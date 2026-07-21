Книги, рассказывающие об истории мира через историю человека

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«Анна Стен. Неизвестная история первой украинской звезды Голливуда», Наталья Васюра, STRETOVYCH

«Анна Стен. Неизвестная история первой украинской звезды Голливуда»

Грета Гарбо, Марлен Дитрих — невероятно известные актрисы прошлого века. Но среди них была ещё одна звезда. Анна Стен (в девичестве Фесак) родилась и освоила театральное искусство в Киеве. К тридцати годам киевлянка успела покорить экраны Европы и Америки. Украинская журналистка Наталья Васюра по крупицам собирала факты об этой украинке. Автор проделала невероятную работу, поскольку в книге нет художественных отступлений или домыслов, только исторические данные.

Я не буду пересказывать биографию Анны Стен (рекомендую её прочитать), но упомяну лишь несколько моментов, которые мне особенно запомнились. Когда киевлянка приехала в Голливуд по приглашению продюсера Сэмюэля Голдвина, он потребовал, чтобы она села на диету. Анна была красивой женщиной с великолепной фигурой, но недостаточно худой по тогдашним стандартам (хотя в этом плане стандарты, к сожалению, не изменились). Стен отказалась. Пережив голод в юности в Киеве, она не могла понять, как можно не есть по собственному желанию. Вообще на протяжении всей жизни актрисы прослеживается её умение говорить: «Нет!», несмотря на последствия, к которым может привести этот отказ.

Актриса время от времени устраивала «Borsch Party», где пели украинские песни, угощали борщом, костным мозгом на тосте, салатом «редис в сливках», пирожками и запеченной рыбой. В книге Васюра упоминает биографические данные многих голливудских продюсеров, композиторов и режиссеров, связанных с Украиной. Они также посещали эти вечеринки. В доме Стен висела вышивка, а в интервью она называла себя украинкой с казацкими корнями. Хотя голливудские пиарщики без конца выставляли её «интеллектуальной русской».

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Анна Стен выучила русский, чтобы начать работать в Москве. Затем немецкий для съемок в Германии и английский для США. Языки давались ей нелегко. В книге упоминается, что она уделяла занятиям с репетитором по четыре часа в день — утром и вечером. Не считая самостоятельного чтения и заучивания.

История Анны Стен очень вдохновляет. О том, как талант, немного удачи, целеустремленность и верный партнер рядом (с третьим мужем они прожили вместе более полувека) могут помочь сделать потрясающую карьеру. Замечательно, что Наталья Васюра открыла для нас эту невероятную знаменитость.

«Хиросима», Джон Херси, «Лодка»

Эту книгу автор написал 80 лет назад. Общий тираж в мире — 3 миллиона экземпляров. После ядерного удара власти США запрещали упоминать о применении ядерного оружия, но некоторым американским журналистам удалось прорваться в Японию. Среди них был Джон Херси, который через несколько месяцев после взрыва в Хиросиме пообщался с шестью выжившими японцами.

Журналист подробно описал, чем занимался каждый из них во время взрыва и в первые дни после него. Такая детальность в журналистской работе впечатляет. Более того, Герси вернулся к своим героям спустя 40 лет. Он хотел узнать, как сложилась их жизнь. Спойлер: у большинства — довольно плохо.

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«Хиросима» — моё первое литературное знакомство с трагическим событием, которое пережила Япония 6 августа 1945 года. Прочитав эту книгу, я несколько дней не могла прийти в себя. В Хиросиме во время войны проживало 250 тысяч человек. В одно мгновение от взрыва американской бомбы «Little Boy» погибло 80 тысяч. Впоследствии ещё 60 тысяч. Люди умирали ужасной смертью. Мне запомнился описанный случай, когда один из героев книги по дороге встретил мужчин, у которых вытекали глаза.

Многие из выживших заболели лучевой болезнью. Почти все до конца жизни испытывали постоянное чувство слабости, головокружения и тошноты. С «хибакуся» (так называли тех, кто выжил после взрыва) власти не слишком церемонились, все старались забыть о том, что происходило с городом в 1945 году.

«„Хиросима“ — это о том, как можно рассказать историю человечества, повествуя об истории отдельного человека». Жаль, что это безрассудное человечество не делает выводов.

«Соблазнение Евы Фольк», Дэвид Бейкер, «Книгоноша»

«Соблазнение Евы Фольк»

Наблюдая за безумным соседом, нередко задумываешься: «Как те, кто ходит в церковь и рассказывает о Боге, могут поддерживать войну в соседней стране?». Эта книга — ответ на этот вопрос.

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Главная героиня — дочь немецкого священника, бесхарактерного человека. Впрочем, он раньше всех понял, что «ложь лучше всего воспринимается, если она смешана с большой долей правды».

Ева долгое время презирает отца за его не всегда патриотические взгляды, в то время как большинство населения в восторге от «порядочного христианина Гитлера». А также когда священники разных конфессий присоединяются к идеям фюрера. Распятие прикреплено на фоне флага со свастикой, рядом с алтарем стоит портрет Гитлера, некоторые священники предлагают снять надгробия с еврейского кладбища и сделать из них дорожку к уборной в церковном саду. И повсюду звучат слова, подобные высказыванию богослова Пауля Альтхауса: «Мы, как христиане, благодарим Бога за то, что в это трудное время Он даровал нашему народу благочестивого и верного правителя — нашего фюрера. А также за то, что в системе национал-социализма Он готовит для нас форму правления, наделенную порядком и честью».

В этой книге очень много знакомого. История всё повторяется и повторяется… Книга сразу увлекает и ещё раз доказывает: человека можно убедить поверить в любую чушь. Единственное — она должна захотеть в это поверить.

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