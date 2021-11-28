"Игра в кальмара", "Локи" и "Уборщица": 20 лучших сериалов 2021 года

В этом году шоураннеры нас радовали путешествиями в космосе, триллерами и захватывающими детективами.

2021 год подходит к концу, но мы будем за ним немного грустить, ведь он подарил зрителям столько новых потрясающих сериалов. Поэтому мы решили традиционно подвести итоги и вспомнить 20 лучших зарубежных сериалов, которые полюбились многим.

В этой подборке мы постарались собрать сериалы с высоким рейтингом по версии Internet Movie Database (IMDb).

1. "Игра в кальмара"

Это самый нашумевший сериал 2021 года, но если вдруг вы его еще до сих пор не видели, то история повествует о группе людей, играющих в игру на смерть, приз в которой - огромная сумма денег.

2. "Убийства в одном здании"

Комедийный детектив с известными актерами расскажет историю о троих соседях, любящих детективы и подкасты. Как-то в здание, где они живут, случается страшное преступление, и герои изо всех сил пытаются выяснить, что случилось, и записать об этом свой собственный подкаст.

3. "Сцены из супружеской жизни"

Этот мини-сериал является ремейком одноименного фильма 1973 года, но вот только действие в нем происходит в современной Америке. Сериал расскажет о супружеской паре, которая решает развестись после десяти лет совместной жизни, но их чувства вспыхивают с новой силой.

4. "Мейр из Исттауна"

Мини-детектив с Кейт Уинслет в главной роли, расскажет историю о женщине по имени Мейр Шиен - детективе полиции из небольшого города, в котором случается загадочное убийство молодой девушки. Во время расследования героиня сталкивается лицом к лицу с собственным горем.

5. "Дежурство"

В центре сюжета сериала - Эми Силва - старший инспектор уголовного розыска. Женщина получает новое задание: расследовать исчезновение шотландского рыболовного траулера и загадочную смерть на борту атомной подводной лодки. Главная героиня подозревает, что между этими событиями есть связь, которая угрожает ядерной безопасности Великобритании.

6. "Змей"

Сериал рассказывает историю одного из самых неуловимых преступников и серийных убийц 20 века - Чарльза Собхраджа, орудовавшем на "тропе хиппи" в Индии, Непале и Таиланде и долгое время остававшимся на свободе.

7. "Джинни и Джорджия"

Эксцентричная Джорджия, ее дочь Джинни и сын Остин переезжают в новый город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Мама и дочь - очень близки, несмотря на это, юная Джинни чувствует себя более зрелой и ответственной, чем ее легкомысленна мама. Но это только вуаль, за которой Джорджия прячется, на самом деле женщина намного умнее и просто пытается убежать от своего прошлого, о котором ее дети ничего не знают.

8. "Мальчик с оленьими рогами"

Как-то в мире рождается особый малыш по имени Баз, но вот только его появлением на свет совпадает с появлением еще двух факторов: неизвестной болезни и рождаемостью детей-гибридов. Многие полагают, что виною всему - эти дети-гибриды, и начинают на них охоту. Баз - мальчик с оленьими рогами - живет с отцом, но после смерти родителя малыш отправляется в путешествие, чтобы найти свою маму.

9. "Холстон"

Сериал рассказывает об американском модельере Рое Холстоне, который одевал самых знаменитых женщин Голливуда, среди которых была и первая леди США Джеки Кеннеди. Сериал затронет период жизни Холстона от начала карьеры и до полного ее краха, а также покажет, как он стал частью авангардной культуры Америки.

10. "Ванда/Вижн"

Главные герои Ванда и Вижн - персонажи вселенной Marvel. Ванда обладает телекинетическим даром, а Вижн - андроид. Но также они идеальная супружеская пара, живущая в милом городке Уэствью и пытающаяся скрыть свою сущность.

11. "В ее глазах"

Главная героиня - мать-одиночка Луиза, воспитывающая 7-летнего сына Адама. Женщина работает неполный день ассистентом в психиатрической клинике и завязывает роман со своим начальником Дэвидом. Дела принимают еще более странный оборот, когда она втягивается в маловероятную дружбу с его женой Адель. Далее все то, что происходит с жизнью Луизы, больше похоже на запутанные игры разума.

12. "Засланец из космоса"

Главный герой сериала - инопланетянин, присланный на Землю, чтобы уничтожить человечество и подготовить планету к заселению своим народом. Но вот только случается небольшая оплошность - его космический корабль потерпел крушение. Злой пришелец теперь вынужден остаться на земле, пока полностью не починит корабль, а чтобы его никто не разоблачил, крадет личность доктора Гарри Вандершпигеля, живущего возле озера, недалеко от маленького городка Пэйшенс в американском штате Колорадо.

13. "Уборщица. История матери-одиночки"

Сериал снят на основе мемуаров Стефани Лэнд, ставших бестселлером по версии New York Times, и рассказывает историю выживания и стойкости молодой матери. Героиня по имени Алекс находит смелость и убегает из дома с ребенком. Она находит работу уборщицей и просто пытается выжить, прокормить себя и свою дочь.

14. "Локи"

В этом сериале мы вновь увидим любимого персонажа из Marvel Comics - Локи - бога хитрости и обмана. Но вот только во время одной из своих выходок герой попадает в таинственную организацию "Управление временными изменениями", которая существует вне пространства и времени. Здесь Локи предстоит ответить за свои преступления перед судом или помочь в борьбе с большей угрозой.

15. "Кликбейт"

Сериал рассказывает о загадочном исчезновении Ника Брюера - семьянина и брат. В день пропажи Ника в Сети появляется видео, на котором герой держит табличку с надписью: "Я жестоко обращаюсь с женщинами. Если это видео наберет 5 миллионов просмотров, я умру". Поисками брата начинают заниматься его сестра Пиа и детектив полиции, но во время расследования родные узнают о герое много странных "грязных" фактов. Единственная, кто не верит всему, - сестра Ника.

16. "Призраки"

Молодой паре достается в наследство большой особняк, но вот только есть одна проблема - в нем живут призраки из совершенно разных эпох. Изначально герои их не видят и решают сделать из огромного старого дома уютный отель, но из-за несчастного случая главная героиня начинает видеть своих "соседей", и ее с мужем жизнь уже никогда не будет прежней.

17. "Леонардо"

Сериал посвящен жизни знаменитого итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи, поэтому каждая из восьми серий рассказывает о самых известных достижениях героя в определенной области искусства или науки, а также покажет, что стоит за великими открытиями и как работал мозг гения. Но вот только не все показанное - правда - часть сюжета все же художественная выдумка.

18. "Это грех"

Действие сериала происходит в Лондоне в 1980-е годы. Трое 18-летних друзей Ричи, Роско и Колин переезжают в столицу Англии, где по уши окунаются в шумные вечеринки и беспорядочные связи. В результате каждый из парней сталкивается с проблемой СПИДа.

19. "Основание"

Это научно-фантастический сериал, снятый по мотивам одноименного цикла романов Айзека Азимова. Действие истории происходит в далеком будущем, где ученый по имени Гэри Селдон предсказывает гибель своего государства, поэтому создает организацию "Основание", которая должна будет после страшной катастрофы возродить цивилизацию.

20. "В ритме жизни"

Сюжет сериала развивается в 80-х годах. Главная героиня - женщина по имени Шейла - обычная американская домохозяйка из Сан-Диего и жена. Но также героиня - очень скромная и застенчивая женщина, страдающая от однообразия жизни и булимии. Как-то Шейла находит занятие по душе - аэробику. Занятие так нравится женщине, что она планирует превратить его в успешный бизнес.

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