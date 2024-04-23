Гамбит королевы: стала известна дата выхода на широкие экраны исторического триллера с Алисией Викандер и Джудом Лоу

Уже этим летом, 13 июня, на большие экраны выйдет исторический триллер "Гамбит королевы" с Алисией Викандер и Джудом Лоу в главных ролях.

Англия Тюдоров – эпоха крови и интриг. Королева Кэтрин Парр (Алисия Викандер) – шестая и последняя жена жестокого английского монарха Генриха VIII (Джуд Лоу), остается регентом Англии и наставницей будущей королевы Елизаветы, пока с войны не возвращается постоянно подозрительный король.

Он преследует радикальных протестантов, одной из которых тайно является его жена. Когда ее подругу детства сжигают на огне – Кэтрин оказывается в шаге от пропасти. Все ждут: совершит ли королева ошибку, совершит ли Генрих кровавую расплату? Ради выживания и надежд на лучшее будущее Кэтрин должен играть в опасную игру, где ставка – ее собственная жизнь.

Алисия Викандер и Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Королеву в напряженном триллере играет обладательница премии "Оскар" Алисия Викандер. Наиболее неожиданную роль в карьере получил номинант на премии "Оскар" и "Золотой Глобус" Джуд Лоу. Актер, известный как один из самых главных красавцев и секс-символов современного кино, "примеряет" на себя роль жестокого Генриха VIII, в котором на момент брака с Парр, не было и капли привлекательности.

Алисия Викандер и Джуд Лоу / Фото: Associated Press

К дуэту суперзвезд присоединились Эдди Марсан, Сэм Райли и дочь голливудской легенды и обладательницы "Оскара" Кейт Уинслет – Миа Триплтон.

Режиссером ленты выступил Карим Айноуз, получивший главный приз секции "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2019 года за картину "Невидимая жизнь Эвридики Гужман".

Сценарий фильма является адаптацией международного бестселлера Элизабет Фримантл с одноименным названием – "Гамбит королевы".

Лента впервые была показана в основной программе Каннского кинофестиваля, где она получила всеобщее признание критиков и прессы.

Алисия Викандер и Джуд Лоу на Каннском кинофестивале / Фото: Associated Press

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