Итоги года в монакском княжестве: болезнь Шарлин, судебные иски и бывшие любовницы Альбера II

Для княжеской семьи Монако уходящий год был, мягко говоря, не простым. Снова много говорили о неверности князя Альбера II, а также беспокоились о состоянии здоровья его супруги Шарлин.

Перемены во внешности Шарлин

Княгиня Шарлин / Getty Images

Накануне 2021 года княгиня Шарлин появилась на публике с новой и очень неожиданной прической. На дворе стоял декабрь 2020-го, и супруги в тот день приняли участие в раздаче рождественских подарков. Появление Шарлин в этот день с новой дерзкой прической с выбритыми висками многих удивило и даже шокировало. Княгиня тогда заявила, что она свободна делать со своей внешностью все что ей захочется, но многих это насторожило. Все-таки очень нетипичной оказалась стрижка для монаршей особы, чьи обязанности – посещение протокольных мероприятий и работа с благотворительными организациями. Было очевидно, что с Шарлин что-то происходит, и под подозрения пал, конечно, ее муж Альбер II, не кристально чистой репутации человек.

Иск князю Альберу от неизвестной дамы

Князь Альбер II / Associated Press

В феврале 2021 года Альберу II был предъявлен еще один судебный иск от некой бразильянки, которая утверждала, что имела сексуальную связь с князем, в результате которой в 2005 году родила дочь. Представители Альбера, как и он сам, всячески опровергали эту связь, дескать, в этот период сердце монакского ловеласа уже было занято Шарлин, они встречались и строили планы на будущее. Словом, никаких подтверждений и сплошные опровержения со стороны дворца, но вот совпадение, как только эти слухи - еще до иска - облетели все мировые СМИ, княгиня Шарлин кардинально и изменила прическу. Совпадение? Не думаем. Комментируя смену имиджа, княгиня утверждает, что ей просто захотелось чего-то необычного. Но поклонники принцессы в совпадения не верят и убеждены, что с этого момента проблемы в браке княгини и князя лишь усугубились.

Таинственное исчезновение Шарлин

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

В январе 2021 года Шарлин последний раз появилась на публике в Монако. Княжеская чета отмечала День святой Девоты. После этого все фотографии, которые были доступны прессе, были представлены только в Instagram. В мае Шарлин опубликовала снимки из поездки в Африку, куда она отправилась, чтобы осветить борьбу с браконьерством на носорогов. И только лишь спустя почти месяц дворец официально заявил: "Княгиня выразила сожаление по поводу того, что на следующей неделе не может провести десятую годовщину свадьбы со своим мужем, принцем Монако Альбером II. Она находится в Южной Африке, где до сих пор лечит лор-инфекцию".

В заявлении дворца поясняется, что медицинская бригада Шарлин проинструктировала ее не путешествовать, поскольку принцессе еще предстоит пройти и восстановиться после дополнительных процедур".

Здоровье княгини Шарлин

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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Находясь в Африке несколько месяцев, Шарлин дала интервью южноафриканскому каналу News24 и сообщила, что получила осложнение после того, как ей сделали синус-лифтинг и трансплантацию кости перед поездкой на родину в Южную Африку. Синус-лифтинг – это сложная хирургическая операция, целью которой является увеличение объема костной ткани в зоне верхних зубов для того, чтобы получить место для установки зубного импланта.

В интервью Шарлин призналась, что не осознавала, что у нее инфекция, пока не обратилась к специалисту после того, как ее уши начали сильно болеть. Шарлин рассказала, что причина, по которой она не может вернуться домой в Монако, заключается в том, что давление в ушах не выравнивается, а это означает, что она не может летать на высоте выше 20 000 футов. Из-за этого осложнения княгиня перенесла несколько операций под общим наркозом, но ее состояние все равно оставалось не стабильным. Наконец 8 ноября Шарлин смога вернуться в Монако, ее встречали в аэропорту Ниццы муж и дети, а после дворец опубликовал семейные фотографии. Все ожидали, что на праздновании Национального дня Монако 19 ноября Шарлин появится на мероприятии вместе с семьей, как в прежние года, но все пошло совсем по другому сценарию.

Шарлин снова уехала

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Буквально через несколько месяцев дворец сделал новое заявлении, в котором сообщил, что княгиня не будет выполнять свои королевские обязанности не известно сколько времени и находится за пределами Монако. Альбер рассказал, что 43-летняя принцесса страдает от глубокого "истощения, как эмоционального, так и физического". А вот некий источник распространил в СМИ совсем другую информацию, согласно которой Шарлин страдала от тяжелой инфекции уха, носа и горла, которая привела к "серьезным проблемам с носовыми пазухами и глотанием, возникшим в результате перенесенной ранее операции. Она не могла есть твердую пищу более шести месяцев из-за всех перенесенных ею операций и могла принимать жидкости только через трубочку, поэтому потеряла почти половину своего веса". Предполагается, что княгиня находится на лечении в Швейцарии.

Скандал с бывшей любовницей Альбера II

Николь Кост и князь Альбер II / Getty Images

Не обошлось и без бывших возлюбленных князя. Одна из них – французская бортпроводница Николь Кост - как раз в тот период, когда законная жена князя находилась в Африке и лечилась от последствий перенесенной инфекции, внезапно решила дать комментарий журналу Paris Match и сделала громкое заявление. Она сказала, что Шарлин Уитстокк сменила комнату ее сына Александра (внебрачного ребенка Альбера), когда обручилась с князем в 2010 году. Мол, будущая жена князя, переехав во дворец, сделала все возможное, чтобы ей на глаза не попадался его ребенок, и отселила его в дальнюю комнату. Альбер, увидев это в прессе, пришел в ярость и заявил, что не знал, что его бывшая собирается делать такие комментарии в адрес его жены. "Она только что сообщила мне, что собирается что-то выпустить, я думал, это будет просто фотография ко дню рождения", - сказал он. "Это было неуместно, я был в ярости, узнав об этом". В августе Александру исполнилось 18 лет, сына Альбер официально признал в 2005 году. Княгиня Шарлин, возможно, французскую прессу в тот период времени совсем не читала, но приятного в таком заявлении, конечно, не много. Очевидно лишь, что княгине Шарлин сейчас точно не до "разборок" с бывшими пассиями ее мужа, ведь на кону собственное здоровье. Хочется верить, что и Альбер II осознает серьезность ситуации и будет оберегать покой супруги. Его публичные заявления громко говорят о том, что никакого развода пара не планирует.

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