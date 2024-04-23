Это было феерично: Артем Пивоваров выступил с тремя концертами во Дворце спорта (фото, видео)

На днях Артем Пивоваров феерически выступил с тремя сольными концертами во Дворце спорта – 19, 20 и 22 апреля и стал первым артистом независимой Украины, который это сделал.

Певец представил потрясающее масштабное шоу с технически сложными элементами.

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Режиссер шоу Арсений Перов ставил своей целью передать энергию Артема Пивоварова, которую он транслирует во время своих выступлений, находя путь к зрителю и возможность куда-то залезть. На протяжении концерта можно было увидеть многогранность Артема, который не только зажигал публику пением и танцами, но и исполнял опасные трюки, к исполнению которых готовился с профессиональным каскадером.

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Артем мог оказаться в любой точке Дворца спорта, забирался на высокую конструкцию, спускался без страховки на канате, поднимался к потолку и даже летал через весь зал, играя соло на электрогитаре. В общей сложности было 4 сцены, благодаря чему разные уголки площадки становились центром событий и никто не был обделен вниманием. Взаимодействие артиста со зрителями происходило даже в фойе во время пробежки, транслируемой на большом экране в зале.

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Три дня шоу были объединены названием "Вірність. Стійкість. Гідність". Зрители могли ощутить разный спектр эмоций: от искренней улыбки и радости до грусти и слез, отображавшихся на экранах. Эффектное шоу, свет и спецэффекты ошеломляли, безудержная энергия Pivovarov Team заряжала, а чрезвычайная атмосфера единения наполняла тысячи сердец теплом.

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

На концертах было немало сюрпризов. В одной из частей программы на сцене появились Капелла имени Ревуцкого и НАОНИ, которые напомнили о совместных знаковых концертах во дворце "Украина" и превратили шоу во Дворце спорта в большой оркестровый концерт.

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

На песне "Валторна" к Артему присоединились вокалисты команды PIVOVAROV на "Голоса страны", которые прошли к сцене через толпу. Так артист дал молодым талантам почувствовать себя на большой сцене. Он отметил важность творческого этапа, который прошел вместе с участниками вокального шоу.

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Пивоваров во Дворце спорта впервые исполнил вживую хит "О, панно!", который недавно выпустил вместе с новой группой "The Вуса". На концертах песня зазвучала в новой обработке с добавлением электрогитары, на которой сыграл Артем.

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Но самой большой неожиданностью стало появление загадочной молодой артистки Klavdia Petrivna, сохраняющей свою анонимность. Она впервые предстала перед публикой именно на концертах Артема Пивоварова. Артисты презентовали зрителям совместную работу "Барабан", записанную в рамках авторского культурного проекта Артема "Твої вірші, мої ноти".

Klavdia Petrivna/Прессслужба

Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров/Прессслужба

На сцене Klavdia Petrivna появилась в том же образе, что и в клипе. Релиз новой работы состоится 25 апреля на стриминговых платформах и YouTube-канале Пивоварова.

Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров/Прессслужба

"Сделать такое уникальное шоу во время полномасштабной войны было большим вызовом для меня и моей команды. Безгранично благодарен всем, кто приложился к созданию этого шоу, кто пришел и приобщился к хорошему делу. Мы еще раз доказали, что верность, стойкость, достоинство – это о нас, украинцев. Продолжаем объединяться, быть поддержкой друг для друга и двигаться вперед при всем", – сказал Артем Пивоваров.

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Артист подбодрил присутствующих своей мотивационной речью о силе и несокрушимости украинцев.

Над созданием шоу работало в течение 6 месяцев около полутысячи человек, сцену монтировали неделю. Для шоу использовали 600 световых устройств, 500 м² LED-экрана и 20 км кабеля. В общей сложности было завезено 30 фур с оборудованием и задействовано 9 технических подрядчиков, а сам концерт снимался на 20 камер.

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Во время концертов Пивоварова прошли благотворительные аукционы, которые провели Андрей Бедняков и Вася Байдак, а также был открыт банк на нужды ВСУ. Собранные на шоу средства пойдут на помощь спецподразделению "Омега", 3 ОШБр, 1 бригаде НГУ Буревій, 44 ОМБр, 72 ОМБр, KRAKEN, 59 ОМПБр, батальйону "Вовки Да Вінчі".

Концерт Артема Пивоварова/Прессслужба

Андрей Бедняков /Прессслужба

Андрей Бедняков /Прессслужба

Артем Пивоваров выступил с тремя концертами во Дворце спорта

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