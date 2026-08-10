Книги, которые разрушают стереотипы и помогают понять мир и себя

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Харьков, который влюбляет в себя даже тех, кто никогда там не был. Африка, которая оказывается совсем не такой, как нас учили в школе и показывали в кино. И тревожность, о которой важно говорить без страха и стигмы.

«Что мы знаем о Харькове?», Мария Сердюк, ИРИО

«Что мы знаем о Харькове?»

Я никогда не была в Харькове, но знаю с десяток человек, которые родились в этом городе. Их объединяет черта, которую можно назвать «невероятная любовь к Харькову». И парки у них самые лучшие, и город самый чистый, и транспорт самый удобный, и, конечно же, кофейни самые прогрессивные. Мне это всегда казалось преувеличением. Пока я не прочитала книгу детской писательницы, харьковчанки Марии Сердюк. Перелистнула последнюю страницу и захотелось купить билет в этот «город-железобетон». В книге с главной героиней разговаривает сам Харьков, рассказывая о себе — удивляя на каждой странице.

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Первый кинотеатр в Российской империи. Единственный в Украине вуз, в котором учились и работали три лауреата Нобелевской премии. Первый в стране памятник Шевченко (усадьба Алчевских). Почти 200 парков, здание с градусником, музей сексуальных культур (да, вы всё правильно прочитали). Украинские художники, ставшие героями фильма, номинированного на «Оскар» в 2025 году. А ещё старый шарманщик, играющий на улице Сумской, и харьковский «Бэнкси», которого можно увидеть за работой. В книге множество QR-кодов на фото, видео, картины. Маршруты по Харькову на выходные. А ещё! Невероятные иллюстрации. Издание рассчитано на подростков, но взрослая тётя Зоя прочитала его за несколько часов и полюбила город, в котором никогда не была.

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«Африка — не страна», Дипо Фалоин, «Наш Формат»

«Африка — это не страна»

«Бедность и сафари, а между ними — ничего». Так автор описывает самый популярный стереотип, связанный с Африкой. Невероятно точное высказывание, ведь именно таким мы обычно представляем себе этот континент, объединяющий 54 государства, более 2000 языков и почти полтора миллиарда человек. Потрясающие цифры! Фалоин — нигерийский писатель и журналист, сейчас живет в Лондоне. В своей книге он отнюдь не лестно отзывается о бывшей Британской империи, о странах Европы, которые наделали бед на африканском континенте и «обчистили его до нитки». Автор рассказывает историю колонизации, «синдрома белого спасителя, который использует женщин и детей как реквизит для демонстрации своего альтруизма». Анализирует известные песни и фильмы, которые стереотипизируют Африку. Говорит о причинах голода, войн и диктатур на континенте.

Благодаря книге «Африка — не страна» я восполнила множество пробелов в знаниях, связанных с этим континентом. Например, о 1884 году, когда представители 14 стран собрались на Берлинскую конференцию, чтобы установить «принцип эффективной оккупации». Мол, африканцы без белого человека не умеют жить, работать и развивать континент. Поэтому им нужно «помочь», причем лучше всего в тех населенных пунктах, где есть золото и алмазы. «Проведя границы, не учитывавшие демографические особенности, колонизаторы подготовили почву для будущих конфликтов, поэтому политическое устройство современных стран Африки — это прямое следствие колониальной политики». Оказалось, что Африка — далеко не то, что я себе представляла. Стереотипы же формировались десятилетиями, и каждый из них преследовал выгодную цель. Эта книга удивляет, поражает, огорчает от главы к главе. Но она очень важна, поскольку развенчивает стереотипы о пестром континенте. К тому же написана легко, местами с юмором.

«Стены в моей голове. Жизнь с тревогой и депрессией», Владимир Станчишин, «Вихола»

«Стены в моей голове. Жизнь с тревогой и депрессией»

«По крайней мере один приступ паники в жизни испытывают 25% людей на планете», — пишет автор в книге, впервые изданной в 2021 году. Интересно, какова статистика сейчас? В Украине мы чуть ли не каждую ночь испытываем панические атаки, страдаем от высокого уровня тревоги, депрессии и т. д. Тем не менее продолжаем учиться, работать, воспитывать детей, держась за последнюю нервную клетку. Как делать это лучше, рассказывает психотерапевт Владимир Станчишин.

В своё время автор пережил депрессию и именно «благодаря» ей пришёл в эту профессию. Поэтому он обращается к читателю максимально понятным языком. В чем-то эта книга успокаивает, а в чем-то, наоборот, заставляет насторожиться по отношению к себе и внимательнее присмотреться к близким. Ведь все эти «стены в голове» встречаются гораздо чаще, чем может показаться. Главное — не бояться просить о помощи и не уклоняться от неё. Ведь «мы не всегда можем помочь тем, кто не хочет помогать себе сам».

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Станчишин помогает разобраться: когда тревога превращается в тревожное расстройство и что с этим делать; какие существуют виды тревожных расстройств; получить доступную информацию о симптомах ПТСР и депрессии. А также понять, чем консультация отличается от психотерапии и на что обратить внимание при выборе специалиста. «Помните, что для некоторых, возможно, именно отношения с вами будут единственной нитью, которая держит их в этой жизни. Поэтому стоит иногда просто быть рядом».

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