Итоги 2022: самые громкие королевские скандалы года

Уходящий год для членов европейских королевских домов был насыщенный разными событиями. Не обошлось и без скандалов. Вспоминаем сегодня самые громкие из них.

Меган, Гарри, фильм и титулы

Очень много говорили в 2022 году об этой королевской паре из Британии. Больше, конечно, они были на слуху в конце года после выхода документального фильма Netflix "Гарри и Меган", где рассказали о том, как неоднократно сталкивались с расизмом, когда жили в королевской семье.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Пара не только поделилась своей историей любви, но и поведала миру о том, какую жизнь они жили в Британии, как их преследовали папарацци, а сотрудники так называемой "Фирмы", которая, по словам пары, управляет королевской семьей, не давали Меган возможности обратиться за психологической помощью, когда она остро нуждалась в специалисте и была на грани суицида. Фильм наделал много шума в Британии, некоторые парламентарии призвали срочно принять закон, который позволит королю Чарльзу III лишить его сына и невестки титулов. Но король, похоже, совсем не настроен враждебно. И на Рождество в Сандрингем Сассекских приглашал и на свою коронацию в мае 2023 года ждет их.

Королева Маргрете II и титулы

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

Датская королева Маргрете II решила пойти по стопам короля Швеции Карла Густава и лишить своих внуков (детей младшего сына принца Иоахима) титулов принцев и принцесс. С 1 января 2023 года четверо внуков королевы Маргрете II – принц Николай и Феликс (рожденных от первой жены Александры), а также принц Хенрик и принцесса Афина (родились во втором браке с принцессой Мари) лишатся титулов принца и принцессы. Королева убеждена, что своим решением она поможет внукам формировать свою собственную жизнь в гораздо более свободно, не обременяя их обязанностями как членов королевской семьи. На детей старшего сына, кронпринца Фредерика, который впоследствии возглавит престол после смерти матери, это не распространяется.

Принц Иоахим с семьей / Фото: Getty Images

Принц Иоахим и его жена Мари были крайне неприятно удивлены и даже возмущены. Появилась информация, что отношения в семье с тех пор заметно испортились. Позже Ее Величество выпустила новое официальное заявление, в котором заявила, что "недооценила", как на детей принца Иоахима повлияет ее решение лишить их титулов принцев и принцесс. Но менять свое решение не будет.

Король Чарльз и скандал с ручкой

Сын королевы Елизаветы II более 70 лет готовился к роли короля, но, как только вступил на престол, оказался не готов к такой большой нагрузке. В первую неделю своего правления у короля уже было очень много встреч и дел. Стресс дал о себе знать и проявился самым неожиданным образом. Публика увидела, как король дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности. Первый раз Чарльз вступил в противоборство с чернильницей прямо на церемонии оглашения его королем и потерпел сокрушительное фиаско.

Чернильница и футляр с ручками все время оказывались под рукой у короля, мешая ему поставить судьбоносную подпись. В итоге Чарльз со злостью отодвинул чернильницу, и можно было заметить, что в процессе борьбы из нее пролилось пару капель чернил на ковер. Но тут на подкрепление чернильнице пришел футляр с ручками, который буквально "бросился" под руки королю, и ему пришлось, отчаянно жестикулируя и строя гримасы, призвать на помощь секретаря, который унес подставку с поля боя.

А на следующий день во время визита в Северную Ирландию, когда у монарха возникла необходимость снова что-то подписать, он сперва перепутал дату, воскликнув: "О Боже, я записал не ту дату". А потом из его ручки начали течь чернила. Король не просто расстроился - он пришел в бешенство: "О Боже, я ненавижу это", — сказал он, передав испорченную ручку Камилле, руки которой тоже оказались запачканными чернилами.

Во время следующих выходов короля на публику нам монархом часто подшучивали, а некоторые даже дарили ему ручки.

Фрейлину королевы уволили из-за расистских высказываний

Расизм так и преследует британскую королевскую семью. Чарльз и Уильям уже устали отмахиваться от этой темы и заявлять прессе, что королевская семья не расисты. Сотрудница короля Чарльза и фрейлина покойной королевы Елизаветы II - леди Сьюзан Хасси - позволила себе задать крайне неудобные вопросы присутствовавшей на приеме королевы Камиллы в Букингемском дворце активистке по борьбе с домашним насилием Нгози Фулани. Леди Сьюзан спрашивала, где родилась госпожа Нгози, какой она национальности, откуда на самом деле родом и так далее. Темнокожая госпожа Нгози возмутилась такому поведению и рассказала об инциденте в Твиттере.

Сьюзан Хасси и Нгози Фулани / Фото: Getty Images

Буквально на следующий день дворец сообщил, что сотрудница короля Чарльза III была уволена. А спустя еще спустя две недели появились новые подробности этой истории. Леди Сьюзан Хасси извинилась за расистский инцидент во дворце во время личной встречи с Нгози Фулани. Конфликт удалось уладить, но, как говорится, осадок остался.

Скандал из-за свидетельства о смерти королевы Елизаветы II

К сожалению, в этом году ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Она умерла 8 сентября 2022 года в Балморале. Через три недели был официально обнародован документ, в котором говорилось о том, что монарх умерла от естественной старости.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Согласно документу, опубликованному National Records of Scotland в четверг, королева скончалась в 15:10, 8 сентября, в замке Балморал. Старость была единственной указанной причиной смерти, без каких-либо других факторов. Если бы королева умерла в Англии, не было бы необходимости раскрывать официальную причину смерти, поскольку Закон о регистрации 1836 года не распространяется на монархов. Но после публикации этого документа уже успел разгореться целый скандал. Теперь NRS (National Records of Scotland) обвиняют в попытке скрыть обнародование любых подробностей, касающихся кончины монарха.

Королевский биограф Анджела Левин тогда заявила, что, скрывая информацию, Национальные архивы Шотландии и шотландское правительство, похоже, нарушают закон. Тем не менее все запросы в организацию Абердиншира, где должна была быть зарегистрирована смерть королевы, были переданы в NRS, и понятно, что NRS приказало сотрудникам совета не разглашать никаких подробностей.

И только в конце ноября биограф королевы Джайлс Брандрет в своей книге "Элизабет: интимный портрет" рассказал, что королева мирно скончалась в своем любимом Балморале в Шотландии после борьбы с раком костного мозга. Дворец, естественно, официальных подтверждений не давал.

Скандал из-за бриллианта Кохинур в короне королевы Камиллы

Корона с бриллиантом Кохинур / Фото: Getty Images

Королева Камилла будет короноваться вместе со своим мужем королем Чарльзом III. День коронации назначен на 6 мая 2023 года. А вокруг короны, которую должны надеть на голову Камилле, уже точится много споров. Мы уже рассказывали, что в день коронации Камилла должна будет надеть корону с самым знаменитым бриллиантом в мире – Кохинур. Именно в этой короне в 1937 году короновалась мать Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон.

Однако правительство заявило, что Букингемский дворец должен решить, следует ли использовать спорный бриллиант Кохинур при коронации королевы-консорта. Накануне правящая партия премьер-министра Индии Нарендры Моди выразила обеспокоенность тем, что знаменитый драгоценный камень, который был захвачен Ост-Индской компанией и передан королеве Виктории в 19 веке, станет неприятным напоминанием о Британской империи. А коронация Камиллы и использование жемчужины короны Кохинур пробуждают болезненные воспоминания о колониальном прошлом.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Пока что дворец не давал комментариев насчет камня и его присутствия в короне Камиллы. Но, возможно, камень просто заменят, а корона для коронации останется прежней.

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