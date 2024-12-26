Кинокражи, которые держат в напряжении: лучшие фильмы об ограблении

По случаю выхода в украинский прокат криминальной ленты "Охота на воров 2: Пантера" мы подготовили для вас подборку фильмов об ограблении.

В украинских кинотеатрах 9 января 2025 года стартует криминальный экшен "Охота на воров 2: Пантера".

В новой части Джерард Батлер возвращается к роли "Большого Ника" О'Брайена, который продолжает свою опасную игру с криминальной бандой. Действие фильма переносится в Марсель, где находится одна из самых больших в мире бриллиантовых бирж. Банда планирует дерзкое ограбление, а "Большой Ник" пытается опередить их, вступая в игру с опасными последствиями.

По случаю премьеры вспоминаем самые дерзкие киноистории об ограблениях, которые держали зрителей в напряжении до последней минуты.

"Одиннадцать друзей Оушена"

Этот фильм задал новые стандарты кино об ограблении. Дэнни Оушен, роль которого исполнил Джордж Клуни, собирает команду профессионалов для кражи 160 миллионов долларов из сейфов трех казино в Лас-Вегасе. Изысканный сценарий, остроумные диалоги и непредсказуемый финал сделали фильм классикой жанра.

"На гребне волны"

Это история о группе серфингистов, которые грабили банки, надев маски бывших американских президентов. Агента ФБР Джонни Юту (Киану Ривз) отправляют на задачу под прикрытием, чтобы остановить банду. Лидер преступников, харизматичный Боди (Патрик Свейзи) увлекает своими экстремальными взглядами на жизнь, а финальные сцены – настоящий адреналиновый взрыв.

"Город воров"

В центре сюжета – банда грабителей, работающих в Бостоне. Их лидер Даг (Бен Аффлек) пытается выйти из преступного мира, но прошлое не дает ему покоя. Один из самых напряженных моментов – ограбление банка в костюмах монахинь, которое превращается в стремительный побег с полицейской погоней. Реалистичность и глубина персонажей делают этот фильм незабываемым.

"Охота на воров"

Лента рассказывает о хитросплетении между полицией Лос-Анджелеса и преступной бандой, которая планирует ограбление Федерального резервного банка. Джерард Батлер в роли "Большого Ника" ошеломляет своей харизмой и готовностью на все ради победы. Картина выделяется своим напряженным сюжетом, держащим в тонусе до последней минуты.

"Ограбление по-итальянски"

Это фильм о команде, которая планирует украсть золото стоимостью 35 миллионов долларов, отличается не только детальным продуманным сценарием, но и стильными сценами побега на культовых автомобилях Mini Cooper. Чарли Крокер (Марк Уолберг) и его сообщники устраивают настоящий хаос на улицах Лос-Анджелеса.

Читайте также: