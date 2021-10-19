Junior Fashion Week: дизайнер Алексей Залевский представляет новую коллекцию

По подиуму продефилируют люди с инвалидностью, незрячий парень, спортсмены, девушка с синдромом Дауна, звезды шоу-бизнеса, юные актеры и другие.

В первый день Junior Fashion Week, 22 октября, в КВЦ "Парковый" дизайнер Алексей Залевский представляет коллекцию ZALEVSKIY "Независимые". На подиум выйдут 30 моделей в возрасте 1-30 лет.

Среди моделей фэшн-шоу — люди с инвалидностью, незрячий парень, спортсмены, девушка с синдромом Дауна, звезды шоу-бизнеса, юные актеры, талантливые дети и молодежь. Каждый из них — символ Украины и история настоящего, которая уже завтра станет нашей общей историей.

ZALEVSKIY/Пресс-служба

Среди участников и участниц показа — чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк, которая завершила карьеру из-за онкологической болезни, но не оставила борьбу за жизнь. Или Вероника Дидусенко, "Мисс Украина-2018", которая сейчас занимается защитой прав женщин. Ее кампания #RightToBeAMother борется за права матерей по всему миру. В показе примет участие и 7-летний одесский шахматистов Максим Криштофор, который родился преждевременно с экстремально низким весом, но уже в 13 лет стал юным гроссмейстером. На подиуме появится и актриса и телеведущая Стася Ровинская.

ZALEVSKIY/Пресс-служба

ZALEVSKIY/Пресс-служба

Залевский выступает одновременно и постановщиком своего шоу, поэтому зрителей ждет эпатажное и яркое шоу — "визитная карточка" бренда ZALEVSKIY. Музыкальное сопровождение к дефиле от композитора и музыканта Евгения Хмары.

ZALEVSKIY/Пресс-служба

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