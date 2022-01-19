Когда реальность превзошла мечту: новая грудь Анны Тринчер не поместилась в ее платье

Когда реальность превзошла мечту: новая грудь Анны Тринчер не поместилась в ее платье

20-летняя актриса, певица и блогер впервые после маммопластики посетила светское мероприятие.

Вчера, 18 января, в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера украинской комедии "Любовь и блогеры". Мероприятие посетила Анна Тринчер, которая сыграла в ленте. Девушка почти неделю назад сделала маммопластику и впервые после этого вышла в свет.

Красотка предстала в эффектном образе. На ней было короткое черное платье из перьев от бренда Semenenko, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги, с серебристо-черным поясом и с закрытой зоной декольте. Наряд она сочетала с белыми босоножками на шпильках и черной сумкой Yves Saint Laurent на золотой цепочке.

Анна Тринчер

Волосы знаменитость распустила и сделала нежный макияж с черными стрелками.

Анна Тринчер

Так как после операции прошло совсем немного времени, Анна еще носит бандаж, который демонстрировала своим друзьям и звездным коллегам, которые в шутку просили ее показать новую грудь.

Оценил новые формы актрисы и Павел Зибров. Он поддержал Анну и сфотографировался с ней.

Анна Тринчер и Павел Зибров

Анна Тринчер и Павел Зибров

Анна Тринчер и Павел Зибров

Реальность превзошла мечту Тринчер – ее новый бюст третьего размера все-таки не влез в ее наряд. О чем сама певица в шутку и написала в своем Instagram Stories.

Анна Тринчер / Instagram Анны Тринчер

Певица прекрасно держалась на публике и мужественно выдержала все мероприятие, хотя ей, наверное, и было тяжело после операции. Роскошное платье Анны или не сходилось сзади, или она его расстегнула, потому что оно очень сдавливало грудь. Тем не менее выглядела она в этот вечер превосходно.

Анна Тринчер

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