История непокоренных: 5 книг о тех, кто приближал нашу независимость

Все книги в этой подборке — о героях того или иного периода становления украинской государственности, которые становились ее символами иногда еще при жизни.

Особых рецептов того, как стать украинцем, авторы их жизнеописаний не делают, поскольку судьбу не выбирают, но в каждом отдельном случае нам предлагают настоящую боевую историю, героическую хронику и глубоко национальную мораль.

Роман Коваль, Юрий Юзич. Николай Михновский. Воспоминания, свидетельства, документы. — К.: Издательство Марка Мельника

Речь в этом уникальном издании идет об идеологе государственной самостоятельности Украины, создателе украинского войска и украинской прессы, авторе первой в ХХ в. Конституции Украины, адвокате Николае Михновском. В книге опубликовано 26 текстов, принадлежащих перу Михновского, причем 12 печатаются впервые. Также установлено авторство Михновского в 5 текстах, которые ранее не были связаны с ним. Кроме того, публикуются два интервью Михновского — за 1912-й и 1918 годы. 56 воспоминаний о нем, из них 9 - впервые, 113 газетных упоминаний, а еще 8 воспоминаний, которые впервые обнародованы во времена независимости. Елена Телига ставила Михновского в один ряд с Тарасом Шевченко, Оленой Пчилкой, Иваном Франко и Лесей Украинкой. Поэтесса считала, что Михновский обладал гражданской отвагой. И в его конфликте с писателем Владимиром Короленко, которому Михновский не подал руки как предателю нашего народа, была полностью на стороне Николая Михновского.

Павел Скоропадский. Воспоминания: конец 1917 — декабрь 1918 года. — К.: Темпора

Впервые перевод известных воспоминаний П. Скоропадского выполнен с оригинального авторского текста и без редакционных правок, сделанных в предыдущих изданиях. Читатель также может ознакомиться с еще неизвестными авторскими приложениями к воспоминаниям и ранее не публиковавшимся частям мемуаров гетмана "Мое детство на Украине" в переводе составителей. В фотоприложении впервые публикуются материалы и фотографии из Архива Восточноевропейского исследовательского института им. В. К. Липинского в Филадельфии (США), из коллекций Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (штат Коннектикут, США), Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, Черниговского исторического музея им. В. В. Тарновского и Национального заповедника "Глухов". Также издание содержит цветные фотографии-реконструкции гетмана Украины Павла Скоропадского.

Юрий Тютюнник. Зимний поход 1919-1920. — Ивано-Франковск: Лилея-НВ

В этом исследовании о генерале-хорунжее Армии УНР Юрии Тютюннике (1891-1930), впервые изданном в Коломые в 1923-м, содержится обстоятельная характеристика героических страниц истории Действующей армии УНР, вошедшей в нашу национальную традицию как "Первый зимний поход". На страницах этих воспоминаний, которые написал непосредственный участник событий, можно найти характеристику военно-политической ситуации, сложившейся в ноябре 1919, особенностей контактов Действующей армии УНР и Галицкой армии после того, как командование заключило последнее соглашение с российским генералом А. Деникиным, деятельности атамана Волоха и боротьбистов по налаживанию сотрудничества с большевиками в январе 1920 г., проблем взаимоотношений Галицкой армии с большевиками, их оценку от командования Действующей армии УНР. Важной будет и характеристика нравственного состояния тогдашних украинских вооруженных сил, заключавшегося в том, что в Первом зимнем походе участвовали люди, преданные идее освобождения Украины.

Игорь Стамболи, Светлана Кучеренко. Иван и Юрий Липы. — Х.: Фолио

Это книга об отце и сыне, которые стали символами украинства еще с начала ХХ века. Иван Липа — один из основателей (вместе с Николаем Михновским) Братства тарасовцев, которое возникло на могиле Шевченко, имея главный центр в Харькове 1900-х годов, известный писатель и редактор. Также автор малоизвестного дневника, который начинается разделом "Как я стал украинцем". Его сын, известный поэт и врач, ведущий деятель ОУН, погибший ужасной смертью от рук НКВД. Издание, подготовленное одесскими историками в год двойного юбилея отца и сына, украинских писателей-врачей Ивана Львовича Липы (1865-1923) и Юрия Ивановича Липы (1900-1944), содержит новые факты общественной, политической, литературной и культурной деятельности отца и сына, найденные в документах, произведениях, письмах и воспоминаниях Лип и их современников. Оглядываясь на свою жизнь, И. Липа писал: "... Если бы пришлось заново выбирать путь, то только этот и взял бы". Какой именно?", — писал Ю. Липа в поисках своего предназначения.

Николай Посивнич. Степан Бандера. История непокоренных. — Х.: Клуб Семейного Досуга

Эта книга — жизнеописание лидера ОУН без искусственно созданных мифов. Действительно, Степан Бандера — кто он в украинской истории повстанческого движения, а также по мнению историков? Герой? Предатель? Символ? Дискуссии вокруг этой яркой и противоречивой личности не утихнут еще долго. Что же делает этого не очень высокого и вовсе не крепкого мужчину символом, знаменем, именем? Почему с одних трибун его называют врагом, а с других — проводником и героем? Чтобы понять это, стоит начать с преодоления стереотипов, которые утвердились в обществе. Основываясь на архивных документах, интересных и неизвестных широкой общественности материалах, автор рассказывает о жизнеописании лидера ОУН без искусственно созданных мифов: какие взгляды он имел, какими идеалами руководствовался и, наконец, каким он был человеком.

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