Конец эпохи: история жизни и правления королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II была одной из самых долгоправящих монархов в истории. Она превзошла в этом свою прапрабабушку королеву Викторию, которая правила 64 года. Прожила Елизавета II тоже дольше. О ее длинной жизни, семье и короне, которую она носила долгие 70 лет поговорим дальше.

Детство юной принцессы

Королева-консорт Елизавета с принцессами Елизаветой и Маргарет / Фото: Getty Images

Принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в семье Елизаветы Боуз-Лайон и принца Альберта, герцога и герцогини Йоркских. Она появилась на свет в лондонском районе Мейфэр, резиденции графа Стратмор на Брютон-стрит, дом № 17. Сейчас этого дома больше не существует, на его месте находится китайский ресторан, а на его стене установлена мемориальная доска, где значится, что здесь родилась Елизавета II.

В семье принцессу Елизавету ласково называли Лилибет. Первой ее так начала называть принцесса Маргарет, младшая сестра Елизаветы, которая не могла выговорить полное ее имя Элизабет и называла ее просто Лилибет. Этим именем на протяжении всей жизни королеву называл и ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, который ушел из жизни в 2021 году полтора года раньше королевы. Принцесса получила домашнее образование под руководством своей матери, а также гувернантки Мэрион Кроуфорд и ректора Итонского колледжа сэра Генри Мартина. С юных лет принцесса любила лошадей, занималась верховой ездой и обожала собак.

Принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Наследная принцесса

Когда принцесса Елизавета родилась, она была всего лишь третьей в линии наследования престола и практически не рассматривалась на эту роль. После смерти ее деда короля Георга V, новым королем должен был стать его старший сын принц Эдуард, дядя Елизаветы. Но Эдуард VIII, пробыв на троне 10 месяцев так и не был коронован, он публично отрекся от короны для того, чтобы вступить в брак с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Его младший брат Георг VI был коронован 12 мая 1937 году в день, намеченный для коронации Эдуарда VIII.

Король Эдуард VIII и принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

А старшая дочь Георга VI – принцесса Елизавета – стала наследницей трона. На тот момент принцесса оставалась в статусе "предполагаемого наследника", поскольку, если бы у Георга и Елизаветы Боуз-Лайон родился еще сын, трон унаследовал бы он. Когда принцессе исполнился 21 год она выступила по радио и торжественно пообещала посвятить свою жизнь службе Британской империи. В ее заявлении говорилось: "Я хочу сейчас сделать одно заявление. Очень простое. Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет посвящена служению вам и той великой империи, к которой мы все принадлежим".

Король Георг VI и его дочь принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Свадьба с греческим принцем

Принцесса Елизавета и принц Филипп познакомились в 1934 году, ей тогда было 8, а ему 13 лет. Это произошло на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве. Следующая их встреча состоялась на коронации отца Елизаветы, ей тогда было 11, а спустя еще два года в 13 лет принцесса осознала, что влюбилась в красавца Филиппа, которому на тот момент было уже 18. Принц учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где оказался благодаря своим родственникам, которые жили в Великобритании.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Фото: Associated Press

Принц Филипп был сыном греческого принца Андрея, сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Его дед, король Греции Георг I, был убит в 1913 году, дядя – свергнут с престола. Отец Филиппа после потери всех регалий вместе с семьей вынужден был бежать из Греции в Париж. Родители Филиппа развелись, некоторое время мальчик жил с матерью Алисой, а когда она потеряла рассудок, отец забрал его к себе и вскоре отправил жить к родственникам в Великобританию.

Принц Филипп с Елизаветой II и детьми / Фото: Associated Press

Филипп и Елизавета были дальними родственниками, четвероюродными братом и сестрой – у них была общая прапрабабушка Виктория. Но ни этот факт, ни какие-либо другие не смогли повлиять на их решение пожениться. 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве состоялась свадьба 21-летней принцессы Елизаветы и 26-летнего Филиппа Маунтбеттена — офицера британского флота, участника Второй мировой войны, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. 9 июля 1947 года было официально объявлено об их помолвке. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского.

