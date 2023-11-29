Ко Дню святого Николая: 7 книг, которые можно положить под подушку ребенку

Несмотря на невзгоды и тревоги мы постоянно двигаемся к праздникам. Особенно рождественского настроения ищут дети, которые уже заглядываются на елки в витринах магазинов, пишут письма Николаю, планируют, чем будут заниматься на долгих зимних каникулах.

В этом году рождественские праздники наступят гораздо быстрее, чем мы привыкли. Марина Довженко, коммуникационист издательства Vivat, подготовила подборку историй для детей от 2 до 102, которые не только добавят праздничного настроения и правильной зимней атмосферы, но и могут стать отличным подарком "под подушку". Нет ничего лучше, чем неспешно открыть яркую, интересную книгу и погрузиться в миры, полные волшебства и тепла.

История друзей из Орешковых Плавней (Екатерина Егорушкина) Vivat

Истории друзей из Орешковых Плавней

Жители Орешковых Плавней встречают зиму. Читатели Екатерины Егорушкиной давно знакомы с ними — смелыми, застенчивыми, иногда чудаковатыми, но неизменно добрыми. Теперь зверьки готовятся к зимовке. Кто-то из них будет спать до весны, кто-то будет встречать Новый год, лепить снегосов, снегобелок и снегоконей, а кто-то отправится зимовать в Новую Гвинею.

Зверята так не похожи друг на друга, поэтому имеют разные привычки, потребности и страхи. Однако это не мешает им дружить и через дружбу познавать себя и тех, кого они любят. Автор умело использует метод сказкотерапии, поэтому ее целебные истории помогут избавиться от тревожных мыслей, успокоят в непростых ситуациях и заставят заново поверить в чудо — как детей, так и взрослых. А рубрика "Советы совы" после каждой истории предложит конкретные инструменты и психологические советы.

Невиданное Рождество Джима (Эмма Томпсон) Артбукс

Джимово невиданное Рождество

Пожилой пес по имени Джим живет в Музее Виктории и Альберта и читает книги. Вдруг его отправляют доставить рождественскую открытку самой королеве Виктории. Это неслыханное счастье для бывшего трубочиста Джима! Но пройдет ли эта история без приключений? И сможет ли пес и дальше заниматься своим любимым делом — чтением?

"Невиданное Рождество Джима" — это отличная история от Эммы Томпсон с иллюстрациями Акселя Шеффлера, теплое рождественское повествование, которое понравится и детям, и взрослым. Ведь в нем так много чудес! Это история реального пса по имени Джим, который был любимцем сэра Генри Коула — мужчины, который первым создал рождественскую открытку. Это не просто история о собаке, но рассказ о том, как возникла одна из древнейших праздничных традиций – поздравления с помощью рождественских открыток.

Рождественские дела детектива Жерара (Иван Андрусяк) Vivat

Рождественские дела детектива Жерара

Любимец читателей, детектив Жерар, возвращается и уходит в рождественские приключения. Новая книга от Ивана Андрусяка с рассказами о морской свинке, которая имеет незаурядный талант распутывать загадочные дела, подарит ребятам настоящую радость. Жерар не отдыхает и зимой, в праздничное время. Ведь кому-то нужно узнать, куда исчез веер капибары из Оркестра дятла Дядюшки, разобраться, что это за слухи о появлении черного воробья поползли по Вытивке.

А в Карпатах знаменитый детектив не только колядует и встречает Рождество, но и отправляется на поиски потерянной люльки мишки Мыська. Эти остроумные истории с яркими иллюстрациями Анны Майты подарят несколько радостных часов и станут отличным способом совместного времяпровождения взрослых и детей. Вам интересно, кто первым разгадает непростые загадки от морскосвинского детектива?

Рождественская свинка (Джоан Роллинг) А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Рождественская свинка

"Рождественская свинка" — это первая детская книга, которую Джоан Роллинг написала после успеха серии о Гарри Поттере. Трогательная история о Джеке, который очень любит свою детскую игрушку, старенькую свинку, которая с ним с давних времен, в добрые или злые времена. Мальчик называет ее "Гална Слинка" — ГС. В один из сочельников произошла беда — ГС исчезла. Но ночь перед Рождеством - это время чудес и неожиданностей, иногда случается, что и игрушки оживают. Новая игрушка Джека, рождественская свинка, предлагает отправиться на поиски ГС в Страну Потерянных.

Это трогательная остросюжетная история, которая держит внимание до последней страницы и заставит украдкой вытирать слезы умиления даже самых строгих читателей. Ну а то, что автор истории – знаменитая Джоан Роллинг, – это знак качества.

Похитители снега (Анастасия Никулина) Vivat

Похитители снега

Девятилетний Ричи больше всего любит своего лучшего в мире дедушку, рассказывающего интереснейшие истории. О черноборцах — воинах, противостоящих Огненным Великанам. О рождественских "пауках", оберегающих от Тьмы. И о том, что когда-то были морозные и снежные зимы, а не тоскливая морось, которая тянет из людей жизнь и веру в чудо. В канун Рождества дедушка оказывается в больнице. Ричи решает спасти его – для этого ему нужно найти и украсть снег. Помочь в этом парне могут только мифические черноборцы!

Теплая семейная история от Анастасии Никулиной, которая переносит из реального Львова в магический мир. И попасть туда очень просто, главное - найти особый портал. Это история о дружбе, смелости и важности семейного тепла, история, придающая магии и рождественского настроения.

Рождественский Бука (Татьяна Стрижевская) ВСЛ

Рождественский бук.

Рождество для Власа – особенное время. Не только потому, что это праздник, который все любят, но и потому, что у мальчишки день рождения, и ему исполняется 10 лет. Самая большая мечта мальчика – отпраздновать этот день с папой, который в армии. Власова подруга Таська придумала, как можно исполнить эту мечту, но ее план не срабатывает. Неожиданно в дело вмешивается Рождественский Бука, поэтому друзей увлекает водоворот приключений и даже путешествие во времени.

Кто такой Бука, почему он похищает у детей рождественские подарки и исполнится ли самое большое желание, вы узнаете, прочитав захватывающую повесть Татьяны Стрижевской, которую прекрасно проиллюстрировала Ярина Мозиль. Это рождественская история о времени, когда даже невозможное становится возможным.

Сказки наизнанку (Катя Соль) Vivat

Сказки наизнанку

''Сказки наизнанку'' — это книга-секрет о том, что у каждого из нас есть тайная сила — придумывать истории. Украинская писательница Катя Силь рассказывает об украинской Мэри Поппинс – невероятной няне Марии Стефановне (или Стефании Марьевне), которая на целую неделю остается с Марком и Русей, пока их родители едут в командировку на научную конференцию. В няне все вверх тормашками, а еще она убеждена, что каждый раз, когда детям скучно, страшно или просто никак, поможет сказка. Сочинять собственные сказки, чтобы справиться с жизненными трудностями, — это уже звучит как план.

"Сказки наизнанку" рассказывают о хорошо знакомых персонажах, но звучат по-современному. Да, Коза-Дереза стала модным блогером, княжна сама побеждает Змея, не дожидаясь спасения от Никиты Кожемяки, а язык Языкатой Хвеськи убежал от своей хозяйки. Иллюстрации Натали Кудляк сделают чтение более ярким и еще более увлекательным.

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