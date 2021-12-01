Книги под елку: что подарить на Новый год

Авторы этих книг рассказывают истории для всех, кому уже в холодном ноябре требовалась эта атмосфера праздников. Которые, напомним, приближаются, и потому стоит приобрести и подарить близким что-нибудь легкое для отдыха и хорошего настроения.

Форден Сара Гей. Дом Гуччи. – Х.: Фабула, 2021

Подзаголовок книги известной писательницы и журналистки Сари Форден говорит сам за себя — это действительно сенсационная история об убийстве, безумии, роскоши и вожделении. Автор мастерски переплела два родственных сюжета: драматическую историю семьи Гуччи, полную раздора, судебной волокиты, взаимных недоразумений и вдобавок обремененный заказным убийством, и рассказ о взлетах и падениях прославленного бренда Gucci и беспрецедентные успехи, которых в конце концов достиг этот производитель товаров класса люкс. Полная настоящего драматизма, эта книга в течение нескольких лет оставалась бестселлером в Европе и США, и недаром итальянская пресса, вспоминая известный сериал, назвала "Дом Гуччи" "по-настоящему новой Династией".

В начале 1970-х Гуччи производили продукцию в диапазоне от цепочки для ключей за пять долларов до ремня из 18-каратного золота массой почти в два фунта и стоимостью в несколько тысяч долларов. В течение следующих десяти лет разнообразие товаров от Gucci продолжало расти в головокружительном темпе. "Никто не мог оставить магазин Gucci с пустыми руками, потому что у них было что-то для всех и любой ценой, — вспоминал Роберто. — У них были какие угодно товары, кроме белья, чтобы одеть человека с головы до ног для любого случая — от домашнего отдыха до похода на рыбалку, верховой езды, катание на лыжах, игры в теннис или поло, даже для дайвинга! Мы имели в то время более двух тысяч разных продуктов".

Мэгги Нокс. Обмен на Рождество. – К.: Книголав, 2021

В этой книге – прекрасном подарке на новогодние праздники – нам рассказывают романтическую, драматическую, веселую и не без приключений историю для всех, кому уже в холодном декабре нужна эта атмосфера приближающихся праздников, что-то легкое для отдыха и хорошего настроения. Близнецы Чарли и Касс Гудвины увлекаются кулинарией и кондитерским искусством. Чарли живет в Лос-Анджелесе и снимается в популярном кулинарном шоу "Сладкое и Соленое". А Касс управляет семейной пекарней "Вудберн" в родном городке Старлайт Пик. За 12 дней до Рождества, когда у обеих сестер самый горячий рабочий период в году, одна из них получает травму и теряет вкус и обоняние. Другая сестра отправляется на помощь и обменивается местами со своим близнецом. Эти 12 дней будут насыщенными и перевернут всю их жизнь с ног на голову, их ждут испытания, новые знакомства и даже чувства. Чем все завершится? Удастся ли им избежать последствий из-за своего обмена и найти рецепт праздничного настроения?

Тет Федоренко. Экспат, или Лена на льдине. – К.: Феникс, 2021

По сюжету этого необычного романа сорокалетний швед с комплексом среднего возраста и телефонными отчетами маме работает в Киеве в международной корпорации в должности топ-менеджера. На дворе двухтысячные, в клубах красивые девушки, в такси водители-вымогатели, а в голове - мысли о конце недели и попойке с друзьями-англичанами. Неудивительно, что водоворот такой жизни закручивает гостя столицы, каждый раз подбрасывая ему приключение за приключением, следить за которыми и смешно, и грустно, потому что до сексуального преступления, оказывается, недалеко. "— Это ты, Брэд? Ты жив? улыбкой в голосе. Как же он по ней соскучился! Неудивительно, что финал для скромного шведа, который не на шутку разгулялся в гостеприимном Киеве, будет точно не скучен. Ну, и научит украинской жизни, которая кризис любого возраста решает. — Может, она меня простит? — жалуется в конце. Простили же украинцы Олега, убившего их князей Аскольда и ... как там второго звали? Еще и песню какую-то там о нем сочинили. Очень странно, но факт. Видишь, экспаты кое-что знают о вашей культуре".

Надежда Гербиш, Ярослав Грицак. Большая рождественская книга. – К.: Портал, 2021

Знакомясь с этой уникальной книгой, вспоминаешь, что Рождество – праздник с особой атмосферой надежды и чудес. Например, в истории немало трогательных примеров, таких как перемирие во время Второй мировой, когда с обеих сторон фронта звучала та же колядка. На этот раз Голоса двух авторов переплетаются, каждый раз добавляя новые смыслы и интонации в разговор о самом светлом празднике. Исторические факты, размышления о рождении Бога, традиционных и коммерческих символах, Рождество в масскультуре — мозаика тем, что создает особое рождественское созвучие. "Что и откуда мы знаем о Рождестве?", "Рождественские открытки", "Животные на Рождество", "Рождество в СССР", "Рождественские истории за Сталина" и даже "The Beatles и Рождество" — вот названия далеко не всех разделов этой книги, а также уникальность издания – это составляющие, помогающие взрослым найти правильные слова для обсуждения психологических моментов с детьми и более глубокого понимания исторического контекста: печатная книга и подробный бэкграунд по QR-коду.

Лорен Мартин. Книга настроений. – К.: Yakaboo Publishing, 2021

Автор этой книги предлагает вспомнить, сколько раз в жизни вы ловили себя на том, что, несмотря на благоприятные обстоятельства, настроение у вас не очень? Чувствовали ли только после пробуждения, что день уже не уладился? Поэтому нам советуют глубже погрузиться в это чувство и более тщательно исследовать факторы, провоцирующие плохое настроение. Еще пять лет назад сама автор была уверена, что с ней что-то не так. Она имела отличную работу в Нью-Йорке, комфортное жилье в Бруклине, жениха, однако каждый день боролась с чувством неполноценности, тревоги и раздражительности. После разговора с волшебной незнакомкой, которая призналась, что тоже чувствует подобное, автор книги совершила удивительное открытие: многие женщины чувствуют подобное, безразлично, успешны они или нет. Это побудило ее исследовать свою жизнь и разобраться, почему женщины склонны к эмоциональным качелям. Сквозь призму собственного восприятия, привлекая литературу, философию, юмор и науку, автор разбирается в причинах перепадов настроения и показывает способ, как обуздать негативные эмоции и вернуть радость жизни.

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