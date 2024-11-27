Ко Дню cвятого Николая: 5 книг для детей и подростков, от которых они будут в восторге

Книга – удачный подарок к любому празднику, который будет радовать ребенка много месяцев спустя. А еще будет развивать память, мышление, воображение, эмпатию.

Поэтому книжный обозреватель Татьяна Крысюк собрала для вас пять книг, которые вы можете подарить своим детям ко Дню cвятого Николая и не только.

Шерри Даски Ринкер "Поезд-дремотяг", издательство Artbooks

На станцию Дримайловка прибывает сказочный поезд-дрёма, который следует по дороге снов и мечт в новый день. Животные – слоники, обезьянки, зайчики, суслики – быстро заполняют вагоны поезда прыгающими мячиками, цветными кубиками, сладким мороженым. Всем, что пригодится им завтра для веселья и развлечений. Брахиозаврик смакует лавровыми листочками, тираннозаврик стучит косточкой, потому что кто же укладывается спать на голодный желудок? А после вкусного ужина и дружного труда наступает время для сна и дремы. Все звери укладываются в удобные кровати, "только маленький жираф следит, все ли в порядке".

Эта дремлющая, фантастически иллюстрированная книжечка превратит засыпание в веселое приключение, во время которого ваши дети будут изучать животных, цвета, звуки, новые слова. А еще им не будет страшно оставаться в комнате без мамы и папка на ночь, ведь за ними будет присматривать жираф.

Возраст: 0+

Саша Дерманский "Лезлая жаба по лестнице", Издательство Старого Льва

В этой книжке Саша Дерманский собрал интересные считалки, загадки-шарады, стихотворные загадки о нраве, природе, технике, животных, морских шутливых загадках. Все они сопровождаются обширными тематическими иллюстрациями, которые хочется рассматривать, придумывая собственные истории.

Считалки порадуют ваших детей. Они непременно будут хихикать, читая о пиратах, заряжающих пушки колбасой, курагой и кабачковой икрой.

"Заряджали огірками,

Пацюками і вужами.

Рисом, сиром, медом, тістом,

Щоб летіло все над містом".

Загадки задействуют не только долговременную память и мышление, но и научат ребят делиться сладостями с друзьями, не капризничать без причины и чистить зубы. Морские шутливые загадки помогут пополнить словарный запас и развить логику: кит ест бетон, планктон или шансон?

Возраст: 6-8 лет

Матильда Вудс "Ночной экспресс", издательство "Ранок"

Ночной экспресс всегда прибывает в Сонный город вовремя. Благодаря этому великан-йети, танцор балета, принцесса-умница и приветливое чудовище попадают в сны детей, где они чувствуют себя важными и нужными. Например, приветливое чудовище время от времени заглядывает в сон мальчика Алекса, но малыш каждый раз кричит и просыпается. Может быть, побороть страх помогут цветные воздушные шарики?

Вдруг поезд, направляющийся в Сонный город без остановок, неожиданно резко останавливается. На пути упало огромное дерево, преградив путь. Неужели этой ночью пассажиры не попадут в детские сны? Попадут, если сплотятся и освободят путь. Но каждый из них думает только о себе и своем сне.

"Мы все способны на большее, — сказала принцесса Мэй. — Надо только попробовать. Я просидела двадцать ночей в замке, ожидая принца, который меня спасет, пока не поняла, что могу спастись в одиночку. Ну-ка. Пойдем посмотрим, что мы можем сделать".

Эта книга научит ваших детей верить не только в себя, но и помогать другим поверить в себя.

Возраст: 8-10 лет

Микаэль Брюн-Арно "Мемуары леса. Воспоминания Фердинанда Крота", издательство Nasha idea

Лис Арчибальд работает в собственном книжном магазине. Но это не просто книжный магазин – каждое животное может оставить здесь собственноручно написанную книгу в единственном экземпляре. Кто-то рассказывает вымышленную историю, кто-то делится опытом, а кто-то — воспоминаниями из собственной жизни.

Когда память начала подводить Фердинанда Крота, он решил взять в магазине свои мемуары, чтобы вспомнить самое важное – куда исчезла его возлюбленная Мод. Но кто-то уже приобрел книгу господина крота. И, к сожалению, Арчибальд не помнит, кто это был… Поэтому у Фердинанда нет другого выбора, кроме как отправляться в путешествие по местам, изображенным на старых фотографиях. Возможно, это поможет ему восстановить потерянные воспоминания и разыскать Мод. Арчибальд идет вместе с ним, ведь Непамять сделала старика растерянным и беспомощным. Для Арчибальда это путешествие тоже станет испытанием, потому что он впервые покидает родной книжный магазин и Волшебники.

Эта глубокая и важная история научит ваших детей учитывать чувства других. Приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. Быть терпеливым, когда это необходимо, и смелым, если это может изменить чью-то жизнь к лучшему.

Возраст: 12+

Брэндон Сандерсон "Тресс из Изумрудного моря", издательство Vivat

Семнадцатилетняя Тресс живет на острове посреди Изумрудного моря, где работает мойщицей окон. У нее есть друг Чарли, сын герцога, в которого она немного влюблена. И необычный восторг – девушка собирает чашки, которой ей привозят из путешествий моряки. Из них так приятно пить соленый чай, рассматривая трещинки и зазубрины, пропитанные историей.

Девушка любит людей. Остров, который никогда не покидала. Уютно-романтический мир, невозможный без придуманных историй Чарли. Но однажды все меняется – парень должен жениться. Вместе с родителями он отправляется на поиски невесты, но обещает Тресс, что не согласится вступить в брак с ни одной девушкой. И всякий раз, когда будет избегать нежелательного союза, посылать ей чашку. Сначала чашки приходят одна за другой, а затем перестают. Родители Чарли возвращаются на остров без сына, объявляют наследником другого молодого человека, делая вид, будто ничего не произошло. Все забывают о Чарли. Все, кроме Тресс, отправляющейся на его поиски.

Эта книга вдохновит подростков быть решительными и следовать за своим счастьем, отвергая стереотипы. А еще Сандресон создал сильных и интересных второстепенных персонажей, за которыми интересно наблюдать не меньше, чем за главными.

Возраст: подростки и взрослые, верящие в силу любви

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