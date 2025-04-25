Это было невероятно: национальный ансамбль солистов "Киевская камерата" выступил в Берлине

Киевская камерата

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Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» Sound of Ukraine – an die freie Welt выступил в Большом зале Берлинской филармонии с благотворительным концертом. Он был посвящен поддержке украинских женщин, художников и детей, пострадавших от войны.

В концерте соло партии исполнили ведущие украинские музыканты: скрипачка Богдана Пивненко, альтистка Екатерина Супрун и пианист Дмитрий Таванец, а также специальная гостья – мецо-сопрано Эмили Д'Анджело. Дирижировала концертом всемирно известная канадско-украинская дирижер Кэри-Линн Уилсон.

Фото urbanlys_photos

Национальный ансамбль «Киевская камерата» во время выступления в Германии в пасхальный понедельник в Берлинской филармонии сравнили с Украинской Капеллой под руководством Александра Кошица. Однозначно выступления «Киевской камераты» за границей во время Великой войны войдут как яркие страницы культурной дипломатии военного времени. Однако не проводим других исторических параллелей, потому что верим в исключительно положительные сценарии развития нашей истории, как и верит в это и легендарный украинский оркестр и все выступающие с коллективом звезды мировой музыки. Как, например, Кэри-Линн Уилсон, которая с 2024 года является главным дирижером Киевской Камераты.

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Фото urbanlys_photos

Кэри-Линн Уилсон с первых дней полномасштабной войны россии против Украины вместе со своим мужем Питером Гелбом, генеральным директором Метрополитен-опера, активно поддерживает Украину. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину Кэри-Линн Уилсон организовала из украинских профессиональных музыкантов, часть которых являются беженцами, оркестр Ukrainian Freedom Orchestra, с которым уже четвертый год выступает в поддержку Украины по всему миру.

Фото urbanlys_photos

Сотрудничество с «Киевской камератой» началось с первого совместного концерта, который состоялся на очень высоком уровне в Нью-Йорке, в Карнеги-холле.

«Каждый наш концерт — презентация силы и страсти украинской музыки, ее создателей, а также доказательство глубины и разнообразия культурного наследия Украины, которое остается несокрушимым перед лицом жестокого вторжения. Для меня работа с украинцами — это еще возможность высказаться, как я их люблю, как хочу быть солидарной с ними, поддерживать их. Я лично делаю все, что в моих силах, чтобы бороться за Украину на культурном фронте», — говорит Кэри-Линн Уилсон.

Фото urbanlys_photos

Программа концерта в Берлине презентовала современную украинскую академическую музыку в широком разрезе от композиторов разных поколений, в частности, хорошо известные произведения Золтана Алмаши, его композицию «Город Марии», посвященную Мариуполю; произведения Евгения Станковича, Ивана Карабица, Александра Козаренко, Владимира Зубицкого, Виктории Полевой, Александра Родина.

Фото urbanlys_photos

«"Киевская камерата" специализируется именно на украинской музыке. Наверное, столько музыки украинских композиторов, сколько сыграла "Камерата", никто не сыграл! Многие произведения были заказаны специально для нашего оркестра отцом-основателем коллектива, легендарным Валерием Матюхиным. И композиторы писали специально для "Камераты", рассчитывая на склад именно нашего оркестра. Теперь эти произведения исполняются везде в мире, но созданы они были специально для нашего ансамбля. «Камерата» имеет свою суперсилу: в коллективе собрались очень талантливые люди, искренне любящие украинскую музыку. Мощную живую энергетику нашего оркестра ощущают и слушатели на дому и в разных странах мира, поэтому нам неизменно сопутствует успех. Слава Украине!», — поделилась известная украинская скрипачка, генеральный директор-художественная руководительница орекстра, лауреат Шевченковской премии — Богдана Пивненко.