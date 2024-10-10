Фильмы для осенних вечеров: 10 старых картин, которые вы захотите посмотреть

Каждый из этих фильмов нужно смотреть под горячий глинтвейн или какао. Ну, и еще один обязательный атрибут - теплый плед.

С наступлением осенней прохлады, многие из нас все больше времени проводят дома и ничто так не дарит уюта и спокойствия, как хороший фильм. В нашей новой подборке вы найдете десять довольно старых картин, которые наверняка уже видели, но именно сейчас отличное время, чтобы пересмотреть их еще раз.

1. "Когда Гарри встретил Салли", 1989 год

Действия этой картины происходят не только осенью, но ее атмосфера и романтика делают этот фильм осенним на все сто процентов. В нем рассказывается история двух друзей, которые понимают, что они идеальная пара только через много лет после знакомства.

2. "Вам письмо", 1998 год

Добрая и романтическая комедия о временах, когда еще не было Instagram и Facebook. Герои фильма ведут анонимную переписку в Интернете и не знают, что в реальной жизни они настоящие враги.

3. "Умница Уилл Хантинг", 1997

Главный герой - молодой парень Уилл Хантин, который работает уборщиком в Массачусетском Технологическом университете. Однажды, один из профессоров университета оставил для своих студентов на доске очень сложную задачу, и каждый желающий мог попробовать свои силы в ее решении. Но решил ее тот самый уборщик – Уилл . Оказывается, что у него феноменальная память и потрясающие математические способности.

4. "Общество мертвых поэтов", 1989 год

Действие фильма происходит в частной консервативной американской школе-интернате, куда приходит на работу преподаватель английской словесности. Он посвящает своих учеников в тайное Общество мертвых поэтов.

5. "Осень в Нью-Йорке", 2000 год

Успешный бизнесмен знакомится с 22-летней Шарлоттой - молодой и симпатичной девушкой, которая годится ему в дочери. Между парой зарождаются чувства, но однажды Шарлотта сообщает герою, что ей осталось жить примерно год — из-за болезни сердца.

6. "Улыбка Моны Лизы", 2003 год

Учительниц Кэтрин Энн Уотсон оставляет своего парня в Лос-Анджелесе, чтобы преподавать в консервативном частном женском колледже историю искусств. Однако среди ее коллег преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире. Кэтрин вступает в борьбу за равноправие полов и пытается внушить своим студенткам, что они свободны делать со своими жизнями все, что захотят.

7. "Сладкий ноябрь", 2001 год

Рекламный агент-трудоголик Нельсон случайно встречает Сару - милую и немного сумасшедшую. Они влюбляются и проводят много времени вместе, пока однажды девушка его не бросает.

8. "Мачеха", 1998 год

Главная героиня выходит замуж за мужчину с детьми и должна научиться ладить с его бывшей женой, которая неизлечимо больна.

9. "Практическая магия", 1998 год

Идеальная картина, чтобы посмотреть ее перед Хэллоуином, ведь здесь собраны романтика, мистика и фэнтези. В нем рассказывается о двух сестрах-ведьмах, которые столкнулись с родовым проклятием.

10. "Запах женщины", 1992 год

В фильме рассказывается об отставном полковнике, который решил сделать себе подарок на День благодарения - поехать в Нью-Йорк. Однако у него есть проблема – он слеп на два глаза. Родственники главного героя решают нанять ему провожатого, которым становится молодой студент по имени Чарли Симмз.

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