их ждут ловушки Ворона, магические встречи и самое главное открытие: вместе они способны к настоящим чудесам.

«Самое важное, что зрителей тронула история, в которой герои искренне поддерживают и верят друг в друга. Фантастические декорации и костюмы никого не оставили безразличными. Райская Птичка покорила всех своей красотой, а маленький Мавпен стал любимцем детей», — рассказывает Роман Дмитрик, автор идеи и режиссер-постановщик шоу.

Четырнадцать артистов создают на сцене живой мир, где цирковое искусство совмещается со стильной хореографией. Современные технологии, эффектный свет и декорации погружают зрителей в мир приключений. Авторская музыка усиливает эмоции, а неожиданный интерактив делает каждого зрителя частью происшествия. Главный месседж шоу — мечты сбываются через веру — усиливает саундтрек «Мечтать не вредно» от MONATIK.

Реклама

«Сегодня мы с сыном кайфанули. Во-первых, чрезвычайно яркое и впечатляющее действие с акробатикой, от которой перехватывает дыхание. Я думала как замечательно, что для детей создают представления, что родители водят их туда — километровая очередь была на входе. Это настолько по-человечески и обнадеживающе», — поделилась впечатлениями Маша Ефросинина после премьеры.

Чудеса ждут в вашем городе — покупайте билеты уже сейчас!