Итоги 2022: одиннадцать самых стильных выходов принцессы Уэльской

В этом году супруга принца Уильяма получила новый титул и стала принцессой Уэльской. Теперь внимание публики к Кэтрин приковано еще больше, и мы решили вспомнить ее самые эффектные выходы этого года и особенно последних месяцев 2022-го.

Кейт посетила несколько торжественных приемов в Букингемском дворце. Во время приема дипломатического корпуса в декабре принцесса Уэльская блистала в красном платье, расшитом бисером и пайетками, от Jenny Packham, на голове у нее красовалась одна из любимых тиар "Цветок лотоса", а в ушах были серьги из шкатулки королевы Елизаветы II.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

На банкете в честь президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, который побывал в этом году с визитом в Лондоне, принцесса появилась в белом платье от Jenny Packham с кейп-накидкой и вставками из кристаллов на плечах, элегантными рукавами до пола и приталенным силуэтом. Стоимость такого платья составляет 5073 долларов. Свой вечерний образ Кэтрин дополнила знаменитой тиарой "Узелки любви", принадлежащей ранее ее свекрови, принцессе Диане.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также нам запомнился образ Кейт, в котором она прибыла с мужем Уильямом в лондонский отель Corinthia, где они встречали президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу. На встрече Кейт появилась в плиссированном платье-пальто от Emilia Wickstead цвета баклажан. Наряд сидел на принцессе шикарно, а к нему Кэтрин подобрала шляпу Jane Taylor, туфли на каблуках Gianvito Rossi, клатч Mulberry, жемчужные серьги принцессы Дианы и бриллиантовую брошь с изумрудным камнем.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская, принц Уильям и президент Южно-Африканской Республики / Фото: Associated Press

В этом году Кейт вместе с Уильямом прилетали с визитом в США. Там принцесса посетила Центр развития ребенка при Гарвардском университете. На Кейт в тот день было скромное и элегантное платье-футляр с длинными рукавами от бренда Emilia Wickstead. Наряд был выполнен с принтом "гусиная лапка", длины миди и с небольшим воротником. Украшением платья стал лаконичный пояс на талии, который акцентировал внимание на стройной фигуре Кэтрин.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В США у Кейт было несколько выходов. Они с мужем посетили Greentown Labs в Сомервилле, где узнали, какой вклад организация вносит в глобальные усилия по преодолению климатического кризиса. Кэтрин продемонстрировала образ в брючном костюме от Roland Mouret красивого сливового оттенка, который дополнила светло-розовой сумкой с бантом и туфлями от Gianvito Rossi. В руках принцесса несла стеганую сумку Chanel с золотой ручкой. Из украшений на Кейт были ее кольца, а также серьги от Daniella Draper.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также Кейт посетила Украинский общественный центр Рединг, куда прибыла, чтобы встретиться с перемещенными украинскими семьями и узнать о поддержке, которую центр оказывает тем, кто прибывает в Великобританию из-за войны, развязанной Россией в Украине.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Одета принцесса Уэльская была в темно-синее платье с принтом polka dot от одного из ее любимых брендов LK Bennett с поясом на талии. Поверх платья она накинула пальто верблюжьего цвета. Обута Кейт была в синие туфли-лодочки из замши на каблуках, а в руках держала маленький черный клатч.

Принцесса Уэльская посещала Детский центр Colham Manor в Хиллингдоне, где пообщалась с публикой. А одному мальчику подарила свою булавку с красным маком. Такой аксессуар члены британской королевской семьи обычно носят в ноябре в преддверии Дня памяти. Кейт надела длинное оливково-зеленое пальто от Hobbs, обула замшевые туфли и дополнила лук клатчем Jimmy Choo и серьгами Kiki McDonough.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Не можем не вспомнить выход Кейт в культовом жакете из твида от Chanel из коллекции 1995 года. В нем Кейт приезжала на стадион "Коппер Бокс Арена" в Лондоне, где отметили 10-летие спортивной инициативы Coach Core, а также на баскетбольный матч в США. Именно этот жакет в далеком 1995 году на подиуме демонстрировала легендарная манекенщица 90-х Клаудия Шиффер.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Во время визита в Северную Ирландию Кейт приезжала в PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity) в Белфасте в голубой блузке с бантом от Winser London стоимостью 295 фунтов стерлингов и в длинном пальто от Alexander McQueen с острыми плечами и скошенными карманами. Кэтрин была в темно-синих прямых брюках и обута в темно-синие лодочки на каблуках от Gianvito Rossi за 560 фунтов стерлингов.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А еще очень красивым нам выдался ее выход в горчичном платье, в котором принцесса посетила родильное отделение Королевской больницы округа Суррей, в Гилфорде. На Кэтрин тогда было красивое платье из крепа с V-образным вырезом на декольте, поясом на талии и юбкой-плиссе от Karen Millen. Кейт дополнила свой шикарный наряд парой синих замшевых туфель на каблуках и серьгами с подвесками. Сделала дневной макияж и красивую укладку волнами.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также нельзя не вспомнить образ, который принцесса продемонстрировала на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве. Кейт и ее дочь Шарлотта блистали в нарядах похожих бордовых оттенков: мама - в сшитом на заказ платье-пальто от Eponine London и туфлях-лодочках от Gianvito Rossi, а ее дочь - в пальто от Trotters.

Принцесса Уэльская с семьей / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали шесть самых стильных выходов Меган Маркл.

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