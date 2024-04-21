Финалист нацотбора на "Евровидение" YAKTAK выступит с сольным концертом в Киеве

Украинский певец YAKTAK выступит с большим сольным концертом в Киеве, который состоится 15 июня в Stereo Plaza.

Артист исполнит всеми любимые песни: "Порічка", "Чекає вдома", "Не мовчи", "Ти така вродлива", "В пустій кімнаті", "Уночі", "Нижча зростом" и другие.

YAKTAK также порадует поклонников новыми премьерами и звездными гостями.

Часть средств с концерта исполнителя передадут ВСУ. На концерте также состоится сбор на автомобиль для сил специальных операций.

Событие состоится в рамках концертного тура YAKTAK по городам Украины, подробно о котором вы можете узнать на странице артиста в Instagram.

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