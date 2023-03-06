Фаворитки: топ-5 скандалов военного времени с должностями, наградами и подарками

Последнее время в общественно-политическом пространстве Украины прогремело несколько громких скандалов, в которых фигурируют привлекательные женщины и их тайные или явные покровители. Мы собрали пять самых ярких.

Желание бросить все к ногам вожделенной красотки старо как мир и сломало за время существование этого самого мира не одну карьеру. Короли, герцоги, военные начальники, президенты, политики и рядовые чиновники часто совершали безумные поступки ради дам сердца, которые впоследствии дорого им обошлись.

Украинские околовластные мужчины тоже совершают безумства ради женщин, которые все чаще становятся достоянием общественности.

Впрочем, не во всех историях журналистам удалось найти романтическую составляющую, возможно, некоторые карьерные взлеты происходили и без участия влиятельных покровителей, или общественность просто недостаточно о них осведомлена.

Олеся Илащук - сексология, геммология и дипломатия

Фото: Facebook Олеся Илащук

Один из самых громких скандалов случился, когда послом в Болгарию - страну, критически важную для воюющей Украины из-за наличия там огромного количества оружия советского образца и одновременно сильных пророссийских настроений - назначили не имеющую профильного образования в сфере международных отношений и соответствующего опыта Олесю Илащук.

Биографию Олеси Илащук с интересом изучали все. Она начала свою карьеру с ассистентки, а затем и учителя английского, попробовала себя в журналистике. Далее изучала геммологию в Антверпене, так что можно с уверенностью сказать, что в "лучших друзьях девушек" Олеся разбирается. Однако в 2018 году внезапно открыла частную практику психотерапевта, гештальт-терапевта и сексолога, не получив при этом профессионального высшего медицинского образования.

МИД разъяснил, что у посла Украины в Болгарии Олеси Илащук есть диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений Черновицкого национального университета. Видимо, это должно было всех успокоить.

Естественно, такая своеобразная и далекая от дипломатии карьера и, главным образом, ее стремительный взлет вызвали в гражданском обществе подозрения, что за этой женщиной кто-то стоит, но найти таинственного покровителя новоиспеченного посла пока никому не удалось.

После того как разразился скандал, Олеся Илащук закрыла некоторые свои страницы в социальных сетях, написала несколько эмоциональных обращений к журналистам и пообещала в ближайшее время начать делиться подробностями своего опыта, умений и навыков, которые, по ее словам, удалось получить во время учебы на историческом факультете и в годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира.

Мы же нашли старый профиль Олеси, в котором будущий посол и адепт глубокого изучения традиций и обычаев других стран одиннадцать с лишним лет назад поделилась своим настроением.

Надеемся, что сейчас подобные настроения посещают дипломата нечасто. По крайне мере, не во время принятия жизненно важных для Украины решений.

Юлия Каждан - кино и кинофобия

В ноябре прошлого года очередной скандал случился в сфере культуры. На должность исполняющего обязанности генерального директора Национального центра Александра Довженко вместо Елены Гончарук, которая была внезапно отстранена, назначили Юлию Каждан.

Журналистам удалось выяснить в открытых источниках, что Юлия Каждан никак не связана с искусством кино или культурой в целом, а является руководителем кинологического центра "Эрсте Хунд", а также других, тоже далеких от кинематографа, компаний.

Когда разразился скандал, Юлия закрыла свои страницы в социальных сетях, но до этого, по утверждению журналистов "Слідство інфо", женщина в соцсетях активно предлагала консультации по гипнотерапии и психосоматике. Также утверждала, что может помочь справиться с кинофобией — страхом перед собаками.

На странице в Instagram она позиционирует себя как кризисного психолога и специалиста по работе с эмоциями, также Каждан обещала "глубокую проработку вашей проблемы".

Команда Довженко-Центра новое назначение приняла в штыки, кроме того, общественный резонанс от назначения кинолога в киноцентр был очень сильный, так что вскоре Юлия Каждан вынуждена была уволиться с занимаемой должности, так и не проработав проблемы Национального центра Александра Довженко достаточно глубоко.

Стоит признать, что у этого внезапного, но кратковременного карьерного взлета не было обнаружено движущей силы. Мы не знаем, стала Юлия Каждан руководителем центра по чьей-то воле, по собственной инициативе или же назначение произошло вследствие путаницы и игры слов "кино-кинология".

Иванна Плантовская - за границей разумного

Иванна Плантовская

Пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская, что называется, проснулась знаменитой, после того как разместила фотографии роскошной встречи Нового года в Париже на фоне Эйфелевой башни.

В фотоблоге пресс-офицера нашлось также много фотографий роскошной жизни и курортов.

Руководитель Иванны Плантовской - начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Мул - в комментарии для ТСН.ua о ряде новостей о себе и подчиненной ответил нам так:

"Что здесь комментировать? У нас сейчас задача одна — победить. Мы воюем. Что там кто пишет, поднимает ту грязь с колен — это его проблемы. Все это — элемент информационной войны. Время все расставит на свои места. Весь этот процесс – чушь".

Иванна Плантовская

С должности девушке пришлось уйти, но на курорты ездить она не перестала и снова отправилась за границу, не забыв порадовать нас новыми фото.

Ксюша Манекен - грудь ее в медалях

Ксюша Манекен / Фото: instagram.com/maneken007

Все началось с того, что известная блогерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен похвасталась наградой, которую якобы получила от Главного управления разведки Украины на встрече с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком.

Затем оказалось, что на встрече с Подоляком Ксюша Манекен получила только "дозу мотивации", а медаль была получена еще в октябре прошлого года от ГУР "за содействие военной разведке Украины".

Фото: instagram.com/maneken007

Скандал полыхал ярко. Блогерше припомнили все: от отказа перейти на украинский до одобрения аннексии Крыма, поскольку Ксюша манекен заявляла, что "не важно, чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

В итоге девушке пришлось извиняться, что она и сделала оптом и перед всеми.

Мы же ждем, что Ксюша после нашей победы расскажет, как и обещала, за что получила орден. Желательно, со всеми подробностями.

Василина Софранюк - пропуск в никуда

Василина Софранюк (Федюк) / Фото: vasylyna_fediuk в Instagram

Самая показательная история, в которой есть все: преступление, наказание, женская доверчивость и мужское коварство - произошла во Львове с Василиной Софранюк, которая опрометчиво похвасталась в Сети, что ее возлюбленный - Начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко - подарил ей пропуск на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове.

Василина Софранюк / Фото: ТСН.ua

Однако сразу после того, как история стала достоянием общественности, она приобрела неожиданный поворот. Пропуск на проезд в центр Львова, подаренный девушке, оказался недействительным.

После громкого скандала с пропуском Романа Пилипенко пообещали уволить с должности и перевести работать на более низкую должность в другую область.

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