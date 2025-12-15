ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
События
Количество просмотров
24
Время на прочтение
5 мин

Главные книги 2025 года: что читали украинцы

2025 год подходит к концу, а значит — время подводить итоги во всех сферах жизни. Чтение — не исключение, ведь этот год отметился громкими премьерами, многие книги стали новыми бестселлерами, топами продаж, лидерами номинаций, победителями премий.

Главные книги 2025 года

Главные книги 2025 года

Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока собрала топ главных книг 2025 года, которые удивляли, восхищали и покоряли читателей.

Али Гейзелвуд «Невеста» (Издательство Vivat)

«Невеста»

«Невеста»

Всемирно известная автор STEM романов внезапно сменила тематику. От женщин в науке к горячей истории о вампирах и оборотнях. Роман «Наречена» сразу стал сенсацией и сделал настоящий прорыв видеообзоров в BookTok.

Мизери — дочь влиятельного Вампира, который стремится заключить мирный союз с враждебным кланом Волков. Мизери — идеальный инструмент для осуществления замысла, ведь она может выйти замуж за главаря оборотней Лоу. Но что произойдет, если каждый увидит в этом браке собственные интересы? Намерения и желания девушки быстро приобретают страстный характер.

Горячее роментези плетет сеть политических интриг, семейных проблем и моральной близости. Главные герои оказываются в водовороте испытаний и неожиданных выходок, а троп «брак по договоренности» приобретает новые оттенки в паранормальном мире.

Мона Авад «Зайчик» (Издательство «Жорж»)

«Зайчик»

«Зайчик»

Победительница Премии книжных блогеров 2025 г. Книга Моны Авад «Зайчик» собирала сотни неоднозначных отзывов: кого-то она ужасала, кого-то восхищала, а для кого-то была даже отвратительной. Но вывод очевиден — она точно стоит внимания!

Саманта учится на престижной литературной магистратуре Уорренского университета, где весь семестр вынуждена терпеть общество четырех самовлюбленных богатых студенток. Они ходят сплоченной стаей и называют друг друга «зайчиками». Однажды девушка получает от них неожиданное приглашение на таинственный вечерний Салон. Несмотря на внутреннее сопротивление и преданность своей подруге Аве, Саманта чувствует гипнотическое притяжение к этой компании. Погружаясь в их блестящий, но тревожный и жуткий мир, она попадает в ритуальную творческую мастерскую, где Зайчик

Чтобы понять свое отношение к «Зайчику», ее непременно надо прочитать. Пожалуй, в этом и есть секрет бешеного успеха: эту книгу хочется понять, почувствовать и обсудить.

Ана Хван «Кохання.Twisted» (Издательство Vivat)

«Любовь.Твист»

«Любовь.Твист»

Бестселлер по версиям The New York Times, Sunday Times и USA Today. Книга, ставшая сенсацией BookTok и топом продаж — первая часть культовой серии «Twisted».

Ава спешит на фотосессию. Кроме опоздания, на улице еще и лил дождь, поэтому девушка попросила о помощи брата. У парня были дела, поэтому за Авой приехал его друг Алекс. Богач с холодным умом, раненым сердцем и сосредоточением на успехе. Чем чаще он вынужден видеть наивную и светлую Аву, тем теплее ему становится на душе. Но он будет оберегать девушку от любых опасностей, особенно от себя.

Любовный роман покорил сердце читателей милыми тропами «солнышко и ворчун» и «друг брата». Но несмотря на легкость романтической истории, главные герои имеют психологические травмы. Поэтому персонажи сразу становятся глубокими, а сюжет затягивает.

Евгения Кузнецова «Овцы целые» («Издательство Старого Льва»)

«Овцы целы»

«Овцы целы»

Книга вошла в короткие списки премии «Книга года BBC 2025». А еще она получила огромную популярность среди украинских читателей, ведь затронула очень важные темы.

