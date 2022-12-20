Итоги 2022: вспоминаем шесть самых стильных выходов Меган Маркл

2022 год стал для Меган и Гарри годом откровений. Они выпустили фильм на Netflix, в котором рассказали свою историю любви и историю отношений с британской королевской семьей. Подводя итоги, мы решили вспомнить самые удачные образы Меган с публичных мероприятий в этом году.

Недавно Меган с мужем принцем Гарри посещали церемонию вручения премий Роберта Ф. Кеннеди "Пульс надежды", которая прошла в нью-йоркском отеле Hilton Midtown в начале декабря и на которой пара получила премию за борьбу с расизмом. Кстати, фото с этого вечера пара даже выбрала для своей рождественской открытки.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

В этот вечер Меган появилась на публике в сшитом на заказ платье от Louis Vuitton с открытыми плечами, драпировкой на юбке и разрезом спереди. Наряд герцогиня дополнила парой туфель-лодочек черного цвета тоже от Louis Vuitton и кольцом с аквамариновым камнем принцессы Дианы. Кто-то критиковал Меган за неидеально выглаженное платье, а кто-то - за открытые плечи. Но нам понравился лук, и белый цвет Меган, определенно, идет. Не зря она выбирала его много раз для выходов в 2022 году.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

К примеру, в белом платье-пальто она блистала на службе в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года. 3 июня Сассекские посетили службу в соборе Святого Павла, где Меган появилась в образе от кутюр Модного дома Dior. Наряд был сшит на заказ. А дополнили его эксклюзивные туфли-лодочки тоже от французского Модного дома Dior, шляпка и белые перчатки.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

В документальном фильме Меган много говорила о том, что, когда жила в королевской семье, редко позволяла себе носить яркие цвета, предпочитая им бежевый, белый и черный. Сейчас для своих выходов герцогиня иногда выбирает любимый красный цвет, хотя, нам кажется, более спокойные оттенки ей идут больше.

В красной блузке и брюках Меган выступала на саммите One Young World Summit в Манчестере. Наряд был от экологического бренда Another Tomorrow, а образ свой она дополнила туфлями от Aquazzura.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Снова белый герцогиня Сассекская выбрала для первого мероприятия на Играх Invictus Games, на которые они с принцем Гарри приезжали в Нидерланды в апреле.

На публике тогда Меган появилась в брючном костюме оверсайз от Valentino, с сумкой того же бренда и белых лодочках Aquazzura.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

А в один из дней Игр продемонстрировала лук в белом коротком пальто и джинсах-скинни в сочетании с туфлями-лодочками рыжего цвета на шпильках.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Также Меган носила черный. В total black look она посетила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в июле 2022 года. Герцог и герцогиня Сассекские находились в ООН, чтобы отметить Международный день Нельсона Манделы. Меган в этот день надела черный топ с короткими рукавами, черную юбку-карандаш и черные лодочки на шпильке.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Пройдя по ссылке, вы можете вспомнить, какие у герцогини Сассекской были самые запоминающиеся выходы в 2021 году.

А также почитать, почему в последнюю неделю жизни в Британии герцогиня решила больше не быть "серой мышью".

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