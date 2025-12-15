Фильмы под елку: новые комедии для приятного семейного вечера

Фильмы на зимние праздники / © Credits

В этом году на многих стримерах вышло много новых фильмов, поэтому вы легко можете устроить киномарафон.

«Трудности с шампанским»

Главная героиня фильма хочет отличиться работе, поэтому, когда ей выпадает возможность поехать во Францию и заключить сделку о приобретении бренда шампанского, она решает ею воспользоваться. Там она позволяет себе одну ночь осмотра достопримечательностей и в конце концов проводит волшебную ночь с французом, который оказывается сыном владельца бренда шампанского.

«Мерв»

Когда пара разводится, они начинают решать, как разделить время со своей собакой Мервом. Понятно, что Мерв тяжело переживает разрыв, поэтому пара в конце концов отправляется в еще одно совместное семейное путешествие.

«Звезда не того масштаба»

Звезда кино потрясен, когда его успешную франшизу отменяют, поэтому он разбитый из-за упадка своей карьеры отправляется в Англию, чтобы играть в театре в Лондоне. Однако он оказывается в уютном английском поселке, где ему досталась роль в местном рождественском спектакле — традиционном действе, сочетающем песни, танцы, смешные сценки и активное участие зрителей. Герой окруженный колоритными местными жителями, среди которых он находит и новую любовь.

«Радость для мира»

Главная героиня — эксперт по образу жизни, которая учит людей, как провести идеальный праздник дома с семьей. Однако есть проблема — она на самом деле всегда делала вид, что имеет мужа и детей. Когда телеканал приезжает снимать Сочельник в ее доме, героиня обращается за помощью к соседям и красивому лучшему другу, чтобы он сыграл ее любимого.