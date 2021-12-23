Итоги 2021: радости и горести королевы Елизаветы II

Этот год был достаточно сложным для королевы Великобритании Елизаветы II. Вспоминаем главные события из жизни монарха, о которых все говорили.

Смерть принца Филиппа

Принц Филипп / Associated Press

9 апреля 2021 года ушел из жизни дорогой супруг Елизаветы II – принц Филипп, герцог Эдинбургский. Ему было 99 лет, и через какие-то три месяца дворец готовился отпраздновать 100-летний юбилей герцога. За месяц до своей кончины принц Филипп вернулся домой в Виндзорский замок из больницы короля Эдуарда VII в Лондоне, где провел более полутора месяцев. Из госпиталя герцог вышел на своих ногах 16 марта 2021 года, его тогда в последний раз запечатлели репортеры. Выглядел он сильно похудевшим, но держался. Спустя меньше месяце дворец сообщил о смерти принца Филиппа, которая произошла по естественным причинам. Он умер в своей постели, и рядом с ним в последние минуты его жизни находилась она – его Лилибет.

Смерть фрейлины Ее Величества

Анна Фортуна ФицРой, герцогиня Графтонская / Getty Images

В декабре дворец сообщил еще одну прискорбную новость о смерти фрейлины Елизаветы II - Анны Фортуны ФицРой, герцогини Графтонской, которая скончалась на 102-м году жизни. Герцогиня начала работу в королевском доме в 1953 году в качестве хозяйки спальни, а в 1966-м начала службу в качестве правительницы гардеробной королевы. Она сопровождала ее в заграничных поездках, когда Елизавета II еще путешествовала, и была одной из ее самых близких и преданных подруг. Елизавета II даже крестила третьего ребенка фрейлины, дочь Вирджинию Мэри Элизабет, в 1954 году. Анна служила королеве Елизавете II 69 лет, и это были долгие годы не просто службы, но и дружбы.

Потеря любимца

Королева Елизавета II с собаками породы корги / Getty Images

Теряла королева не только дорогих людей, но и своих питомцев. В марте, когда принц Филипп был еще в больнице, Елизавете II подарил двух щенков дорги. Это был подарок от ее сына принца Эндрю. Он решил, что матери будет легче справиться с непростой ситуацией в связи с болезнью супруга, если рядом будут собаки. А в мае один из этих щенков по кличке Фергус внезапно умер. Второй щенок, к счастью, остался жив, и именно с ним сейчас Ее Величество часто выходит на прогулку по территории Виндзорского замка. Ранее королева заявляла, что больше не планирует заводить собак с тех пор, как последний корги умер в 2018 году. На протяжении десятилетий монарх была окружена собаками. Кроме корги Елизавета II также была хозяйкой пятерых кокер-спаниелей и четырех гибридов таксы и корги – дорги.

Здоровье уже не то

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Associated Press

О состоянии здоровья королевы Елизаветы II официально ничего не разъясняют. Очевидно, что смерть супруга повлияла и на самочувствие Ее Величества, и королева старалась много отдыхать. В марте монарху пришлось провести ночь в больнице короля Эдуарда VII, той самой частной клинике, где лечился ее муж. Сообщили, что причин для беспокойства нет, это плановые обследования. Это стало первым пребыванием Елизаветы II в госпитале за последние восемь лет. "Следуя медицинским советам отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых предварительных исследований, а сегодня вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении", - гласило заявление Букингемского дворца, выпущенное в четверг. Также королеву увидели впервые за много лет с тростью в руках, а еще публика была обеспокоена цветом рук монарха. С тех пор рабочих мероприятий у королевы стало все меньше, а недавно мы узнали, что королева не поедет на Рождество в Сандрингем, изменив и в этом году многовековой традиции. Праздники королева проведет в Виндзоре, ее будут навещать родные.

Рождение четверых правнуков

Сразу три внучки королевы в этом году родили детей. Зара Тиндолл (дочь принцессы Анны) стала мамой в третий раз в марте 2021-го, она родила сына Лукаса Филиппа. Принцесса Евгения Йоркская родила сына Августа Филиппа в феврале 2021 года, а ее сестра принцесса Беатрис родила дочь Сиенну Элизабет в сентябре 2021-го. Также второго ребенка родила супруга принца Гарри – Меган Маркл, у пары родилась дочь, которую они назвали в честь королевы Лилибет (в обычной жизни малышку называют Лили).

Двойные крестины – впервые в истории королевской семьи

В ноябре всего спустя несколько дней после годовщины свадьбы с принцем Филиппом, королева Елизавета II побывала на двойных королевских крестинах. Крестины сына принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка – Августа, и сына Зары и Майка Тиндолл – Лукаса. Церемония проходила в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре (часовне королевы Виктории). Детей крестили в святой воде из реки Иордан, которую за несколько дней до этого привез принц Чарльз из Иордании. Королева, несмотря на проблемы со спиной, присутствовала на таинстве.

Каникулы в Балморале с семьей

Королева Елизавета II с семьей в замке Балморал, фото их архива королевской семьи / Associated Press

Радостным событием для королевы стали летние каникулы в ее шотландской резиденции – Балморале. Как и зимой в Сандрингеме, летом в Балморале к Елизавете II на каникулах присоединяются ее ближайшие родственники, каждый по очереди. В этом году в Шотландии ее навещал сын Чарльз с супругой Камиллой, сын Эндрю с экс-супругой Сарой, внучка принцесса Евгения с мужем Джеком и сыном Августом, а также чета Кембриджских. Там монарх устраивает пикники, много гуляет на свежем воздухе, проводит время со своими собаками и наслаждается уединением.

Все еще садится за руль

Королева Елизавета II / Getty Images

В свои 95 лет монарх все еще садится за руль и чувствует себя уверенно. Как раз летом, вернувшись из Шотландии обратно в Виндзор, королева Елизавета II сама приезжала на Королевское виндзорское конное шоу и была запечатлена фотографами, когда была за рулем авто и направляясь обратно домой. Водит Ее Величество огромный Range Rover, а водить машину она научилась еще во времена Второй мировой войны, когда служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе. Кроме того, Елизавета II - единственный человек в Соединенном Королевстве, который может водить машину, не имея прав. Ей также разрешено ездить на машине по четырехкилометровой дороге, проложенной от Виндзорского замка к холму, на котором установлена конная статуя короля Георга III, которую еще называют "Длинной дорогой".

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