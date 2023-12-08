Итоги 2023: десять громких королевских событий уходящего года

Уходящий 2023 год был насыщенным на королевские события. В этом году состоялась коронация нового монарха Великобритании, в Испании отпраздновали совершеннолетие будущей королевы, а принц Гарри окончательно поссорился со своей семьей. Какими еще событиями был богат этот год, вспоминаем детальнее.

Коронация короля Чарльза III

Коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Сын покойной королевы Елизаветы II, скончавшейся в 2022 году, наконец-то был коронован. Коронация Чарльза и его супруги королевы Камиллы состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Примечательно, что ее дата совпала с четвертым днем рождения внука Чарльза – принца Арчи – сына принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской. Король Чарльз стал первым монархом, который публично помолился на коронации. Для него написали специальную молитву, в основу которой положен гимн "Я клянусь тебе, моя страна". А спустя два месяца – 6 июля – у короля и королевы состоялась еще одна коронация в Шотландии. Служба в соборе Святого Джайлса прошла в тесном семейном кругу.

Коронация Чарльза и Камиллы в Шотландии / Фото: Associated Press

Принцесса Евгения родила второго ребенка

В конце мая племянница короля Чарльза – принцесса Евгения Йоркская – стала мамой во второй раз. 30 мая у нее и ее мужа Джека Бруксбэнка родился второй сын, которого назвали Эрнест. Ребенок для пары был долгожданным и запланированным, принцесса не скрывала своего счастья.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

Рожала Евгения в больнице Портленд, там же, где появился на свет ее первый сын Август и, где родилась она сама. В конце года выступая в одном подкасте Евгения призналась, что ей очень повезло с мальчиками, ведь они так же любят поспать, как и она сама.

Сара Йоркская перенесла операцию по удалению рака

У мамы принцесс Евгении и Беатрис – Сары Фергюсон – выявили рак молочной железы. Об этом стало известно в сентябре, обнаружили его во время обычного маммографического скрининга, на который Сара идти не хотела.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Бывшей супруги принца Эндрю сделали операцию, которая прошла успешно, а также она прошла реабилитацию и очень скоро вернулась к обычной жизни и работе. Саре повезло, врачи сказали, что прогноз очень оптимистический. Другими подробностями герцогиня Йоркская предпочла не делиться, но во всех публичных выступлениях говорила о важности своевременного обследования.

Испанская принцесса Леонор отпраздновала совершеннолетие

Принцесса Леонор с отцом королем Филиппом VI / Фото: Associated Press

Старшей дочери короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцессе Астурийской Леонор – в октябре исполнилось 18 лет. В этот день Леонор в присутствии своих родителей и младшей сестры, дала присягу на верность Конституции на торжественном мероприятии в парламенте Мадрида. С этого момента она может официально исполнять обязанности регента в отсутствие своего отца короля Филиппа. Сейчас принцесса продолжает учебу в военной академии, где учился и ее отец, которая продлиться три года. А когда Леонор взойдет на трон, то станет первой королевой-регентом Испании за последние 150 лет.

Принцу Датскому Кристиану тоже исполнилось восемнадцать

Кронпринцесса Мэри и ее сын принц Кристиан / Фото: Getty Images

Принц Кристиан – старший сын кронпринца Фредерика (сына правящей королевы Дании Маргрете II) и кронпринцессы Мэри. В этом году парню тоже исполнилось 18 лет. Как и испанской принцессе, датскому принцу предстоит однажды взойти на престол. Разница лишь в том, что Кристиан второй в очереди на него, в отличие от Леонор. Родители принца решили устроить ему громкий праздник. Пригласили едва ли не всех дружественных королевских особ и их детей, а также устроили рок-концерт во дворце. Одна гостья даже оставила на празднике свою туфельку. Вскоре Золушку разыскали и выяснили, зачем она это сделала. История наделала много шума в прессе, но, кажется, все так и было запланировано дворцом.

Скандалы Меган и Гарри Сассекских

Эта пара не дает о себе забыть и приносит много проблем членами британской королевской семьи. В январе вышла книга мемуаров принца Гарри, получившая название "Запасной". В ней герцог еще раз раскритиковал своего отца Чарльза, его жену Камиллу, брата Уильяма и невестку принцессу Кейт. Королевская семья не отреагировала, но заметно расстроилась.

Мемуары принца Гарри "Запасной" / Фото: Associated Press

Весной супруги приезжали в Нью-Йорк на церемонию Women of Vision Awards, после которой заявили, что папарацци устроили погоню за их автомобилем и едва ли не устроили аварию. Гарри панически боится любой погони, фотографов и повторения ситуации, которая случилась с его мамой Дианой.

Меган, Гарри и Юлия Паевская на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

Также в этом году пару окончательно выселили из Фрогмор-коттеджа, того самого, который подарила им королева Елизавета II на свадьбу. Это произошло после выхода книги Гарри. Говорят, к делу "приложила руку" сестра короля и тетя Гарри – принцесса Анна.

Знакомство с Тайрой

Из приятного: герцог и герцогиня Сассекские посетили очередные "Игры Непокоренных" - детище принца Гарри. В этом году они прошли в Дюссельдорфе. Там Меган и Гарри познакомились с Юлией "Тайрой" Паевской, украинской спортсменкой и парамедиком, освобожденной из российского плена. Тайра тепло отзывалась о паре и рассказала украинским журналистам, что Гарри был очень милый и много спрашивал о реабилитации украинских военных.

Юбилей короля Чарльза III

В ноябре король Великобритании отпраздновал 75-летний юбилей. Это первая значимая дата, которую Чарльз отмечал в лице монарха. В этот день король больше думал не о себе, а о людях. Он устроил банкет в своем поместье Хайгроув для тех, кто так же, как и он, родились в 1948 году.

Королева Камилла и король Чарльз III на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Затем вместе с Камиллой запустили проект, который должен помочь сократить разрыв между пищевыми отходами и потребностями в продовольствии во всех четырех странах Соединенного Королевства. А вечером провел еще один банкет уже в Букингемском дворце, где собрал медсестер и акушерок в рамках празднования 75-летия Национальной службы здравоохранения в этом году. Семья поздравляла Чарльза во время приватного семейного ужина в Кларенс-хаусе. Принц Гарри не приехал, но, говорят, поздравил отца по телефону.

Стали известны имена "королевских расистов"

В конце года вышла новая книга неофициального биографа Меган и Гарри – Омида Скоби. Она называется "Финал" и голландской ее версии автор называет имена членов королевской семьи, которые интересовались цветом кожи сына Меган и Гарри – Арчи, когда герцогиня Сассекская была еще беременна. Скоби уверяет, что видел письма, которые Меган писала Чарльзу и в которых говорилось, что этими людьми был король и его невестка – принцесса Кейт. Выход книги очень расстроил королевскую семью, а Меган не поспешила выступить с опровержением и заявить, что не "сливала информацию" журналисту. Королевская семья, которая уже изрядно устала от подобных скандалов, традиционно ничего не комментирует, а Букингемский и Кенсингтонский дворцы рассматривают вариант судебного иска.

Принцесса Уэльская Кэтрин и ее проект о детях

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма полностью поглощена своим детищем – проектом о детях Shaping Us, который связан с ранним развитием детей и в этом году вышел на новый уровень. В ноябре Кейт выступила с программной речью на симпозиуме и рассказала о значимых успехах проекта. В этом году теме детей был посвящен и третий рождественский концерт, организованный принцессой, который называется "Вместе на Рождество".

Читайте также: