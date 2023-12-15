Итоги 2023: королевские младенцы, появившиеся на свет в уходящем году

Бэби-бума в 2023 году среди членов королевских семей точно не было, но некоторые пары стали родители во второй и даже в третий раз. А у других появились на свет первенцы. Вспоминаем эти пары.

Принцесса Йоркская Евгения и Джек Бруксбэнк

В конце мая пара приветствовала своего второго сына Эрнеста. Он появился на свет 30 мая 2023 года в госпитале Портленд. Спустя несколько дней принцесса опубликовала трогательный пост в своем Instagram и показала первые фотографии новорожденного малыша.

Сын принцессы Евгении Эрнест / Фото: Instagram принцессы Евгении

"Джек и я хотели поделиться новостью о том, что у нас родился наш маленький мальчик, Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк, 30 мая 2023 года, весом 3,22 килограмма. Он назван в честь своего прапрапрадеда Джорджа, его дедушки Джорджа и моего дедушки Рональда. Оги уже нравится быть старшим братом", - написала Евгения.

Принцесса Евгения / Фото: Associated Press

Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон

В октябре стало известно, что брат принцессы Уэльской Кейт – Джеймс Миддлтон и его супруга Ализе Тевене приветствовали своего первенца. Джеймс опубликовал фотографию ручки своего сына в блоге в Instagram, и рассказал, что они с женой дали ему имя Иниго. И хотя Джеймс Миддлтон формально не является членом королевской семьи, все таки он брат будущей королевы Кэтрин, так что не можем не упомянуть об этом радостном событии для его семьи.

Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон / Фото: Getty Images

В посте Миддлтон не показал лицо ребенка, но решил поблагодарить команду больницы Бейзингстока, где Ализе наблюдалась на протяжении всей беременности и, где родила малыша. "От самого первого УЗИ до первого выхода из парадной двери втроем, мы не могли чувствовать большей поддержки и заботы на протяжении всего времени, так что спасибо Национальной службе здравоохранения ", - подписал кадры брат принцессы Уэльской.

Сын Ализе Тевене и Джеймса Миддлтона / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

Королева Бутана Джецун Пема Вангчук

В сентябре король и королева Бутана приветствовали третьего ребенка и первую дочь (пара воспитывает двоих старших сыновей). И лишь через три месяца после проведения традиционной церемонии наречения имени, монархи показали фотографии девочки и объявили ее имя.

Королева Бутана с дочерью / Фото: Instagram королеви Бутана

В своем официальном аккаунте в день рождения дочери королевские супруги Бутана также поблагодарили медицинскую команду, врачей и медсестер, и всех, кто поздравлял их с пополнением в семье.

Мари Дюкрюэ и Луи Дюкрюэ

В апреле в княжеской семье Монако тоже произошло пополнение. Супруга старшего сына принцессы Стефании – Луи Дюкрюэ (родной сестры правящего князя Альбера II), Мари Дюкрюэ – родила дочь. Девочку назвали Викторией. С тех пор Мари часто посвящает посты в своем Instagram своей дочери и говорит, что она принесла много счастья в их с Луи семью.

Мари Дюкрюэ / Фото: instagram.com/marieducruet

Сын принцессы Стефании не очень публичная персона. А о его жене известно лишь, что она француженка вьетнамского происхождения, с которой он познакомился на первом курсе.

Принц Гийом и принцесса Люксембурга Стефания

Принцесса Стефания и принц Гийом / Фото: Getty Images

Принц Гийом и принцесса Стефания 27 марта стали родителями второго ребенка. У пары родился сын. Второму сыну пару дали имя Франсуа Анри Луи Мари Гийом. Малыш стал старшим братом принца Шарля Люксембургского – первенца супругов, который появился на свет в мае 2020 года. Фото ребенка широкой публике королевская пара пока что не показала.

Принц Гийом и принцесса Люксембурга Стефания объявили о рождении второго сына / Фото: instagram.com/courgrandducale

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