Яна запуталась. На нее давит холод, серое небо, наступление зимы. Она все ближе к экзистенциальному кризису. Девушка мучает себя вопросами: как жить в войне, что важно выбирать и как уберечь родных. Яна убегает от гула генераторов в уютное место, где ей предстоит побыть с овцами, встретить Максима и разобраться в себе.

Щемящая и очень искренняя история о нашем настоящем. Эта книга о попытке найти в себе опору и понять мир, тогда как у него самого едет крыша. А еще — о любви, или по крайней мере о том, есть ли место любви в условиях войны.

Джиллиан Андерсон «Хочу: анонимные письма» (Издательство «Еще одну страницу»)

«Хочу: анонимные письма»

«Хочу: анонимные письма»

Книга от звезды сериала «Половое воспитание» стала громкой новинкой 2025 года. Это сборник анонимных писем с эротическими фантазиями женщин со всего мира.

Тема секса до сих пор остается для многих табуированной, даже несмотря на расширение смыслов, которые человечество вкладывает в половые понятия. Идентичность, материнский опыт, границы и насилие, выбор и уважение, эмоциональная честность, равноправие, нежность и неприязнь, наслаждение и уязвимость — все это должно было бы настраивать общество на открытость к разговору о сексе, но в большинстве случаев мысли и фантазии об «этом» остаются тайной.

Книга Джиллиан Андерсон — это своеобразный социальный эксперимент, который показывает женщинам, что думать о сексе нормально. В нонфикшне с полной анонимностью сотни женщин поделились своими самыми сокровенными мыслями, и автор тоже.

Мариам Найем «Как вдохнуть свободно? Пособие по деколонизации» (Издательство «Лаборатория»)

«Как вдохнуть свободно? Пособие по деколонизации»

«Как вдохнуть свободно? Пособие по деколонизации»

Новинка украинского нонфикшна, которая стремительно набрала популярность и держит лидерские позиции в топах. Совершенно справедливо, ведь ее стоит прочитать и осмыслить каждому украинцу.

Полномасштабная война обнажила главное: российская агрессия — это попытка колонизировать, лишить нас голоса, памяти и права быть собой. Книга культуролога Мариам Найем «Как вдохнуть свободно?» — о пути внутренней деколонизации: от злости, стыда и растерянности к проживанию потери, любопытства, созидания и прощения. Она предлагает инструменты, помогающие снова почувствовать себя живыми, вернуть способность говорить, помнить и дышать свободно.

«Как вдохнуть свободно? Пособие по деколонизации» — это попытка понять, какие мы, украинцы, почему мы такие и как не потерять нашу идентичность под тысячелетним колонизаторским давлением.

Марк Ливин, София Терлез «Что со мной? Как развить устойчивость и жить качественно» (Издательство Vivat)

«Что со мной? Как развить устойчивость и жить качественно»

«Что со мной? Как развить устойчивость и жить качественно»

Книга, которая покорила читателей актуальностью. Украинский нонфикшн от психолога Софии Терлез и журналиста Марка Ливина, созданный при поддержке Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» — инициативы Елены Зеленской.

«Что со мной?» — это способ самоподдержки в условиях постоянного напряжения, стресса и потрясений. Адаптированные к украинским реалиям 11 опор (от тела, эмоций и привычек до дружбы, любви и ценностей) раскрывают пути к овладению устойчивости и дают практические упражнения для самопомощи в моменте. Это не мотивационный манифест и не набор универсальных советов, а честный, внимательный разговор, который помогает остановиться среди хаоса и найти ответ на самый важный вопрос: что именно поддерживает меня сейчас.

Книга создана на основе собственного опыта, дружбы и сотен часов разговоров с ведущими специалистами по психологии и нейронауке. А еще она содержит десятки QR-кодов на статьи, подкасты, психологические исследования, которые могут значительно углубить каждую тему.

Дата публикации
Количество просмотров
24
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie