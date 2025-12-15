Главные книги 2025 года: что читали украинцы

Главные книги 2025 года

Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока собрала топ главных книг 2025 года, которые удивляли, восхищали и покоряли читателей.

Али Гейзелвуд «Невеста» (Издательство Vivat)

Всемирно известная автор STEM романов внезапно сменила тематику. От женщин в науке к горячей истории о вампирах и оборотнях. Роман «Наречена» сразу стал сенсацией и сделал настоящий прорыв видеообзоров в BookTok.

Мизери — дочь влиятельного Вампира, который стремится заключить мирный союз с враждебным кланом Волков. Мизери — идеальный инструмент для осуществления замысла, ведь она может выйти замуж за главаря оборотней Лоу. Но что произойдет, если каждый увидит в этом браке собственные интересы? Намерения и желания девушки быстро приобретают страстный характер.

Горячее роментези плетет сеть политических интриг, семейных проблем и моральной близости. Главные герои оказываются в водовороте испытаний и неожиданных выходок, а троп «брак по договоренности» приобретает новые оттенки в паранормальном мире.

Мона Авад «Зайчик» (Издательство «Жорж»)

Победительница Премии книжных блогеров 2025 г. Книга Моны Авад «Зайчик» собирала сотни неоднозначных отзывов: кого-то она ужасала, кого-то восхищала, а для кого-то была даже отвратительной. Но вывод очевиден — она точно стоит внимания!

Саманта учится на престижной литературной магистратуре Уорренского университета, где весь семестр вынуждена терпеть общество четырех самовлюбленных богатых студенток. Они ходят сплоченной стаей и называют друг друга «зайчиками». Однажды девушка получает от них неожиданное приглашение на таинственный вечерний Салон. Несмотря на внутреннее сопротивление и преданность своей подруге Аве, Саманта чувствует гипнотическое притяжение к этой компании. Погружаясь в их блестящий, но тревожный и жуткий мир, она попадает в ритуальную творческую мастерскую, где Зайчик

Чтобы понять свое отношение к «Зайчику», ее непременно надо прочитать. Пожалуй, в этом и есть секрет бешеного успеха: эту книгу хочется понять, почувствовать и обсудить.

Ана Хван «Кохання.Twisted» (Издательство Vivat)

Бестселлер по версиям The New York Times, Sunday Times и USA Today. Книга, ставшая сенсацией BookTok и топом продаж — первая часть культовой серии «Twisted».

Ава спешит на фотосессию. Кроме опоздания, на улице еще и лил дождь, поэтому девушка попросила о помощи брата. У парня были дела, поэтому за Авой приехал его друг Алекс. Богач с холодным умом, раненым сердцем и сосредоточением на успехе. Чем чаще он вынужден видеть наивную и светлую Аву, тем теплее ему становится на душе. Но он будет оберегать девушку от любых опасностей, особенно от себя.

Любовный роман покорил сердце читателей милыми тропами «солнышко и ворчун» и «друг брата». Но несмотря на легкость романтической истории, главные герои имеют психологические травмы. Поэтому персонажи сразу становятся глубокими, а сюжет затягивает.

Евгения Кузнецова «Овцы целые» («Издательство Старого Льва»)

Книга вошла в короткие списки премии «Книга года BBC 2025». А еще она получила огромную популярность среди украинских читателей, ведь затронула очень важные темы.

Яна запуталась. На нее давит холод, серое небо, наступление зимы. Она все ближе к экзистенциальному кризису. Девушка мучает себя вопросами: как жить в войне, что важно выбирать и как уберечь родных. Яна убегает от гула генераторов в уютное место, где ей предстоит побыть с овцами, встретить Максима и разобраться в себе.

Щемящая и очень искренняя история о нашем настоящем. Эта книга о попытке найти в себе опору и понять мир, тогда как у него самого едет крыша. А еще — о любви, или по крайней мере о том, есть ли место любви в условиях войны.

Джиллиан Андерсон «Хочу: анонимные письма» (Издательство «Еще одну страницу»)

«Хочу: анонимные письма»

Книга от звезды сериала «Половое воспитание» стала громкой новинкой 2025 года. Это сборник анонимных писем с эротическими фантазиями женщин со всего мира.

Тема секса до сих пор остается для многих табуированной, даже несмотря на расширение смыслов, которые человечество вкладывает в половые понятия. Идентичность, материнский опыт, границы и насилие, выбор и уважение, эмоциональная честность, равноправие, нежность и неприязнь, наслаждение и уязвимость — все это должно было бы настраивать общество на открытость к разговору о сексе, но в большинстве случаев мысли и фантазии об «этом» остаются тайной.

Книга Джиллиан Андерсон — это своеобразный социальный эксперимент, который показывает женщинам, что думать о сексе нормально. В нонфикшне с полной анонимностью сотни женщин поделились своими самыми сокровенными мыслями, и автор тоже.

Мариам Найем «Как вдохнуть свободно? Пособие по деколонизации» (Издательство «Лаборатория»)

«Как вдохнуть свободно? Пособие по деколонизации»

Новинка украинского нонфикшна, которая стремительно набрала популярность и держит лидерские позиции в топах. Совершенно справедливо, ведь ее стоит прочитать и осмыслить каждому украинцу.

Полномасштабная война обнажила главное: российская агрессия — это попытка колонизировать, лишить нас голоса, памяти и права быть собой. Книга культуролога Мариам Найем «Как вдохнуть свободно?» — о пути внутренней деколонизации: от злости, стыда и растерянности к проживанию потери, любопытства, созидания и прощения. Она предлагает инструменты, помогающие снова почувствовать себя живыми, вернуть способность говорить, помнить и дышать свободно.

«Как вдохнуть свободно? Пособие по деколонизации» — это попытка понять, какие мы, украинцы, почему мы такие и как не потерять нашу идентичность под тысячелетним колонизаторским давлением.

Марк Ливин, София Терлез «Что со мной? Как развить устойчивость и жить качественно» (Издательство Vivat)

«Что со мной? Как развить устойчивость и жить качественно»

Книга, которая покорила читателей актуальностью. Украинский нонфикшн от психолога Софии Терлез и журналиста Марка Ливина, созданный при поддержке Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» — инициативы Елены Зеленской.

«Что со мной?» — это способ самоподдержки в условиях постоянного напряжения, стресса и потрясений. Адаптированные к украинским реалиям 11 опор (от тела, эмоций и привычек до дружбы, любви и ценностей) раскрывают пути к овладению устойчивости и дают практические упражнения для самопомощи в моменте. Это не мотивационный манифест и не набор универсальных советов, а честный, внимательный разговор, который помогает остановиться среди хаоса и найти ответ на самый важный вопрос: что именно поддерживает меня сейчас.

Книга создана на основе собственного опыта, дружбы и сотен часов разговоров с ведущими специалистами по психологии и нейронауке. А еще она содержит десятки QR-кодов на статьи, подкасты, психологические исследования, которые могут значительно углубить каждую тему.