Итоги года 2021: десять громких событий в королевских семьях

Мы с огромным удовольствием следим за каждым европейским королевским домом и подводим королевские итоги уходящего 2021 года.

Смерть мужа королевы Елизаветы II – принца Филиппа

Принц Филипп / Associated Press

В феврале 2021 года 99-летний супруг британской королевы был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII с инфекцией, которая вызвала недомогание. Сообщили, что это не COVID-19 и не осложнения после проведенной в январе вакцинации от коронавируса. В марте принц был переведен в больницу Святого Варфоломея в Лондоне, где ему сделали операцию на сердце. И 16 марта герцог Эдинбургский вернулся домой в Виндзорский замок. Фотографии, которые облетели тогда все СМИ, были печальные, Филипп заметно похудел и выглядел не лучшим образом. Это было последнее его появление на публике и последние фото, сделанные с ним.

Принц Филипп / Getty Images

9 апреля 2021 года принц Филипп скончался в своей спальне в Виндзорском замке в присутствии супруги королевы Елизаветы II. Похороны Филиппа состоялись 17 апреля 2021 года в частном формате в Часовне святого Георгия в Виндзоре. Но в конечном итоге Филипп и Елизавета II будут покоиться вместе. Когда придет время королевы и она покинет этот мир, тело Филиппа переведут в мемориальную часовню короля Георга VI, где он будет находиться рядом со своей женой. Филипп не дожил до своего 100-летнего юбилея три месяца и ровно 11 дней до 95-летия своей жены Лилибет.

Здоровье королевы Елизаветы II

Потеря мужа, безусловно, отразилась и на здоровье королевы. После похорон Филиппа Елизавета II осталась жить в Виндзорском замке – резиденции, где супруги провели большую часть времени во время изоляции и карантина в 2020 году. После траура, который длился 14 дней, королева вернулась к выполнению своих официальных обязанностей. 95-летие Елизаветы II выпало на дни траура, и впервые за много лет не было опубликовано официальное портретное фото монарха в день ее рождения.

Королева Елизавета II / Associated Press

Свой день рождения она провела во время обеда с родственниками, которые приехали не столько ее поздравить, сколько поддержать. Лето королева провела на каникулах в Шотландии, в замке Балморал, а в октябре вернулась обратно в Виндзор. В октябре Ее Величество провела ночь в клинике короля Эдуарда VII, той самой, где лечился ее супруг. На следующее утро врачи отпустили ее домой с рекомендацией больше отдыхать. Еще через месяц во дворце заявили, что королева потянула спину и может присутствовать на памятной службе Remembrance Day, которую пропустила всего шесть раз за время своего правления. Сейчас Елизавета II выполняет легкие обязанности и готовится к поездке в Сандрингем на рождественские каникулы.

Меган и Гарри дали интервью Опре Уинфри

Меган и Гарри у Опры Уинфри / Getty Images

Принц Гарри и его жена Меган Маркл дали громкое интервью Опре Уинфри в марте 2021-го. Они рассказали о жизни в королевской семье. Меган заявила, что имела проблемы с ментальным здоровьем и даже была на грани суицида, а Гарри назвал жизнь в королевской семье "ловушкой", в которой он много лет находился. Также пара заявила, что кто-то из старших членов семьи интересовался цветом кожи их сына Арчи, когда Меган была беременна первенцем, после чего, конечно же, в адрес королевской семьи полетели обвинения в расизме. Все это происходило как раз в тот период, когда принц Филипп находился в больнице. Шуму интервью наделало много, отношения между Сассексами и королевской семьей стали еще хуже. А в ноябре 2021-го Опра Уинфри удалила видео со своего канала на Youtube. Ходят слухи, что планируется съемка второй части интервью, но подтверждений официальных пока что нет.

Принц Чарльз и тайные дела его фонда

Принц Чарльз / Associated Press

Сразу несколько сыновей королевы Елизаветы II оказались в эпицентре скандалов в этом году. Одни из них был принц Чарльз – первый в очереди на корону. Речь не совсем лично про Чарльза, он-то, как заявили в Кларенс-хаус, не знал ничего о происходящем, а про один из его благотворительных фондов. Сообщалось, что некий предприниматель из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз получил орден Британской империи предположительно в обмен на пожертвования в один из благотворительных фондов принца Уэльского в размере 1,5 млн фунтов стерлингов. Газета Sunday Times написала, что одну из ключевых ролей в этой "сделке" сыграл старший камердинер принца Чарльза - Майкл Фосетт. В марте 2003 года он подал в отставку, фактически его попросили уволиться, поскольку он не очень хорошо справлялся с делами в Кларенс-хаусе. Позже его пригласили на должность исполнительного директора благотворительного Фонда принца Уэльского, которую ему временно пришлось покинуть, потому что продолжается расследование.

Секс-скандал с принцем Эндрю и иск от Вирджинии Джуфре

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

Уже несколько лет в бурно обсуждается секс-скандал, в котором оказался замешан средний сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю. Летом американка Вирджиния Джуфре подала на герцога Йоркского судебный иск и обвинила принца Эндрю в том, что он трижды сексуально надругался над ней, когда она была младше 18 лет. Женщина утверждает, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю по приказу педофила Джеффри Эпштейна, который, напомним, в 2019 году совершил суицид, находясь в тюремной камере. В том же 2019 году на волне скандала герцог Йоркский официально сложил с себя обязанности старшего члена королевской семьи. Но теперь он может предстать перед судом, если, конечно, его адвокаты не придумают какие-то причины, по которым это может никогда не случиться. Судебный процесс состоится в период с сентября по декабрь 2022 года. Обычно назначается конкретная дата, но судья предпочел установить окно ввиду возможных задержек из-за пандемии.

Роды Меган Маркл, принцесс Йоркских и Зары Тиндолл

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Getty Images

Год был богат на королевских наследников. Меган, герцогиня Сассекская, родила второго ребенка – дочь, которой дали имя Лилибет Диана (в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы). Из-за имени едва ли не разгорелся скандал, кто-то обвинял Сассексков в лицемерии, дескать, с королевской семьей повздорили, а ребенка в честь королевы назвали… Писали, что принцесса Беатрис была особенно огорчена, ведь сама мечтала назвать свою дочь Лилибет в честь бабушки. Беатрис таки родила дочь и тоже в 2021-м, но назвала ее не менее красивым именем Сиенна Элизабет.

Также мамой в этом году стала принцесса Евгения Йоркская, у нее родился сын Август Филипп. И еще одна внучка королевы – Зара Тиндолл – родила третьего ребенка – сына Лукаса Филиппа. 21 ноября принцесса Евгения и Зара Тиндолл крестили своих сыновей на двойных крестинах, проведенных впервые в королевской истории. Мероприятие посетила королева, прошло оно на следующий день после годовщины свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа.

Княгиня Шарлин и ее ментальные проблемы

Княгиня Шарлин / Associated Press

Все не очень хорошо со здоровьем у супруги князя Монако Альбера II – княгини Шарлин. В начале года она появилась на публике со странной стрижкой, выбрив виски и покрасив волосы в темный цвет. Многие заподозрили неладное, говорили о проблемах в их с Альбером II браке, его интрижках и внебрачных детях. В мае Шарлин уехала в ЮАР под предлогом работы в благотворительном фонде, который занимается спасением носорогов. Потом выяснилось, что у княгини острая инфекция лор-органов и осложнения после нее и начался период различных оперативных вмешательств и реабилитации. В ноябре Шарлин наконец-то вернулась в Монако, и все подумали, что теперь она будет, как раньше, выполнять свои королевские обязанности. Но не тут-то было. Спустя несколько дней ее муж публично заявил, что Шарлин вынуждена была покинуть Монако в связи с тем, что все еще нуждается в отдыхе и покое. Где сейчас находится княгиня, точно не известно, предполагают, что в Швейцарии. Альбер намекал, что у нее проблемы с ментальным здоровьем.

Испанские и нидерландские королевские дома

Принцесса Леонор в Уэльсе / Getty Images

Сразу две европейские принцессы уехали в этом году на обучение в Великобританию. Старшая дочь испанского короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцесса Леонор, и средняя дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы – принцесса Алексия – будут учиться в престижном UWC Atlantic College в Уэльсе.

Премия принца Уильяма Earthshot Prize

Герцогиня Кейт и принц Уильям на церемонии Earthshot Prize / Associated Press

Герцог Кембриджский учредил премию Earthshot Prize, первая церемония вручения которой состоялась в октябре 2021 года. Пресса окрестила ее "Нобелевской экологической премией". Пять лауреатов получили по миллиону фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) за борьбу с экологическими проблемами. Принц Уильям в этот день выступил перед публикой, адресовав свою речь молодежи. Он подчеркнул, что за целое десятилетие можно заметно повлиять на будущее нашей планеты, главное - иметь желание.

Открытие статуи Дианы

Статуя принцессы Дианы / Associated Press

Еще одно важное событие прошло в Лондоне в июле – это открытие памятника принцессы Дианы в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. Церемония прошла в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской, на ней присутствовали ее сыновья – принцы Уильям и Гарри, а также ближайшие родственники. В последние годы отношения между братьями складываются не лучшим образом, но в этот день принцы держались вместе, ведь представляли наследие своей матери Дианы. Автором выступил скульптор Йен Рэнк-Бродли. Работая над памятником, вылитым в бронзе, он брал за основу образ принцессы Дианы с рождественской открытки 1993 года, где Диана запечатлена с сыновьями в Кенсингтонском дворце. Скульптор запечатлел Диану с двумя мальчиками и девочкой - это некая метафора, которая олицетворяет ее многолетнюю работу в благотворительной сфере. Под статуей находится постамент с именем принцессы и датой, когда ее сыновья открыли этот памятник миру. Также есть мемориальная доска с выгравированным отрывком из поэмы Альберта Швейцера "Мера человека", которая входила в программу 2007 года во время поминальной службы по принцессе.

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