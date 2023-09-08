Год без королевы: что изменилось в королевской семье после смерти Елизаветы II

Прошел год с момента, как умерла королева Елизавета II. Сегодня мы вспоминаем, какие перемены произошли в британской королевской семье за это время.

Ее сын стал королем

Король Чарльз / Фото: Getty Images

В день кончины королевы Елизаветы II, который выпал на 8 сентября 2022 года, ее старший сын – принц Уэльский Чарльз тут же стал новым монархом Великобритании. Он долгих 70 лет ждал своей очереди на престол и возглавил его, когда ему без двух месяцев 74 года. Спустя два дня Чарльза III провозгласили королем официально, это произошло во время исторической церемонии в тронном зале лондонского Сент-Джеймского дворца перед Советом престолонаследия, в который входят высокопоставленные парламентарии и госслужащие. Чарльз заявил о смерти своей матери – королевы Елизаветы II – и дал клятву сохранить церковь Шотландии. Он отдал честь покойной матери и с Библией в руках произнес клятву на верность Великобритании. После этого он подписал клятву.

Состоялась коронация Чарльза и Камиллы

Коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

6 мая 2023 года состоялась историческая коронация короля и королевы. Как и все предыдущие коронации монархов Великобритании, она прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ее посетило множество иностранных гостей, членов европейских монарших семей и даже первая леди Украины Елена Зеленская присутствовала. Король Чарльз продолжил поддержку Украины во время войны, как это делала и его покойная мать Елизавета II. Очень мило было и со стороны Джилл Байден и ее внучки Финнеган появиться на церемонии в желто-голубых нарядах. На коронации архиепископ Кентерберийский провозгласил Чарльза III безоговорочным королем под торжественный музыкальный аккомпанемент и пение хора, а король дал присягу, положив руку на Библию, и поцеловал ее. Чарльз стал первым монархом, который публично помолился на коронации. Для него написали специальную молитву, в основу которой положен гимн "Я клянусь тебе, моя страна".

Новые титулы для Уэльских и Эдинбургских

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

После смерти королевы Чарльз стал королем, а его стырший сын Уильям – первым в линии наследования престола. Он получил титул принца Уэльского, его супруга Кэтрин стала принцессой Уэльской и этот титул снова зазвучал. Напомним, что супруга Чарльза Камилла также носила титул принцессы Уэльской, но не использовала его, выбрав для себя другой – герцогини Корнуольской. А до нее титул принцессы Уэльской принадлежал первой супруге Чарльза – Диане.

Также получили новый титул брат короля – принц Эдвард и его супруга Софи.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Associated Press

Ранее они именовались графом и графиней Уэссекскими, а с 10 марта 2023 года стали герцогом и герцогиней Эдинбургскими. Ранее этот титул много лет носил супруг Елизаветы II – принц Филипп. И сама Елизавета, когда только вышла за него замуж была герцогиней Эдинбургской.

Меган и Гарри добились титулов для своих детей

Младший cын короля – принц Гарри и его супруга Меган – давно выпрашивали у Чарльза титулы для своих детей – Арчи и Лилибет. С рождения дети пары носили просто имя и фамилию - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Getty Images

Но после смерти Елизаветы II и восшествия на трон короля Чарльза III его внуки Арчи и Лилибет автоматически получили право на титулы принца и принцессы. А согласно правилу, установленному королем Георгом V в 1917 году, также теперь могут претендовать на титулы Их Королевских Высочеств. Спустя полгода "переговоров", в которых принимал участие принц Гарри, монарх согласился выдать патентные грамоты, чтобы присвоить титулы принца и принцессы его двум внукам, которые живут со своими родителями в США. Теперь Арчи является принцем Арчи, а Лили – принцессой Лилибет. Объявили об этом Меган и Гарри в день крещения дочери, которое состоялось ровно черед полгода после смерти королевы – 8 марта.

Появилась идея создания Национального мемориала королевы

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Правительство заявило о планах создать мемориал в память о королеве Елизавете II, но на это необходимо больше времени, чем год. Его планируют презентовать королю Чарльзу III в 2026 году, и это будет приурочено к 100-летию королевы. Бывший личный секретарь Елизаветы Робин Жанврин был назначен председателем мемориального комитета.

Он вместе с другими сотрудниками комитета примут во внимание период государственной службы и королевский долг Ее Величества, а также дела, которые она поддерживала, и планируют создать программу национального наследия от ее имени. Будущим поколениям хотят передать выдающийся вклад Ее Величества в национальную жизнь Великобритании на протяжении всего ее очень долгого правления.

Последнее фото королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Что интересно, сама Елизавета II в 1955 году открыла статую своего отца, короля Георга VI, на торговом центре возле Букингемского дворца в память о его жизни и правлении.

Меган и Гарри решили помириться с королевской семьей, но не вышло

Меган и Гарри с членами королевской семьи / Фото: Associated Press

Официально пара об этом не заявляла, но в прессу слили несколько рассказов инсайдеров, которые утверждали, что принц Гарри ищет встречи с королем Чарльзом, а также с братом принцем Уильямом. Сассекские якобы планировали арендовать квартиру в Кенсингтонском дворце – лондонской резиденции Уэльских. Гарри надеется, что это поможет ему показать брату и отцу то, что они с Меган настроены помириться и, возможно, даже однажды вернуться в семью. Плохая новость состоит в том, что король не может найти времени на встречу с младшим сыном. А старший брат Гарри – Уильям, его всячески игнорирует. Даже его супруга Кейт не в силах повлиять на мужа.

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

Читайте также: