Фильмы и сериалы о жертвах домашнего насилия

В этой подборке вы найдете несколько непростых фильмов и сериалов, которые изменят ваше мировоззрение.

По случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, основанного активистками еще в 1991 году, традиционно запускается кампания "16 дней против насилия", которая завершится 10 декабря в Международный день прав человека. Кампания несет благую цель - призыв к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек, ведь во всем мире почти каждая третья женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с физическим или сексуальным насилием и, несмотря на неустанную работу, этот показатель за последние десятилетия не изменился.

Мы же со своей стороны хотим присоединиться к движению и привлечь внимание к проблеме насилия в семьях, жестокого обращения с детьми, торговле людьми и защите прав женщин простым способом - через кино. В этой подборке вы найдете несколько непростых фильмов и сериалов, которые изменят ваше мировоззрение, а также напомнят, что в Украине до сих пор не ратифицирована Стамбульская конвенция - международный договор, который помогает предупредить и бороться с насилием, а также защищать пострадавших и наказывать совершивших насилие.

1. "Газовый свет", 1944 год

В фильме повествуется о Викторианской Англии и милой девушке по имени Пола. После смерти тети героине достается в наследство дом в Лондоне, куда она переезжает с новым мужем. Но вот только в особняке постоянно происходят странные вещи, и девушка постепенно начинает думать, что она сходит с ума. Но на самом деле ловушки девушке подстраивает ее корыстный муж. Сейчас это называется газлайтинг.

2. "В постели с врагом", 1991 год

В этой картине рассказана история о милой с виду паре Лоре и Мартине. Они женаты уже четыре года, и окружающие думают, что они идеальная пара, но на самом деле никто не знает, что Лора боится войти в собственный дом и остаться с мужем наедине. На самом деле Мартин - агрессивный, придирчивый женоненавистник и тиран. Единственный выход для героини - убежать, инсценировав свою гибель.

3. "С меня хватит", 2002 год

Главная героиня - молодая и привлекательная женщина по имени Слим. Как-то она знакомится с мужчиной своей мечты - бизнесменом Митчем. Пара влюбляется, женится, у них появляется дочь. Но вот только через некоторое время девушка понимает, что муж ей изменяет.

Поняв, что секрет раскрыт, Митч больше не скрывает любовниц и показывает жене свое истинное нутро - жестокого и ненавистного мужчины. Слим не в силах больше терпеть насилие, забирает дочь и пытается скрыться от мужа.

4. "Возьми мои глаза", 2003 год

В центе сюжета этой картины - женщина по имени Пилар. Она - жертва домашнего насилия, которая забирает ребенка и убегает из дома. Пилар находит прибежище в доме сестры и устраивается на работу кассиром, но все это время муж пытается найти ее и вернуть домой.

5. "Тихая гавань", 2013 год

Кэти много лет страдала от жестокости мужа - полицейского по имени Кевин. Как-то она решается убежать от тирана и находит пристанище в маленьком спокойном южном городке. Но бывшие, по мнению героини, отношения ее не отпускают - муж намерен найти ее. Воспользовавшись служебным положением Кевин объявляет жену в розыск.

6. "Девушка в поезде", 2016 год

Ежедневно Рэйчел ездит на поезде. По пути она видит красивый дом, в котором живет идеальная, на первый взгляд пара с ребенком. Но однажды девушка, живущая в том доме, загадочно исчезает, и единственная, кто ее видел последней, - Рэйчел.

7. "Уборщица", 2021 год

Мини-сериал снят на основе мемуаров Стефани Лэнд, ставших бестселлером по версии New York Times. Он рассказывает историю выживания и стойкости молодой матери - жертвы домашнего насилия. Героиня по имени Алекс находит смелость и убегает из дома с ребенком. Она находит работу уборщицей и просто пытается выжить, прокормить себя и свою дочь.

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