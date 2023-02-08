Ко Дню святого Валентина: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться

14 февраля – не только День всех влюбленных, но и Международный день дарения книг. Поэтому, если ваш партнер или партнерша любят читать книги, подарите им не только себя, но и историю, от которой будет трепетать сердце.

Книги плюс любовь – идеальное сочетание. Именно поэтому райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крысюк собрала пять книг, которые можно подарить самому себе или любимому в День святого Валентина, книгодарения и не только.

В подборке вас ждет и бешеный коллега-перфекционист, и печально известная упрямая "скотыняка" кафедры, и любовь с препятствиями длиной в жизнь.

Али Хейзелвуд "Гипотеза любви", издательство Vivat

Оливия Смит – аспирантка Стэндфорского университета, мечтающая получить докторскую степень по биологии. В отличие от своей лучшей подруги Ан, она не ходит на свидание и не верит в долгосрочные отношения. Ан позицию Олов, конечно, знает, но продолжает донимать ее романтическими историями в духе "и жили они долго и счастливо". Устав от романтического прессинга, биолог, у которой есть своя гипотеза любви, решает поиграть в отношения. И на роль мнимого парня выбирает не кого-нибудь, а профессора кафедры биологии. Адам, печально известная упрямая "скотыняка", соглашается. Но была ли готова Олов к нежным ежедневным пыткам в виде непоколебимой поддержки, внимательности и… кубиков пресса? Учитывала ли она это, начиная свой научный эксперимент?

Это веселая, легкая, сексуальная история о любви, которая разрушает стереотипы, предубеждения, гипотезы и выключает рациональное мышление.

Гюдрун Скреттинг "Три человека для Вильмы", Издательство Старого Льва

Вильма – 35-летняя учительница игры на фортепиано, постоянно подсчитывающая микроморты. Микроморт – единица измерения вероятности смерти. А чтобы снизить эту вероятность, она избегает бананов (знаете, сколько людей умирает из-за бананов?), носит сигнальный жилет и ботинки на шипованной подошве. Жизнь Вильмы осторожна, скучна и одинока. Но однажды в него врываются три человека – священник с теплыми руками, судмедэксперт с синдромом Туретта и покойный отец со свертком писем. Теперь Вильма общается не только со своими учениками, но и с мужчинами. С отцом – через письма, из которых кое-что узнает о своем рождении, матери, любви родителей и неожиданных поворотах судьбы, которые способны изменить жизнь. Постепенно Вильма меняется и даже влюбляется. Но в кого: у священника или у постоянно матерящегося судмедэксперта?

Елена Армас "Испанское любовное заблуждение", издательство Vivat

Аарон Блэкфорд всегда носит идеально выглаженную белую рубашку, чем ужасно бесит Каталину… Хотя на самом деле он бесит ее не только из-за этого. Он просто бесит ее, и точка. Но так случилось, что через месяц Каталина должна быть на свадьбе своей сестры с американским бойфрендом, которого у нее нет. Да, она соврала родственникам, что у нее есть отношения, но только для того, чтобы они прекратили ее жалеть. Несколько лет назад Каталина разорвала отношения с парнем, который тоже будет на этой проклятой свадьбе… со своей невестой.

Каталине грозит медленная и мучительная смерть, если она приедет на свадьбу сама. Случайно узнав об этом, Аарон предлагает свою помощь. Но согласится ли Каталина притворяться влюбленной парочкой с этим лунным, хладнокровным мужчиной? Если согласится, будет проблема. Если не согласится, тоже будут проблемы. Но, может быть, этот коллега не так уж и бесит ее за пределами рабочего кабинета? И возможно, делать вид не придется?

Алина Росс "Любовь рождается в молчании", издательство Торубара В.В.

Жизнь Мари – полная противоположность жизни Вильмы. Она живет в Чикаго, где имеет успешную карьеру в литературе, множество встреч и дел каждый день… И то ли выгорание, то ли легкую депрессию. Чтобы перезагрузить мозги и найти себя, Мари упаковывает чемодан и летит в Украину. Здесь ее сразу завораживают карпатские пейзажи, клубничные поля, жаркий июнь и симпатичный, одинокий фермер, по которому млеют все девушки в окрестностях. Между молодыми людьми, невзирая на языковой барьер и отсутствие нормального общения, вспыхивают чувства. Но есть ли у страстных интернациональных отношений будущее? Сможет ли Мари променять жизнь в Чикаго на жизнь с любимым в украинском селе?

Николас Спаркс "Записная книжка. Страницы нашей любви", издательство Vivat

Ежедневно Ноа, живущий в заведении для пожилых людей, берет свою старенькую, потрепанную временем записную книжку и идет читать Элли историю любви двух людей. Людей, которые то находят друг друга, то теряют в водовороте жизненных перипетий. Сначала их разлучает лето, которое предательски кончается. Затем война и новые отношения, которые начинает Элли. Неужели их любовь обречена на гибель? Нет, потому что история будет продолжаться даже тогда, когда Элли уже не узнает своего поседевшего Ноа.

"Записная книжка. Страницы нашей любви" – это не типичный любовный роман, а трогательная история, в которой невозможно сильная любовь является центральной фигурой. Подарком судьбы, поводом для страданий и боли, идеей жизни и самым действенным лекарством против времени.

На создание книги Спаркса вдохновила история любви дедушки и бабушки его первой жены. Пара прожила вместе более 60 лет. В 2004 году по мотивам истории был снят фильм "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рэйчел Мак-Адамс в главных ролях.

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