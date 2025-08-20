Книги, которые вы успеваете прочитать этим летом

Некоторые из них подарят бесценные ощущения тепла и отдыха, некоторые умилят, но каждая из них подарит наслаждение от чтения.

Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку книг, которые вы еще успеваете прочитать и продолжить свое летнее настроение.

Майк Йохансен «Ситутунга» (Издательство Vivat)

В последний теплый период хочется чего-то особенного. Особого отдыха и особой игры. Майк Йохансен ласково приглашает всех умных и остроумных в мир юмора.

Сборник сатирических и иронических рассказов «Ситутунга» — это лучшие литературные выходки парадоксального автора под одной обложкой. Короткие тексты подарят часы удовольствия и смеха, удивят черным юмором и затянут в сногсшибательные курьезы. Легендарный роман «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию» ошеломит причудливыми лабиринтами среди саркастического описания рыцарства и иронией современности. Потеряться можно, но Йогансен этого не позволит и проведет каждого своего любимого читателя и читательницу до феерического финала.

Эмили Генри «Счастливое место» (Издательство «Artbooks»)

Любимое место для отдыха объединяет людей. Особенно, если компания формировалась еще с колледжа, а этот уютный уголок оставался неизменным на протяжении десятилетий. Идеальная стабильность, пока между друзьями не появляется неудобный секрет.

Гарриет и Вейнон были замечательной парой. Разорвали отношения они внезапно и без объяснений. Только забыли о неизменной традиции совместного отдыха с друзьями, и чтобы не разочаровывать их, решили притворяться влюбленными еще неделю. Сможет ли летнее солнце и авантюрный обман ослепить близких, а беззаботный отпуск прикрыть проблемы?

Книга Эмили Генри создает прекрасную атмосферу отдыха. Но с этой непринужденностью разворачиваются и серьезные вопросы второго шанса в отношениях, общения с родителями и друзьями, замалчивания проблем и их проживания.

Юлия Лаба «Все персонажи вымышленные. Или нет» (Издательство «Лаборатория»)

Яркий летний отдых был спланирован для перезагрузки, а обернулся необходимостью выбора между внезапным курортным романом и размеренными отношениями, которые строятся годами. Но постойте, у этого любовного треугольника действительно три грани. Третья — сама героиня. Так кого же она выберет?

Лина устала становиться идеальной женщиной, по версии ее жениха. Лина устала быть удобной для окружающих. Лина устала от обыденности, хочет отдохнуть и полюбить наконец себя. Но ненароком влюбляется в привлекательного капитана судна. Кажется, это приключение — намек от Вселенной, что лучшего момента разобраться в себе можно не ждать.

Розамунда Пилчер «Собиратели ракушек» (Издательство «РМ»)

Годы не способны обуздать жаждущую приключений и мечтаний удачу. А настоящее сокровище может упасть, как снег на голову, в самый неожиданный момент.

Пенелопа — дочь художника. Ее детство было полно богемского уюта. Молодость встретила ее бурными событиями войны и несчастливым браком. А настоящая безудержная любовь оставила след на всю жизнь. Теперь Пенелопа имеет троих взрослых детей, приняла их характеры и, кажется, навела спокойный порядок в семье. Но вот оказывается, что она имеет наследство огромного состояния — картину отца «Искатели раковин». Ее природная независимость и энергичность не обещают уютной пенсии. Буря сложных решений уже поднимается в воздухе.

Размеренное повествование постепенно набирает обороты и затягивает в водоворот событий. Характер героини руководит этой историей, и вдруг книга для вашего отдыха читается с невиданным восторгом за считанные часы.

Евгения Кузнецова «Лестница» («Издательство Старого Льва»)

Толик, наверное, тоже был бы не против отдохнуть от всего того, что творится в доме его мечты. Он приобрел замечательный дом в Испании и начинал налаживать свою размеренную, лайтовую жизнь. Не так сложилось, как думалось… Полномасштабная война в Украине привела к Толику всю его родню, даже с котами.

Будничные хлопоты, споры, недоразумения и бытовой хаос воцарились в испанском доме Толика. Он втихаря поставил лестницу под свое окно, чтобы не попадаться на глаза родственникам. Но у каждого из них протянута своя лестница на четыре тысячи километров к родному дому, а желание посадить помидоры — всего лишь маленькая ступень в стремлении к дому.

Книга начинается как остроумная история Кайдашей ХХІ века, а разворачивается щемящим сочувствием ко всем, кто оказался в современных реалиях. Травма эмиграции, потери дома и попытке построить прежнюю жизнь на новой почве еще достаточно свежая и болезненная, но требует именно такого, простого и проницательного, понимания.

Али Гейзелвуд «Ненавижу тебя любить» (Издательство Vivat)

Что общего между наукой и любовью? Правильно, Али Гейзелвуд и ее мастерство притягивать противоположности. Автор магнетически подбирает характеры новых персонажей, которые с каждым произведением становятся любимыми.

Три подруги-ученые имеют четкие амбиции и планы, в которые чувства или не входят вообще, или были успешно вычеркнуты. Однако обстоятельства игривой и коварной судьбы испытывают такие чек-листы жизненными вызовами. Мара должна устоять перед раздражительным соседом-юристом, Сейди встречает бывшего, а Ханну, как она ни убегала, любовь нашла даже в Арктике.

Сборник «Ненавижу тебя любить» создан для того, чтобы посвятить несколько летних вечеров трем страстным историям любви.

Дастин Тао «Сэм на связи» (Издательство Vivat)

Перед началом чтения подготовьте платок, или даже несколько, потому что эта трогательная и хрупкая история чувств заставит растрогаться. Прощаться придется не только с летними днями.

Джули и Сэм любили друг друга, планировали будущее и летнее путешествие в Японию. Но Сэм трагически погиб. Боль настолько изъязвила Джули, что она пропустила похороны. Девушка в отчаянии сделала последний звонок, чтобы еще раз услышать автоответчик с голосом любимого. Но ответил сам парень. И как ей теперь положить трубку и попрощаться с ним навсегда? Сердце Джули искренне стремится держаться за это потустороннее общение до конца.

«Сэм на связи» обнажает сокровенную связь, существующую между влюбленными. На фоне мучительной травмы мистическая ирреальность кажется спасением, облегчением, от которого сознательно нужно отказаться. И от этой несправедливости становится еще больнее.