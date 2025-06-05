Фантастические миры и страстная любовь: топ-5 книг в жанре ромэнтези, которые поразят с первых страниц

5 книг в жанре роментези / © lady.tsn.ua

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SMM-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку книг в жанре ромэнтези, которые перехватывают дыхание сверхъестественным безумием страстей.

Маргарет Роджерсон «Тайны имения шипов» (Издательство Vivat)

Даже в фантастических мирах все может выйти из-под контроля, а магия — просто сломаться. А еще ситуацию страшно усложняет время, нехватка которого давит с невыразимой силой на возможности героев. Сильнее времени им мешают только чувства.

Элизабет и Натаниэль становятся заложниками магического имения Торнов. Вместо защиты волшебство начинает действовать как заключение. Влюбленные пытаются преодолеть этот непонятный сбой, однако возвращение Сайлеса, пикантные подробности прежнего романа и множество неожиданных тайн, вылезающих на поверхность, становятся существенной угрозой для хрупких отношений девушки с Натаниэлем.

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Напряжение и динамизм зашкаливают: она не может сосредоточиться и работать слаженно, потому что думает только о его устах, желаемый момент постоянно оттягивают волшебство, а времени для освобождения от ловушки остается все меньше. Читателям придется изрядно понервничать, прежде чем кульминация наконец достигнет своего пика.

RuNyx «Готикана» (Издательство «КСД»)

Роман между учителем и ученицей — троп, обещающий напряженную историю. А теперь перенесем этот драматизм в чрезвычайно таинственное место — темный университет Вернмор, окутанный мраком, загадками и смертями.

Корвина всегда была нелюдимой, а после смерти матери осталась еще и совершенно одинокой. Вернмор становится знаком Вселенной и лучом надежды. Но девушка даже не представляла, что здесь ей суждена гораздо большая роль, чем обычной ученицы. А страстные взгляды величайшей загадки этого места, профессора Вада, перерастают в запретное и крайне опасное чувство.

Готикана — это идеальная смесь чувственных сцен и сюжета, который держит в напряжении и приковывает внимание от первой до последней страницы.

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А. К. Малфорд «Река золотых костей» (Издательство «Лаборатория»)

История, которая проведет вас сквозь волчьи королевства, страшные проклятия и колдовские преследования в глубины собственного сердца. Это загадочное ромэнтези заставит разгадывать не только таинственные места сюжета, но и задуматься над самопознанием.

Близнецы Браяр и Келла — последние из рода золотых волков. Их жизнь — это постоянное бегство от колдуньи, охотящейся на Браяр, ведь о существовании Келлы, не знает никто, кроме сестры и ее жениха. Келла стала тенью и запасным вариантом для сохранения рода, однако все меняется, когда Брайер попадает в ловушку. Келла выходит из привычных ей тайников на спасение сестры и вместе с тем начинает впервые задумываться, как оно — жить самостоятельно и полноценно.

«Река золотых костей» подарит настоящее наслаждение фантастическим сюжетом, где чувства оборотней станут очень человеческими, знакомыми и близкими, жестокие сцены испытают нервную стойкость читателей, а эротические сцены позволят перевести дыхание в водовороте событий.

Дженнифер Бенкау «Сотканная из тени» (Издательство «РМ»)

Часто любовь бывает обманчивой, а выбор — роковой ошибкой. Но необратимое исправить невозможно. Приходится только двигаться дальше и маневрировать между вызовами судьбы.

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Этому учится Мэйлин, которой суждено стать королевой волшебной страны Ляски. Несмотря на высокую цену — жизнь, Мэйлин стремится спасти своего любимого. Она грезит видениями, где он страдает и стремится к ее помощи. Однако девушка ошибается в его искренности. Решившись на бесшабашный поступок, будущая королева заручается поддержкой смелого воина, сердце которого все еще страдает по ней. Судьба будто намеренно испытывает еще раз, намекая на ошибку прошлого, и сможет ли разглядеть эти знаки ослепленная обманчивой любовью Мэйлин?

События ромэнтези бушуют в фантастическом королевстве, однако очень отзываются реалистичностью ситуаций, испытаний ложью и предательством и прозрений после запутанных чувств.

Кейти Роберт «Двор королевы вампиров» (Издательство Vivat)

Эта книга способна повысить градус не только в теле, но и во всем помещении. Таких горячих сцен и экспериментов, от которых становится тошно и неловко, вы еще точно не читали ни в одном ромэнтези. «Двор королевы вампиров» подарит вам такой опыт.

В жилах Мины течет смешанная кровь: человеческая и вампирская. Она устала быть под давлением своего влиятельного отца и стремится найти свое место между двумя мирами. Став собственностью самого страшного чистокровного вампира Малахии Сиона, девушка проходит путь взросления и стойкости. Прекратив бояться, она начинает хотеть. Оставляя сомнения, она приобретает незаурядную уверенность и целеустремленность. А время, проведенное с Малахием и еще двумя мужчинами, становится самой желанной похотью, страстнее любви.

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Кейти Роберт приглашает провести незабываемый вечер с книгой, от которой вы просто не захотите отрываться. Темное ромэнтези, полное мистики, тайн и чрезвычайно эротических сцен, откроет еще и многослойные нарративы об уверенности, доверии и ощущениях.