Это трогательно: брат принцессы Кейт, которая борется с раком, поддержал ее, опубликовав их детское фото

Младший брат опубликовал послание поддержки своей сестре после того, как ее диагноз рака стал общеизвестным.

22 марта Кэтрин, принцесса Уэльская, в эмоциональном видео сообщила, что больна раком. Эта новость шокировала мир. Несмотря на то, что семья и близкие принцессы, вероятно, уже давно знает о ее диагнозе, младший брат Кейт - Джеймс Миддлтон - решил опубликовать еще и послание ей в Instagram, чтобы показать свою поддержку и любовь.

Он поделился на своей странице милой детской фотографией, на которой запечатлен вместе с Кейт.

"За эти годы мы вместе покорили множество гор. Мы всей семьей пройдем и это с вами", - написал он под фотографией.

Напомним, что также о своей борьбе с раком недавно сообщила Сара Йоркская. У нее диагностировали две формы этой болезни - рак молочной железы и рак кожи. Женщина также сейчас проходит лечение.

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