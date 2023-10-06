Интересные факты о сериале "Опер за викликом", которые вы могли не знать

9 октября в 20:00 на телеканале 2+2 стартует шестой сезон детективного сериала "Опер за викликом". Это остросюжетная история о расследовании Департамента уголовной разведки и капитана Артема Трофимова, которые берутся за самые запутанные и секретные дела. Их главное оружие – мастерство перевоплощения, новейшие технологии, шантаж и манипуляции.

В премьеру нового сезона "Опера за викликом" TSN.UA собрал самые интересные факты о культовом украинском сериале.

Взрывной экшн на площадке

Во время съемок главные актеры сериала пытались выполнять все трюки самостоятельно. К экшн-сценам их готовил известный каскадер Дмитрий Рыжий, работавший в сотне украинских проектов и принимавший участие в производстве голливудского фильма "300 спартанцев".

"У нас и реалистичные взрывы, и масштабные перестрелки, в четвертом сезоне было даже падение с крыши. Иногда ради эффектного кадра мы шли на определенный риск, но благодаря работе инструкторов на площадке всегда все проходило безопасно", — рассказал Александр Пожарский, который в сериале играет Романа Неделина.

Кстати, ради проекта актеру пришлось заниматься с профессиональным боксером, поскольку его герой – знаток единоборств и уверенно чувствует себя в ринге.

Многодетный проект

Интересно, что во время третьего сезона Пожарский стал отцом близнецов. Актер даже не догадывался, что скоро будет делиться опытом с коллегой Артемом Мартынишином. За несколько месяцев до полномасштабной войны у Артема и его жены-актрисы Анны Бащевой родились сын Устим и дочь Соломия.

Артем Мартынишин

"Когда дети только появились на свет, а это было во время съемок "Опера-6", Саша постоянно меня консультировал. Он делился опытом, готовил меня к сложным моментам, мы все время обсуждали отцовство", – признается Мартынишин.

Новое дело – новая "легенда"

За шесть сезонов все агенты Департамента попробовали себя в непредсказуемых, ярких, иногда забавных образах. Например, опер Трофимов ради расследований успел примерить около сотни профессий – представитель ООН, курдский переводчик, врач, сантехник, эколог, археолог, крупье, диджей, охранник, официант.

В одной из серий первого сезона, где опер Трофимов раскрывает преступление в церкви, Павлу Вишнякову пришлось научиться совершать восковые свечи.

Харизматические и опасные соперницы

За шесть лет существования детектива главную женскую роль сыграли три известных украинских актрисы.

В первых двух сезонах сдержанную психологиню-криминалистку сыграла Слава Красовская. Ее героиня – Лидия работает в Департаменте уголовной разведки, знает все тонкости расследований и не уступает в сложной работе мужчинам.

Вспоминая самый сложный момент съемок, Красовская рассказала, что в первый день проекта должна была играть на курдском языке. "Как бы я ни хотела, выучить курдскую мне не удалось. Думала, сломаю язык. (Смеется) Нам понадобился не один, и даже не два дубля, чтобы получить удачный кадр".

В следующих сезонах к команде ОКР присоединяется чрезвычайно сообразительная и шустрая мошенница София, которой с легкостью удается переигрывать даже опытного Артема Трофимова.

"В детстве я часто представляла, как повзрослею и буду тайным агентом или шпионкой. Можно сказать, что мечта сбылась, правда, только на экране. В третьем сезоне моя героиня, а вместе с ней и я, примеряла много образов. Идя на задание, Софи постоянно меняет "легенды" – дедушка, учительница, официантка", – рассказывает о роли известная украинская телеведущая и актриса театра и кино Стася Ровинская.

Павел Вишняков и Стася Ровинская

В пятом сезоне за капитаном Трофимовым, который из-за смерти Софии нарушает закон, приставляют смотрительницу Анну Коган. Эту роль исполнила театральная актриса Мария Пашкурова-Петренко.

Приглашение к проекту стало для актрисы неожиданностью: "Я удивилась, когда мне предложили сыграть Коган. По природе я более эмоциональная, более чувствительная, даже можно сказать, страстная натура. Моя героиня другая – уравновешенная, решительная, очень сдержанная, порой бескомпромиссная. мужская профессия, конечно, накладывает отпечаток на ее характер.

Павел Вишняков и Александр Пожарский

Шестой сезон расставит все точки над "i"

В новом сезоне зрители увидят 24 серии. В преддверии премьеры актеры сериала признавались, что последний эпизод шокировал их своей непредсказуемостью.

Вот, как о новой части детектива рассказал главный актер Павел Вишняков: "Трофимов будет ходить по лезвию ножа. Сестра, друзья, долг, страсть, расследование – он будет разрываться между всем этим, будет рисковать и будет пытаться удержать баланс. К чему это его приведет?" ? До неожиданного финала".

"Опер по вызову"

Напомним, в финале пятого сезона Артем Трофимов наконец-то находит сестру, которая годами была заложницей наркобарона, а затем попала в руки "оборотня в погонах", генерала Толстопята. Во время спецоперации Трофимову приходится стрелять в своих, что становится точкой невозвращения Департамента. Некоторые агенты уже не верят оперативнику. Становится понятно, что ради цели он готов пойти на радикальные методы, возможно даже предать друзей.

Жизнь сестры или верность команде, за которую он когда-то был готов лечь под шары, в шестом сезоне Трофимов раз и навсегда решит, что для него важнее.

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