Принц Филипп и королева Елизавета II со своими правнуками / Фото: Getty Images

В браке у них родилось четверо детей: принц Чарльз (новый король Великобритании), единственная дочь принцесса Анна, и еще двое сыновей – принц Эндрю и принц Эдвард. У королевской четы двенадцать правнуков. 29 декабря 2010 года родилась первая правнучка - Саванна Филлипс, внучка принцессы Анны, дочери королевы. В браке они прожили 74 года, принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года, всего три месяца не дожив до своего 100-летнего юбилея.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

Коронация Елизаветы II и годы правления

Отец принцессы Елизаветы, король Георг VI, умер 6 февраля 1952 года. В это время она вместе с мужем Филиппом находилась на отдыхе в Кении. Спустя два дня после смерти короля – 8 февраля 1952 года Елизаветы II, сопровождаемая принцем Филиппом, приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. Официально о вступлении Ее Величества Елизаветы II на престол было объявлено час спустя герольдмейстером с балкона Сент-Джеймсского дворца с последними его словами "Боже, храни королеву!" все флаги Лондона, приспущенные после смерти короля, одновременно поднялись вверх в честь новой королевы Великобритании.

Королева Елизавета II в день коронации / Фото: Associated Press

Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерсском аббатстве. И стала первой коронацией британского монарха, транслировавшийся по телевидению. Ее увидели 27 миллионов человек по всему миру. 15 июня 1953 года в Портсмуте состоялся военно-морской парад по случаю восшествия на престол Елизаветы II. После этого монарх отправилась в шестимесячное турне по государствам Содружества, которое длилось по май 1954 года. Елизавета II стала первым монархом, посетившим Австралию и Новую Зеландию, она побывала на Фиджи, Тонга, Бермудских островах, Ямайке, Панаме и в общем проделала пусть в 64 000 километров. Начало ее правления ознаменовалось подъемом оптимистических настроений в Великобритании и странах Содружества, после Второй мировой войны новая "Елизаветинская эпоха" была, как глоток свежего воздуха.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

За годы своего правления с 1952 по 2022-й год королева Елизавета II встречалась с огромным количеством людей, президентов, глав правительств и других значимых особ. Многие вещи королева делала впервые, например, 25 декабря 1957 года она стала первым британским монархом, поздравившим подданных с Рождеством по телевидению (ранее это всегда делали по радио). 15 июля 1961 года Елизавета II принимала в Букингемском дворце первого космонавта Юрия Гагарина. А 26 марта 1976 года она первая из глав государств использовала электронную почту, отправив первое электронное письмо. Именно Елизавета II написала письмо своему сыну принцу Чарльзу и его жене принцессе Диане с призывом развестись, а за сдержанность и отсутствие какой-либо реакции на гибель бывшей невестки в адрес монарха посыпалось больше всего критических замечаний.

Королева Елизавета II на похоронах принцессы Дианы, 6 сентября 1997 год / Фото: Getty Images

В 2012 году был утвержден закон, изменяющий порядок престолонаследования, согласно которому мужчины-наследники теряют приоритет над женщинами. В этом же году отпраздновали бриллиантовый юбилей Елизаветы II - 60 лет на троне). Еще через три года Елизавета II стала самым долгоправящим правителем Британии за всю ее историю.

В феврале 2017 года королева отметила Сапфировый юбилей – 65 лет правления, а 20 ноября этого же года Елизавета II и ее супруг принц Филипп стали первой королевской четой, отпраздновавшей платиновую годовщину своей свадьбы - 70 лет. Их королевский брак стал самым долгим в мировой истории. После смерти Филиппа в 2021 году Елизавета II стала первым британским монархом со времен королевы Виктории, которая, вдовствуя пребывала на троне. В июне 2022 года королева отпраздновала платиновый юбилей – 70 лет правления.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Похороны королевы Елизаветы II

Государственные похороны королевы Елизаветы II состояться на 10-12-й день после ее кончины. Ее тело будет находиться в Вестминстерском аббатстве до момента похорон для того, чтобы люди могли прийти и попрощаться. После прощальной службы в аббатстве, куда будет приглашено около двух тысяч гостей, гроб с телом монарха будет доставлен в Виндзорский замок, где Елизавета II будет погребена в часовне Святого Георгия рядом со своим отцом, матерью Елизаветой и сестрой принцессой Маргарет. После в эту же часовню будет перезахоронено тело ее супруга принца Филиппа.

Мемориальная часовня Георгия VI в часовне Святого Георгия в Виндзоре / Фото: Getty Images

Читайте также: