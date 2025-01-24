"Компаньон": в украинский прокат выходит научно-фантастический триллер с Софи Тэтчер и Джеком Куэйд в главных ролях

Фильм с непредсказуемым сценарием на украинских экранах появится уже в конце января.
В украинский прокат 30 января выходит научно-фантастический триллер "Компаньон" от кинокомпании New Line Cinema, подарившей миру ленту "Дневник памяти".
"Компаньон" стал первым полнометражным фильмом для режиссера Дрю Хэнкока. Лента удивит своей историей любви, непохожей на другие.
В фильме сочетаются научная фантастика, психологический триллер, романтика, напряжение и вспышки насилия.
В "Компаньоне" сыграли Софи Тэтчер ("Еретик", "Шершни", "Максин ХХХ"), Джек Куэйд ("Хлопаки", "Человек-паук: Сквозь вселенную"), Лукас Гейдж ("Улыбайся 2"), Меган Сури ("Заклятие. Царство тьмы"), Гарви Гильен ("Чем мы занимаемся в тенях", "Синий Жук") и Руперт Френд ("Астероид-Сити") и другие.
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