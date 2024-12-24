Это провал: самые неудачные королевские образы 2024 года

В уходящем 2024 году было множество королевских событий. Мы собрали для вас самые неудачные образы королевских особ, в которых они появлялись на публике.

Принцесса Лаурентин

Нидерландская принцесса (жена младшего брата короля Виллема-Александра – принца Константина), появилась в бутике своей дочери Элоизы в очень экстравагантном аутфите. На ней было яркое малиновое платье с поясом на талии и короткий розовый жилет в полоску, а обута принцесса была в кожаные черные сапоги на каблуках. Она дополнила свой образ массивным украшением на шее, крупными серьгами, укладкой и легким макияжем.

Принцесса Лаурентин с дочерью / Фото: Getty Images

Королева Максима

Обычно королева Нидерландов выглядит роскошно и в этом году у нее было много красивых образов. Но когда Ее Величество посетила Центральный банк в Боготе – столице Колумбии, на ней был не самый выигрышный лук.

Зеленый юбочный костюм от Natan Couture, состоящем из жакета и юбки выглядел помятым, а сочетала его королева с бежевыми замшевыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi, а в руках держала маленький зеленый клатч из змеиной кожи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Меган Маркл

На гала-вечер в поддержку Детской больницы Лос-Анджелеса Меган Маркл приехала в красном платье Сarolina Herrera, которое уже носила ранее, но только с прикрепленной к нему пышной юбкой. У наряда было пикантное декольте, но платье будто не сидело на фигуре герцогини Сассекской. Сочетала наряд Меган с красными босоножками своего любимого бренда Aquazzura.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения посетила свадьбу Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского, и Оливии Хенсон, которая состоялась в Честерском соборе. На свадьбу принцесса Йоркская приехала в оливковом платье-миди с плиссированным подолом от JOSEPH, которое просвечивало ее соски. Обула Евгения замшевые туфли телесного цвета с перекрещенными крестиками завязками от Aquazzura, дополнила лук маленьким плетенным клатчем цвета слоновой кости Anya Hindmarch и шляпой с вуалью Emily-London.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Принцесса София

Шведская принцесса София недавно посетила концерт "Рождество в Васастане" вместе со своим мужем принцем Карлом Филиппом. Мероприятие состоялось в церкви Густава Васа, в центре Стокгольма и приехала на него беременная принцесса в total black образе. Под костюм София надела топ, который из-за вспышек камер просвечивался на груди. Вышло немного неловко.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Принцесса Анна

Сестру короля Чарльза называет «королевой повторов». Анна часто достает из своего сундука вещи, которые надевала много лет назад и дает им новую жизнь. На государственном банкете в Букингемском дворце, организованном ее братом королем Чарльзом в честь эмира Катара и его супруги, принцесса появилась в кремовом костюме, который носила в последний раз 37 лет назад. В 1987 году в нем же Анна присутствовала на банкете короля Фахда в отеле Claridges в Лондоне во время государственного визита короля Саудовской Аравии в Великобританию.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи продемонстрировала не очень удачный аутфит в кожаном сарафане от Loewe с поясом на талии, который сочетала с шелковой блузкой с цветочным принтом ME + EM. А рыжие замшевые сапоги на каблуках Gianvito Rossi дополнили аутфит.

В таком образе герцогиня, как всемирный посол Международного агентства по профилактике слепоты, посетила лабораторию Fight for Sight в Университетском колледже в Лондоне.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Принцесса Каролина

Старшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской актрисы Грейс Келли – принцесса Каролина приехала на выступление в рамках тура "Core Meu" балетной труппы Монте-Карло и Antonio Castrignanò & Taranta Sounds. Для выхода монакская принцесса выбрала золотистое платье-рубашку с короткими рукавами, дополнив образ подвеской с кулоном с цветным камнем и подвеской в виде жука на шее и серьгами-висюльками, подобранными в тон.

Принцесса Каролина / Фото: Getty Images

Шарлотта Казираги

А дочь принцессы Каролины - Шарлотта Казираги – посетила «Бал роз», куда приехала в атласном платье на тонких бретельках, расшитом пайетками. У наряда был небольшой шлейф и высокий разрез спереди. Шарлотта держала в руках черный клатч, а на шее у нее висела золотая цепочка с кулоном.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Королева Максима

Королева Максима побывала на открытии Зала скульптур Дон Кихота, нового сада скульптур Музея Стеделейк, в Амстердаме. В этот раз Максима надела макси-платье, украшенном золотыми пайетками, дополнив образ серьгами-висюльками с бриллиантами, вечерней укладкой и макияжем. Это не самый удачный образ нидерландской королевы в этом году.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы собрали десять эффектных королевских образов 2024 года.

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