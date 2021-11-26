"Клиффорд", "Волшебный дракон" и "Неисправимый Рон": 10 лучших анимационных фильмов 2021 года

Это мультфильмы, которые стоят того, чтобы всей семьей собраться перед экраном и посмеяться от души.

Мы собрали небольшой рейтинг лучших, по нашему мнению, анимационных фильмов уходящего 2021 года, которые радовали взрослых и детей красивой анимацией, смешными шутками и приключениями. А если какой-то их этих мультфильмов вы и ваши дети еще не видели, то смело рекомендуем исправить эту ситуацию во время длинных новогодних выходных. Приятного просмотра!

1. "Семейка Аддамс: Горящий тур"

Традиционно мы увидим в мультфильме необычную и довольно странную семейку Аддамс, но вот в этом мультфильме нам решили показать, что дети взрослеют даже у них. Когда супруги Гомес и Мортиша Аддамс замечают, что их дети Уэнзди и Пагсли отдаляются от родителей и предпочитают проводить время без них, решают исправить ситуацию и воссоединить семью, отправившись в традиционное американское приключение - автомобильное путешествие. И, конечно же, они берут с собой и остальных членов семьи.

2. "Волшебный дракон"

Главный герой - обычный парень по имени Дин, но как-то он находит артефакт - маленький зеленый чайник и освобождает из него древнего розового дракона, умеющего исполнять желания. На протяжении веков дракон был в заточении, и после освобождения ему становится очень интересно, как же теперь устроен мир и что в нем изменилось. Вместе с новым магическим другом героя теперь ждут невероятные приключения.

3. "Лука"

Как-то в небольшом прибережном итальянском городке появляется два веселых мальчика Лука Пагуро и Альберто Скорфано. Герои очень весело проводят время летних каникул и даже заводят новых друзей, но вот только никто в городке не знает, что на самом деле мальчики - потомки мифических существ, обитающих в подводном мире. Как только на Луку и Альберто попадает вода, у них появляются хвосты и чешуя.

Никто не знает, что герои на самом деле не люди, а среди местных витают страшные легенды о таких, как они. Поэтому, похоже, настало время показать миру, что подводные существа совсем не страшные.

4. "Райя и последний дракон"

Это новая захватывающая сказка от студии Disney, в которой нам расскажут историю о дружбе. Но началось все в момент, когда волшебная страна Кумандра оказалась на грани гибели. Отважная дочь вождя по имени Райя отправляется на поиски последнего дракона, ведь только он сможет помочь победить монстров друунов, которые превращают жителей ее страны в камень. Но вот только есть одна проблема - завладеть драконом хотят и другие.

5. "Митчеллы против машин"

Митчеллы - очень веселая и странная семейка, состоящая из Рика - отца семейства, Линды - мамы, а также их детей - дочь Кэти и сын Аарона. Как-то старшая Кэти поступает в киношколу, но отец решает сдать билеты и повезти ее в колледж на автомобиле через всю страну. Все было бы, как у всех, но вот только в мире случается восстание машин и путешествие перестает быть томным.

6. "Спирит непокорный"

Главная героиня - Лаки Прескотт - юная наездница, которая не только ничего не боится, но мечтает быть как ее мама. Но вот только Лаки часто шалит, и ее тетя Кора, которая ее вырастила, отправляет девочку к отцу в крошечный городок, где ничего не происходит.

В новом городе героиня знакомится с диким мустангом по имени Спирит, который такой же непоседливый и упрямый, как и Лаки. Вскоре девочка и конь становятся лучшими друзьями.

7. "Неисправимый Рон"

Главный герой этого мультфильма - мальчик по имени Барни. Он учится в обычной школе, много времени проводит у компьютера и мечтает о необычном разрекламированном биороботе по имени Рон, умеющем двигаться, говорить, быстро подключаться к соцсетям и всячески помогать своему хозяину. Как-то родители дарят герою чудо-устройство, но вот только Рон оказывается бракованным и начинает чудить.

8. "Клиффорд"

Как-то маленькая девочка по имени Эмили становится хозяйкой маленького красного щенка, которого называет Клиффордом. Героиня настолько сильно любит своего нового друга, что с каждым днем от ее чувств щенок вырастает все больше и больше. В результате Клиффорд становится просто огромных размеров и самым большим псом Нью-Йорка. При этом он очень веселый, дружелюбный и милый. Вместе друзей ждут невероятные приключения.

9. "Том и Джерри"

Любимые всеми герои вернулись в наши жизни, но вот только не совсем мультфильмом. В этой анимационном фильме появятся как мультяшные персонажи, так и знаменитые актеры. Также изменится и немного сюжет.

Девушка по имени Кайла работает в дорогом отеле и готовится к празднованию пышной свадьбы одного из влиятельных клиентов. По плану девушки все должно пройти идеально, но вот только мешает хитрый мышонок, поэтому девушка приносит на работу уличного кота, который должен решить "проблему". Но оказалось, что избавиться от мышонка не так-то и просто.

10. "Космический джем: Новое поколение"

Сын знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса попадает в виртуальную ловушку, поэтому храбрый отец отправляется вслед за ним. Оказывается, в виртуальном мире Леброну нужно пройти испытание, чтобы забрать сына, - сыграть с королем в баскетбол. Но для того, чтобы участвовать в игре, спортсмену нужна спортивная команда.

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