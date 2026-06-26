Идеальное преступление в небе: нераскрытое дело Ди Би Купера

Ди Би Купер / © Associated Press

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24 ноября 1971 года, накануне Дня благодарения, в аэропорту Портленда появился неприметный мужчина средних лет. Он представился «Дэном Купером», купил билет на рейс в Сиэтл и оплатил его наличными — около 20 долларов. Это был короткий внутренний рейс продолжительностью примерно 30–40 минут.

Пассажир занял место в задней части салона, возле прохода. Свидетели позже описывали его как спокойного, вежливого мужчину в деловом костюме с белой рубашкой, черным галстуком, в темных очках и с портфелем. Его внешность была настолько «обычной», что он не вызвал никаких подозрений ни у экипажа, ни у пассажиров.

После взлета он заказал бурбон с содовой — по некоторым свидетельствам, несколько порций в течение полета — и курил сигареты. Самолет находился в воздухе примерно 10–15 минут, когда он передал стюардессе записку, об этом говорится в материалах BBC.

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Именно с этого момента началось то, что впоследствии войдет в историю авиации как одно из самых дерзких и загадочных преступлений XX века — угона самолёта, который завершится прыжком в темноту и бесследным исчезновением человека.

Записка, которая всё изменила

Экипаж самолета / © Associated Press

По информации издания Britannica, около 15:00 пассажир передал стюардессе записку. Сначала она восприняла это как что-то несерьёзное, по некоторым свидетельствам, как попытку познакомиться или передать номер телефона. Однако мужчина настоял, чтобы она внимательно её прочитала. В записке было короткое, чёткое сообщение:

«В моем портфеле бомба. Я хочу, чтобы ты села рядом со мной»

После этого он подтвердил серьезность своих слов: открыл портфель и показал устройство, напоминавшее самодельное взрывное устройство — провода, изоляционную ленту, батарейки и красные цилиндры, которые могли имитировать динамит. Позже следователи отмечали, что устройство не было проверено на реальную работоспособность, но выглядело достаточно убедительно, чтобы экипаж без сопротивления подчинился злоумышленнику.

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Экипаж самолета / © Associated Press

После демонстрации он озвучил требования, которые стюардесса передала экипажу и пилотам:

200 тыс. долларов купюрами по 20 долларов

четыре парашюта (два основных и два резервных)

дозаправка самолета в Сиэтле после посадки

Позже он дополнительно уточнил условия полёта, а именно: низкая высота — около 3 метров, умеренная скорость, а также выпущенные закрылки и шасси, чтобы обеспечить возможность открытия задней лестницы.

Несмотря на угрозу, он вел себя чрезвычайно спокойно, не повышал голос, не проявлял агрессии и подробно давал инструкции. Именно этот хладнокровный, сдержанный стиль поведения стал одной из причин, по которой экипаж воспринял ситуацию как реальную и полностью выполнил его требования.

Первая сделка с похитителем

Угнанный самолет, который находится на взлетно-посадочной полосе для дозаправки в международном аэропорту Сиэтл-Такома / © Associated Press

Когда самолёт приземлился в Сиэтле, полиция и агенты ФБР быстро выполнили его требования. Пассажиров, а их было 36 человек, благополучно эвакуировали. Часть экипажа также заменили для дальнейшего полёта, однако несколько членов экипажа остались на борту вместе с угонщиком, в том числе пилоты и бортинженер.

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Пассажиры самолета / © Associated Press

Здесь проявилась его главная черта — полный контроль над ситуацией. Он не просто требовал деньги, а подробно регламентировал параметры полёта, демонстрировал знание характеристик самолёта и навигации. Его инструкции включали:

полет на высоте не более примерно 3 метров

скорость около 170–200 узлов (примерно 315–370 км/ч)

выпущенные закрылки и шасси для стабильного низкого полёта

постоянно опущенная задняя лестница во время полёта

После получения выкупа — 200 тыс. долларов купюрами по 20 долларов и четырёх парашютов — он разрешил самолёту снова взлететь. Изначально он требовал полета в направлении Мексики, однако экипаж объяснил, что топлива недостаточно для такого маршрута. После этого он согласился на промежуточный маршрут с дозаправкой, в частности через район Рино, штат Невада.

Именно после этого второго взлета начался заключительный этап событий, завершившийся его прыжком в ночное небо над северо-западными штатами США.

Последний полёт

Boeing 727 / © Associated Press

Около 19:40 самолёт вновь поднялся в воздух. Это был пассажирский реактивный самолёт Boeing 727, обладавший уникальной конструктивной особенностью — выдвижными задними трапами. Именно эта система теоретически позволяла открыть выход во время полёта, хотя экипаж и авиационные инженеры считали это крайне опасным.

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После взлета самолёт летел в ночном небе над северо-западом США. В салоне остались только члены экипажа и сам угонщик. Он продолжал следовать своим инструкциям, а именно: кабина оставалась затемнённой, шасси выпущено, скорость и высота — минимальные для стабильного полёта.

В 20:00–20:15, когда самолёт пролетал над районом южного Вашингтона, недалеко от Каскадных гор, экипаж заметил изменение давления в салоне и движение в хвостовой части.

В этот момент, согласно реконструкции ФБР, произошло ключевое событие: Купер открыл заднюю лестницу самолёта, привязал к себе деньги и один из парашютов и прыгнул в полную темноту над лесистой местностью во время дождя и сильного ветра.

Температура за бортом была значительно ниже нуля на этой высоте, а скорость ветра достигала опасных значений, что делало точную посадку чрезвычайно сложной даже для опытного парашютиста.

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Несмотря на масштабные поиски, начавшиеся почти сразу после сообщения экипажа, никаких следов мужчины обнаружено не было — ни тела, ни снаряжения, ни достоверных доказательств места приземления. Именно отсутствие каких-либо материальных следов сделало его исчезновение одной из самых известных нераскрытых загадок в истории авиации.

Крупнейшая охота в истории ФБР

Вертолёт вылетает из поискового штаба, чтобы обследовать район в Вудленде, куда, возможно, спустился с парашютом угонщик самолётов Ди Би Купер / © Associated Press

ФБР начало масштабную операцию под кодовым названием NORJAK («Northwest Hijacking» — «угон самолета Northwest») практически сразу после того, как экипаж сообщил об исчезновении угонщика с борта самолета. Расследование стало одним из крупнейших в истории авиационных преступлений в США. К нему были привлечены специальные агенты, авиационные эксперты, военные подразделения и аналитики воздушной навигации.

Поиски похитителя / © Associated Press

Издание Popular Mechanics сообщило, что следователи проверили сотни потенциальных подозреваемых уже в первые месяцы, опросили экипаж, пассажиров и многочисленных свидетелей на земле, подробно реконструировали маршрут полета самолета Boeing 727, анализировали погодные условия, скорость ветра и возможные траектории падения, проводили экспериментальные прыжки парашютистов, чтобы оценить вероятность выживания и зоны возможного приземления, использовали авиационное моделирование и карты дрейфа воздушных масс.

Поиски похитителя / © Associated Press

За первые пять лет расследования официально были проверены более 800 подозреваемых, а общее число лиц, которые так или иначе попадали в поле зрения следствия за десятилетие, впоследствии превысило тысячу.

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Несмотря на масштаб и продолжительность операции, ни одна из версий не привела к окончательному результату. Ни личность похитителя, ни точное место его приземления, ни его судьбу после прыжка установить так и не удалось.

Главная загадка

Существует три основные версии произошедшего, об этом сообщает издание EBSCO.

Он погиб при прыжке

Это наиболее распространённая версия среди следователей и аналитиков NORJAK. Среди причин её возникновения можно выделить: ночной прыжок в полной темноте и дождь, сильный ветер в районе Каскадных гор, отсутствие управляемого парашюта, вероятно, типа «неуправляемый» или ограниченно управляемый, лесистая, горная местность с высоким риском травм или гибели, а также отсутствие каких-либо физических следов, таких как тело, снаряжение или одежда.

Дополнительный аргумент следствия: точка прыжка могла быть смещена из-за ошибки в расчетах или условий полёта, что ещё больше затрудняло выживание.

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Он выжил и исчез

Эта версия популярна среди исследователей-любителей и части журналистов. Её сторонники считают, что он мог иметь опыт парашютиста или военную подготовку, заранее изучить маршрут и погоду, знать особенности самолёта Boeing 727, в частности возможность безопасного открытия задней лестницы, иметь подготовленное место приземления или сообщников на земле, а также сменить личность после побега и использовать наличные деньги из выкупа.

Однако среди фактов, не подтверждающих эту версию, можно выделить то, что лишь часть денег — 5800 долларов — была найдена в 1980 году, а подтверждённых финансовых следов остальной суммы нет.

