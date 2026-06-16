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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
События
Количество просмотров
68
Время на прочтение
5 мин

Когда рассказчик лжет: 6 психологических триллеров, которые держат в напряжении до последней страницы

6 атмосферных романов, в которых главные герои скрывают правду, а развязка шокирует даже самых взыскательных любителей детективов.

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6 психологических триллеров

6 психологических триллеров

Представьте, что вы распутываете сложный детективный клубок, как вдруг осознаете: тот, кто ведет вас по этому следствию, — и есть главный лжец. Когда рассказчик лжет (или просто не помнит правды), книга превращается в опасную психологическую игру. Манипуляторы, чудаки, люди с амнезией или актеры, которые заигрались в реальной жизни — перед вами пятерка романов, которые мастерски держат напряжение и заставят вас затаить дыхание вплоть до финальной точки.

«Клойстерс», Кэти Хейс

«Клойстерс»

«Клойстерс»

Юная Энн Стилвелл отправляется в Нью-Йорк, рассчитывая на летнюю стажировку в знаменитом Музее искусств Метрополитен. Однако судьба распорядилась иначе, и ее направляют работать помощницей куратора в Клойстерс — известный своей готической архитектурой музей-сад, хранящий уникальные шедевры Средневековья и Ренессанса. В этих стенах Энн становится частью закрытого общества эксцентричных и привлекательных ученых. Она знакомится с руководителем исследований Патриком Роландом и его музой и ассистенткой Рэйчел Мондрей. Помимо них, девушку интригует фигура Лео Битбурга — местного садовника, который ухаживает за специфическим ботаническим садом музея.

Всех этих людей объединяет общая страсть — древнее искусство предсказаний. Пытаясь завоевать авторитет в новом коллективе, Энн быстро осознает, что интерес коллег к оккультизму, и особенно к картам Таро, гораздо серьезнее и опаснее, чем банальное увлечение. Когда при загадочных обстоятельствах внезапно гибнет человек, привычный уклад рушится, а под подозрением оказывается каждый из команды.

«Мертвая Вита», Анна Стадник

«Мертвая Вита»

«Мертвая Вита»

Повседневная жизнь Виты — это бесконечный и скучный замкнутый круг: изнурительная смена на кассе, комната в общежитии с картонными стенами и ужасными соседями, мятные леденцы и… регулярная смерть. Каждый месяц её жизнь обрывается, а на следующее утро она снова воскресает. Цена такого возвращения — утраченная часть памяти и полная дезориентация в собственном будущем.

Вита уже почти привыкла к постоянному забвению и трагическим финалам, пока вокруг нее не начали загадочным образом гибнуть те немногие люди, которых она только что успела впустить в свою жизнь. Девушка понимает: это не совпадение, кто-то намеренно заманивает ее в ловушку. Она физически чувствует это жуткое дыхание за спиной. Он изучил каждый ее шаг. И он уже подобрался вплотную.

«Как будто мы воры», М. Л. Рио

«Как будто мы воры»

«Как будто мы воры»

Оливер Маркс выходит на свободу после десяти лет заключения за убийство близкого друга — преступление, которого он, возможно, и не совершал. Его встречает детектив Колборн, который когда-то и посадил Оливера за решетку. Перед выходом на пенсию Колборн стремится наконец узнать правду о том, что произошло десять лет назад.

Еще во время изучения Шекспира в академии Оливер заметил, что его талантливые однокурсники играют в жизни те же роли, что и на сцене: злодея, героя, тирана или соблазнительницы. Сам он всегда оставался на втором плане. Но когда преподаватели заставляют студентов поменяться амплуа, дружеское соперничество перерастает в уродливые стычки, а театральные сюжеты оживают. В конце концов происходит трагедия — одного из компании находят мертвым. Теперь перед шестью друзьями встает самая сложная актерская задача: убедить полицию и самих себя в собственной невиновности.

«Прекрасно-уродливый», Элис Фини

«Прекрасно-уродливый»

«Прекрасно-уродливый»

Однажды вечером писатель Грейди Грин узнает прекрасную новость и сразу же звонит своей жене Эбби Голдман, которая как раз возвращается домой на машине. Внезапный визг тормозов прерывает разговор — женщина замечает кого-то на ночной трассе и решает остановиться, чтобы помочь. Через мгновение Эбби бесследно исчезает, словно растворившись в воздухе. В пустом салоне остаются только ее мобильный и пугающая игрушка с зашитым ртом.

Ужасная неизвестность разрушает жизнь Грейди: потеря самого дорогого человека лишает его последних сил, и он больше не может написать ни строчки. Пытаясь вытащить опечаленного автора из творческого кризиса, его агент Китти Голдман отправляет его на отдаленный и уютный остров Эмберли, надеясь, что полная изоляция от интернета и связи вернет ему вдохновение для нового романа. Однако это оторванное от мира место готовит писателю не только творческое возрождение, но и жуткие тайны, которые остров годами скрывал от посторонних глаз.

«Горничная», Нита Проуз

«Горничная»

«Горничная»

Молли Грей существенно отличается от остальных: ей трудно понять логику окружающих, а общепринятые социальные нормы кажутся ей чуждыми. После недавней потери единственной опоры — любимой бабушки — девушка спасается от одиночества в работе горничной. Для нее это настоящая отдушина, ведь она обожает приводить гостиничные номера в идеальный блеск и растворяться в коридорах еще до появления постояльцев.

Однако привычный мир Молли рушится в мгновение ока, когда в одной из комнат она натыкается на безжизненное тело влиятельного и состоятельного Чарльза Блэка, который был постоянным гостем. Из-за своей эксцентричности она мгновенно становится главной подозреваемой в убийстве. Теперь, чтобы докопаться до правды и распутать этот сложный детективный клубок, Молли вынуждена самостоятельно искать ответы и ключи к разгадке.

«Любимое дитя», Роми Гаузманн

«Дорогое дитя»

«Дорогое дитя»

В густых лесных зарослях, в хижине с забитыми окнами, в изоляции живет Лена вместе с двумя детьми. Их быт подчинен строгому графику: обеды, гигиена и уроки проходят четко по часам. Всем руководит отец — он обеспечивает их провизией, якобы оберегает от внешних угроз и жестко контролирует, чтобы женщина безупречно выполняла роль заботливой мамы. Но наступает день, когда Лене удается вырваться на свободу.

Однако свобода не приносит покоя. Тюремщик не готов отпустить свою «собственность» и начинает охоту, чтобы вернуть всё на круги своя. Реальна ли эта угроза, дышащая в спину, или это лишь отголосок пережитой травмы? И главное — является ли эта женщина той самой Леной, которая загадочно исчезла четырнадцать лет назад? Пока правоохранители и потрясенные родственники по крупицам собирают факты, перед ними открывается картина настоящего кошмара.

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Количество просмотров
68
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