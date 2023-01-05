Хаяо Миядзаки - 81 год: вспоминаем 5 лучших работ легендарного мультипликатора

5 января свой день рождения празднует один из самых известных режиссеров-аниматоров из Японии - легендарный Хаяо Миядзаки. Сегодня аниматору исполняется 81 год.

Несмотря на почетный возраст, Миядзаки продолжает творить, и, по слухам, в 2023 году нас ожидает новый фильм его авторства "Как поживаете?", детали которого хранятся в секрете. Но пока новая картина не вышла, мы предлагаем вспомнить пять культовых работ японца, которые вошли в историю мультипликации и вдохновили миллионы молодых художников работать в этой области.

Каждый из этих аниме отличается добротой, хорошим сценарием и потрясающими прорисовкой. Если вы не видели эти фильмы - рекомендуем к просмотру, ведь некоторые из них заставят вас улыбнуться, некоторые - пустить слезу и в результате вызовут желание пересмотреть все работы знаменитого мультипликатора.

"Ветер крепчает"

Это история, которая не оставит равнодушным никого. В мультфильме рассказывается о Дзиро - молодом человеке, который становится успешным авиаконструктором. На пути к успеху он встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио, войну и встретит любовь всей своей жизни.

"Ходячий замок"

Главная героиня фильма - Софи - сотрудница шляпной лавки, которая из-за странных обстоятельств постарела за один день. Девушка бежит из своего города в лес и там натыкается на самоходный дом из железа, хозяином которого является Хаул - маг, красавец и неряха. Заколдованная девушка устраивается в магический замок домработницей.

"Унесенные призраками"

Это самый известный фильм мультипликатора, который имел успех как в прокате, так и у критиков. В нем рассказывается история Тихиро, десятилетней девочки, которая таинственным образом попадает в ловушку мира духов. Теперь она должна найти способ освободить свою семью и вернуться в человеческий мир. Это аниме стало первым неанглоязычным фильмом, получившим премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

"Мой сосед Тоторо"

Это трогательная история о сестрах Сацуки и Мэй, которые переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи, повелителем которых является большой и добрый Тоторо. Постепенно лесной дух становится другом девочек.

"Рыбка Поньо на утесе"

Этот милый мультфильм повествует о дружбе двух детей, пятилетнего мальчика Сосукэ и рыбки Поньо, дочери колдуна и морской богини. Самая большая мечта Поньо — стать человеком, и это желание втянет рыбку в захватывающие приключение.

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