У него были сообщники

Менее популярная, но всё же версия, которую также рассматривали. Её аргументы: точное согласование требований (деньги, парашюты, параметры полёта). Возможное знание технических особенностей самолёта и потенциальная организация побега после приземления.

Однако следствие считает эту версию менее вероятной, поскольку поведение похитителя указывало на полный контроль со стороны одного человека, не было выявлено ни одного внешнего контакта во время инцидента, да и инструкции были импровизированными и адаптировались к реакции экипажа

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Официальная позиция ФБР остается нейтральной: ни одна из трёх версий не подтверждена. Все они остаются теоретическими сценариями, поскольку ключевой фактор дела — отсутствие тела и точного места приземления — до сих пор не позволяет установить истину.

Находка денег в 1980 году

Говард и Патриция Ингрэм из Ванкувера, у которых на руках несколько тысяч долларов, которые, по данным ФБР, были выплачены угонщику самолетов Ди Би. Куперу / © Associated Press

Часть похищенных денег / © Associated Press

Спустя девять лет после похищения, в 1980 году, восьмилетний мальчик Брайан Ингрэм, отдыхая с семьёй на берегу реки Колумбия недалеко от города Ванкувер, штат Вашингтон, случайно обнаружил три пачки сгнивших купюр номиналом 20 долларов, общая сумма которых составляла около 5800 долларов.

После проверки выяснилось, что серийные номера купюр полностью совпадают с частью выкупа, который был передан похитителю во время инцидента с рейсом Boeing 727. Это открытие стало единственным подтвержденным физическим следом денег за все время похищения.

Агенты ФБР ищут в песке дополнительные деньги или улики / © Associated Press

Геолог Леонард Палмер показывает слой песка со дна реки Колумбия возле места, где в 1980 году была найдена часть выкупа за похищенный самолет. Позже ФБР проводило здесь раскопки в поисках остальных денег / © Associated Press

Однако даже эта находка не дала окончательного ответа. Следствие рассмотрело несколько возможных объяснений, например, что деньги могли быть утеряны или рассыпаны во время неудачной посадки, часть выкупа могла быть закопана или случайно унесена водой в реку, а купюры могли остаться ещё с момента прыжка и со временем переместиться течением.

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Для ФБР эта находка подтвердила лишь одно: по крайней мере часть выкупа оказалась в окружающей среде. Однако она не доказала, выжил ли похититель или погиб сразу после прыжка, и эта неопределенность до сих пор остается ключевой загадкой дела.

Подозреваемые

За десятилетие появились сотни кандидатов, и в целом следствие рассмотрело более тысячи потенциальных фигурантов, как сообщило издание Noiser, но лишь небольшая часть из них стала общеизвестными «классическими» подозреваемыми.

Ричард Маккой-младший

Ветеран армии США и опытный парашютист, который в 1972 году совершил почти идентичное угону самолета Boeing 727 с требованием выкупа и прыжком с задней лестницы. Из-за этого случая он долгое время считался главным подозреваемым.

Однако расследование выявило существенные расхождения во внешности и деталях поведения, поэтому ФБР официально не подтвердило, что это Купер.

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Кеннет Кристиансен

Бывший сотрудник авиакомпании Northwest Orient Airlines, работавший механиком, стюардом и бортпроводником. У него был опыт занятий парашютным спортом и военная подготовка.

После его смерти родственники заявили о возможных косвенных признаниях, однако никаких прямых доказательств или подтвержденных связей с делом обнаружено не было.

Шеридан Петерсон

Бывший сотрудник Boeing, который имел доступ к технической документации самолета Boeing 727 и разбирался в особенностях его конструкции, в том числе в задней лестнице, через которую и был совершен прыжок.

В то же время он не полностью соответствовал физическому описанию подозреваемого, в частности по цвету глаз и некоторым показаниям экипажа.

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Роберт Рекстроу

Бывший военный пилот и парашютист с криминальным прошлым (мошенничество, подделка документов, другие преступления). Его кандидатуру активно продвигали независимые исследователи, особенно после публикаций 2016 года.

Несмотря на громкие теории, ФБР не подтвердило его причастность, а доказательств, связывающих его с выкупом или местом прыжка, найдено не было.

Ни один из этих подозреваемых не был официально признан похитителем. На сегодняшний день дело остаётся нераскрытым, а личность мужчины, известного как Ди Би Купер, — неустановленной, несмотря на десятилетия расследований и многочисленные попытки идентификации.

