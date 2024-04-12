Интригует: вышел первый официальный трейлер сиквела "Джокер" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

В Сети появился первый официальный трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux) от кинокомпании Warner Bros. Pictures, в котором главные роли сыграли Хоакин Феникс (Артур Флек) и Леди Гага (Харли Квинн). Режиссером снова выступил Тодд Филлипс.

Лента, в которой будет много музыки, является сиквелом "Джокера" 2019 года, заработавшим в мировом прокате 1 миллиард долларов и ставшим самым кассовым в рейтинге R в истории мирового кинопроката. Психологическая драма была выдвинута в 11 номинациях на премию "Оскар", но победу одержала лишь в двух: "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшая музыка к фильму" (композитор Гильдур Гуднадоттир).

Из трейлера мы узнаем, что Артур Флек (Хоакин Феникс) знакомится с доктором Харли Квинн (Леди Гага) в психбольнице Аркхэм, куда он попал в конце первой ленты. Они влюбляются и убегают из сумасшедшего дома. Пара оказывается на улицах Готема.

В украинский прокат фильм выйдет 3 октября.

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