Вещественные доказательства

Детектив Боб Никс демонстрирует табличку с инструкцией по эвакуации из самолета Boeing 727, найденную охотником недалеко от города Тутл, которая исчезла вместе с Ди Би Купером / © Associated Press

Среди немногих вещественных доказательств по делу остаются:

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окурки

волосы с сиденья

галстук на клипсе, который похититель оставил в салоне

Последнее стало важнейшим вещественным доказательством во всем деле. Галстук неоднократно исследовали на протяжении десятилетий, и современные методы микроанализа дали новые результаты.

Как сообщает издание The U.S. National Archives and Records, в частности , под электронным микроскопом на ней обнаружили десятки тысяч микрочастиц, а в различных анализах — более 100 тыс., в том числе металлы и минералы промышленного происхождения. Среди них: титан, алюминий, медь, цинк, а также редкие комбинации элементов, в частности следы висмута, циркония, вольфрама и кобальта.

Эти находки дали повод выдвинуть гипотезу о том, что похититель мог иметь отношение к промышленному производству, например, к металлообработке, машиностроению или аэрокосмической индустрии. Особое внимание исследователей привлек титан, ведь в то время он активно использовался в авиации и специализированных отраслях, однако практически не встречался в быту.

В ходе недавних повторных анализов также были обнаружены частицы, характерные для металлообработки и высокотемпературных промышленных процессов, в том числе вольфрам-кобальтовые сплавы, используемые в режущем инструменте.

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В то же время важно понимать, что ни один из этих элементов не является уникальным «отпечатком» конкретного человека или компании. Они лишь указывают на возможную среду, в которой мог находиться похититель до или во время полета.

В некоторых исследованиях даже высказывается предположение, что часть частиц могла накапливаться на галстуке в течение многих лет, ведь он, вероятно, носил его долго и не стирал, а это затрудняет точную интерпретацию доказательств.

Несмотря на десятилетия исследований, ни одно из этих доказательств не позволило однозначно установить личность похитителя. Вся вещественная база хранится в ФБР, а основная часть материалов доступна через официальный архив дела, который периодически пополняется новыми рассекреченными документами.

Почему он стал легендой

В отличие от большинства преступников, Купер никого не убил и не ранил, действовал спокойно, методично и без излишней агрессии на протяжении всего инцидента, исчез, не оставив заметных следов, после прыжка из самолета Boeing 727 и оставил после себя лишь ограниченное количество вещественных доказательств и нерешенных вопросов для расследования, сообщает издание History.

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Также важно, что во время инцидента он не выдвигал политических требований и не руководствовался идеологическими мотивами, а это отличает его от многих других угонщиков самолетов того времени. Его требования были сугубо материальными и прагматичными — деньги, парашюты и конкретные условия полёта.

По этой причине со временем образ Купера вышел за рамки уголовного дела. В массовой культуре он постепенно превратился в символ «идеального преступления без жертв» — фигуру, которая одновременно вызывает и восхищение, и сомнения. Его стали изображать как хитрого, хладнокровного антигероя, сумевшего воспользоваться слабыми местами авиационной системы начала 1970-х годов.

Последствия для авиации

После этого инцидента система авиационной безопасности в США действительно претерпела системные изменения, и расследование ФБР стало одним из катализаторов новой эры авиационного контроля. Например, теперь на задней лестнице самолета Boeing 727 установлен механический предохранитель — так называемый «Cooper vane», который физически блокировал открытие лестницы во время полета, усилен контроль доступа пассажиров на борт самолетов, включая проверку документов и сверку билетов с личностью, изменены процедуры перевозки и контроля багажа, чтобы снизить риски проноса оружия или взрывчатки на борт, постепенно введён обязательный авиационный досмотр пассажиров и ручной клади, что со временем стало стандартом во всей отрасли.

В итоге один неизвестный похититель не только оставил после себя одно из самых известных нераскрытых дел в истории авиации, но и положил начало длительной трансформации всей системы авиационной безопасности США.

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Прекращение дела и то, что осталось

В 2016 году ФБР официально приостановило активное расследование и заявило, что новых доказательств недостаточно. Однако в общественном сознании дело до сих пор не закрыто, и каждый год энтузиасты, исследователи и любители собираются на конференциях, где обсуждают новые гипотезы, а самая известная из них — CooperCon.

Кто знает, возможно, он погиб той ночью в лесах Вашингтона, возможно — остался жив и прожил ещё одну жизнь под другим именем, а возможно — именно отсутствие ответа и сделало его бессмертным.

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